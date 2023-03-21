Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ о "двух сессиях" Китая
Фото: Посольство КНР в РК
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью казахстанским средствам массовой информации о "двух сессиях" Китая, сообщает пресс-служба посольства Китайской Народной Республики в Республики Казахстан.
Господин Посол, спасибо, что согласились дать интервью. Несколько дней назад крупное событие в политической жизни Китая - "две сессии" привлекло к себе широкое внимание международного сообщества. Можете ли Вы рассказать нам о текущей ситуации?
- С 5 по 13 марта в Пекине успешно прошли "две сессии" КНР - первая сессия Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва и первая сессия Всекитайского комитета НПКСК 14-го созыва. В ходе встречи товарищ Си Цзиньпин был единогласно избран председателем Китайской Народной Республики и председателем Центрального военного совета Китайской Народной Республики, что в полной мере отражает общее стремление всей партии, армии и народа всех этнических групп, полностью демонстрирует единство воли партии, народа и страны. В течение ВСНП избрано новое руководство государственных учреждений и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая. В соответствие с законом рассмотрен и одобрен план реформирования аппарата Госсовета КНР, решение о внесении изменений в закон и 6 докладов, включая доклад о работе правительства. Более 5000 депутатов ВСНП и членов ВК НПКСК выдвинули много актуальных и прагматичных предложений, касающихся содействия высококачественному развитию, повышения качества жизни народа, укрепления уверенности в собственной культуре и совершенствования социального управления. На "двух сессиях" успешно завершились обсуждения повестки дня, что отражает демократию, сплоченность и прогресс.
В октябре прошлого года успешно прошел 20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая, на котором были разработаны стратегические направления развития Китая на ближайшие пять лет и более. "Две сессии" этого года являются первыми сессиями после 20-го Всекитайского съезда Компартии Китая, и 2023 год - первый год всесторонней реализации духа 20-го Всекитайского съезда Компартии Китая, чтобы начать новый путь к реализации второй столетней цели. С комплексным учетом великого возрождения китайской нации и невиданных за последнюю сотню лет перемен "две сессии" превратили в установленном законом порядке ряд стратегических распоряжений, сформулированных 20-м Всекитайским съездом Компартии Китая, в государственную волю. Под твердым руководством ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, и пользуясь площадкой "двух сессий", китайский народ полностью претворяет в жизнь идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху, чтобы добиться новых достижений на пути всестороннего строительства модернизированного социалистического государства и великого возрождения китайской нации.
Как Вы только что сказали, "две сессии" в Китае имеют богатое содержание и важное значение. Какие моменты "двух сессий" этого года произвели на Вас глубокое впечатление?
- На всемирно известном мероприятии этого года впечатляют бесчисленные моменты. Я бы хотел поделиться тремя яркими из них.
Во-первых, народ превыше всего. Генеральный секретарь Си Цзиньпин сказал: "Моя главная цель - стремление людей к лучшей жизни". Во время "двух сессий" премьер-министр Ли Цян отметил: "Цель работы китайской партии и правительства - принести пользу народу. Слово "народное" в словосочетании "народное правительство" стоит первым и мы упорно должны решать каждый вопрос, связанный с благосостоянием людей".
На "двух сессиях" всегда уделялось пристальное внимание насущным вопросам, таким как жилье, занятость, доход, образование, медицинские услуги и окружающая среда, которые заботят народ. А также были обсуждены и сформулированы множество мер, направленных на повышение благосостояния людей. Все, что делает правительство, направлено на удовлетворение потребностей людей.
Во-вторых, придерживаться высококачественного развития. Будучи второй по величине экономикой в мире, Китай добился огромных успехов в социально-экономическом развитии, но все еще остро стоит проблема неравномерности и неполноты развития. Сейчас развитие Китая больше связано с решением проблемы, на следующем этапе нам нужно уделить больше внимания высококачественному развитию. В ходе принятия участия в дискуссии делегации провинции Цзянсу Си Цзиньпин особо подчеркнул, что мы должны рассматривать высококачественное развитие как первостепенную задачу. На следующем этапе Китай всесторонне реализует новую концепцию развития, ускорит формирование новой архитектоники развития Китая, глубоко реализует стратегию возрождения страны с помощью науки и образования, стратегию укрепления страны талантами и стратегию инновационного развития и постоянно расширения своей экономической и научно-технической мощи.
В-третьих, неуклонно углублять реформы и открытость. Реформы и открытость являются ключевым шагом, определяющим судьбу современного Китая. Продвигая китайскую модернизацию и реализуя цели второго столетия, Китаю по-прежнему необходимо опираться на "реформы и открытость". С ориентиром на реформы социалистической рыночной экономики Китай будет продолжать продвигать высокий уровень открытости и постоянно наращивать импульс и жизнеспособность развития.
В прошлом году XX Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая обсуждал всестороннее продвижение процесса Великого возрождения китайской нации с помощью китайской модернизации. В этом году на "двух сессиях" Китая были приняты конкретные меры по китайской модернизации. Расскажите, пожалуйста, какое просветление несет китайская модернизация для развивающихся стран?
- Китайская модернизация - это социалистическая модернизация, осуществляемая под руководством КПК. Она обладает как общей характеристикой модернизации различных стран мира, так и китайской спецификой, базирующейся на присущих Китаю национальных реалиях. Китайская модернизация развеяла миф о том, что "модернизация равна вестернизации", обновила логику развития модернизации и принесла важное просвещение странам всего мира, особенно развивающимся странам. Я думаю, что это отражено по крайней мере в следующих аспектах. Во-первых, китайская модернизация представляет новую картину модели модернизации. Китайская модернизация - это 1,4 млрд населения Китая как единое целое модернизированное общество. Китайская модернизация предполагает достижение всеобщей зажиточности народа страны, обеспечение материального достатка и духовное достояние. Китайская модернизация обращает внимание на гармоничное сосуществование человека и природы, придерживается принципов устойчивого развития и предоставляет важные ориентиры для модернизации и развития развивающихся стран.
Во-вторых, китайская модернизация предоставляет новый выбор для модернизации человека. Китайская модернизация настаивает на независимости, уверенности в своих силах и самосовершенствовании и отказывается от старого западного пути модернизации, ориентированного на капитал. Китаю потребовалось несколько десятилетий, чтобы завершить процесс индустриализации, который развитые страны прошли за сотни лет, создав два великих чуда быстрого экономического развития и долгосрочной социальной стабильности. Успешная практика Китая показывает, что модернизация не является монополией Запада, страны имеют полное право и возможность выбирать свой собственный путь и твердо держать свою судьбу в своих руках.
В-третьих, китайская модернизация создала новую формулу человеческой цивилизации. Китайская модернизация - это модернизация, которая идет по пути мирного развития, глубоко укорененная в превосходной традиционной китайской культуре, она учится и впитывает все выдающиеся достижения человеческой цивилизации, выступает за обмены и взаимное обучение между цивилизациями, ломает так называемое столкновение цивилизаций на Западе и создает новую форму инклюзивной человеческой цивилизации.
Внешняя политика Китая является важной частью "двух сессий" Китая в этом году. Какую роль будет играть Китай в международных делах?
- В настоящее время мир и эпоха меняются, изменения в истории разворачиваются беспрецедентным образом, и мир вновь стоит на распутье.
В такой меняющейся ситуации Китай практическими действиями всегда демонстрирует свои обязательства как ответственная великая держава.
Во-первых, решительно защищать мир и стабильность во всем мире. Китай всегда придерживается внешней политики, нацеленной на поддержание мира во всем мире, содействие общему развитию. Китай твердо проводит самостоятельную и независимую внешнюю политику и всегда выступает со своим независимым рассуждением, которое основано на правде и справедливости. Китай решительно намерен противостоять гегемонии и политике силы во всех проявлениях, выступать против менталитета холодной войны, блокового мышления и попыток сдерживания и давления, конфронтации между лагерями и настаивает на том, чтобы в трудные времена придерживаться солидарности, не вступать в раскол и конфронтацию, а укреплять стабильность и привносить все больше позитивной энергии в дело мира и развития во всем мире.
Во-вторых, активно участвовать в глобальном управлении. Китай будет и впредь активно участвовать в процессе глобального управления, вносить еще больший вклад в дело мирного развития планеты и прогресса человечества, основанного на принципах широких консультаций, общего вклада и общих выгод. Китай твердо поддерживает международную систему с ООН в качестве ядра и международный порядок, основанный на международном праве и базовые нормы регулирования международных отношений, основанные на целях и принципах Устава ООН. В то же время Китай последовательно выдвинул целый ряд важных инициатив, в частности формирование сообщества единой судьбы человечества, общечеловеческие ценности, инициативу по глобальному развитию и инициативу по глобальной безопасности, активно внося "китайскую мудрость" в глобальное управление.
В-третьих, придерживаться предоставления миру еще большего количества общественных благ. Выдвинутая Китаем инициатива "Один пояс и один путь" привлекла инвестиции почти в триллион долларов США, создав 420 тысяч рабочих мест для стран вдоль маршрута и вывела из нищеты почти 40 миллионов человек. Перед лицом эпидемии коронавируса Китай самый первый пообещал сделать вакцину против COVID-19 как глобальное общественное благо. Китайское международное ЭКСПО проводится уже пять лет подряд и стало важной платформой, на которой мир может совместно наслаждаться возможностями развития Китая. Китай всегда придерживается ответственности великой державы и продолжает предоставлять международные общественные блага.
Каковы Ваши перспективы на следующем этапе казахстанско-китайских отношений? Какими станут основные моменты казахстанско-китайских отношений в этом году?
- Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Цинь Ган отметил на пресс-конференции в рамках первой сессии ВСНП 14-го созыва, что в настоящее время ситуация с пандемией коронавируса в Китае улучшается, в условиях постепенного восстановления внешних связей при улучшении эпидемической ситуации китайские дипломаты полностью готовы к новому походу на полной скорости, китайская дипломатия нажала "кнопку акселератора", и прозвучал призыв к общему сбору. В этом контексте отношения между Китаем и Казахстаном также будут ускоряться, "восстанавливать" то, что было утрачено за трехлетний период пандемии.
Китай и Казахстан являются дружественными соседями и вечными всесторонними стратегическими партнерами, а нынешние отношения между двумя странами находятся на самом высоком уровне в истории. В сентябре прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин выбрал Казахстан в качестве "первой остановки" своего первого визита после вспышки пандемии, что в полной мере отражает высокий уровень и особый характер китайско-казахстанских отношений. За этот период главы двух государств обменялись мнениями по китайско-казахстанским отношениям, а также по актуальным международным и региональным вопросам, достигли широкого консенсуса и наметили грандиозный план создания еще одного "золотого тридцатилетия" китайско-казахстанских отношений.
2023 год - это первый год нового "золотого 30-летия" китайско-казахстанских отношений, а также 10-летие инициированной в Казахстане инициативы "Один пояс и один путь". Китай и Казахстан будут руководствоваться дипломатией глав государств и использовать возможности первого саммита "Китай - Центральная Азия" и третьего форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь" для постоянного углубления политического взаимного доверия. Активно содействовать взаимовыгодному сотрудничеству в сфере энергоресурсов, строительства транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, высоких технологий и других областях. И способствовать скорейшему созданию культурных центров и мастерской имени Лу Баня в Казахстане, а также полностью возобновить кадровый обмен между двумя странами, что позволит сотрудничеству между двумя странами принести еще больше пользы двум народам.
Я твердо верю, что под стратегическим руководством глав двух государств китайско-казахстанское вечное всестороннее стратегическое партнерство, безусловно, улучшится и выйдет на новый уровень в этом году.