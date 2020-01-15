Анна Качко: "Мы знаем, как сделать казахстанское кино узнаваемым во всем мире"

UniFrance Films, German Films - это лишь некоторые, ставшие уже брендами в мировой киноиндустрии, организации по поддержке кинематографистов, чей опыт Государственный центр поддержки национального кино берет за основу в продвижении отечественных картин за рубежом. Советник председателя правления Киноцентра и куратор международного направления Анна Качко рассказала, как наши фильмы будут представлены на мировых кинофестивалях в ближайшем будущем и по какому алгоритму казахстанское кино будут делать не только привлекательным для зрителей, но и выгодным для кинобайеров.

- Анна, помимо должности cоветника, Вы в Государственном центре поддержки национального кино курируете, пожалуй, одно из самых важных направлений - продвижение картин на международном рынке. Уже известно, как в ближайшее время Киноцентр будет завоевывать авторитет и доверие к казахстанскому кино в мировых масштабах?

- Приоритетная задача для нас сегодня - выстроить структурированную политику продвижения Казахстана за рубежом. Уже многие годы отечественные картины довольно успешно принимаются зрителями на международных кинофестивалях, также был запущен павильон Казахстана на Каннском фестивале, периодически появляются стенды в Берлине и Пусане. И сейчас мы хотим все эти отдельные проекты собрать в одну большую структуру, которая будет представлять Казахстанскую киноиндустрию за рубежом, через единого операторов, наш Государственный киноцентр, и работать по тем же правилам, которые действуют у аналогичных организаций мира. К примеру, во Франции работает UniFrance Films, в Германии - German Films, Россия сейчас тоже активно занимается продвижением контента на за рубеж.

Так вот именно благодаря работе той же французской UniFrance Films, на мой взгляд, французский кинематограф сегодня настолько известен и популярен в мире. Их фильмы хорошо продаются, люди знают о французском кино, потому что государство вкладывает большие деньги для того, чтобы этот контент продвигать. И мы планируем брать с них пример. Если более конкретно, мы сейчас работаем над целым рядом мероприятий, связанных с продвижением отечественного кино.

- Что это за мероприятия? Наверняка Вы уже знаете, каким будет наступающий год для казахстанского кино в мировых масштабах?

-Традиционно, год в международном продвижении кино начинается с самого крупного события в первой половине года. Это Берлинский кинофестиваль (Прим. Берлинале - ежегодный международный кинофестиваль, проводится с 1951 года в Берлине. Основной приз - "Золотой медведь").

В 2020 году он пройдет в конце февраля, и здесь в новом году работать будет совершенно новая команда - и директор фестиваля, и отборщики. Мы очень надеемся, что фестиваль будет интересным, ярким, и что в конкурсную программу попадут фильмы из Казахстана. Со своей стороны, мы планируем участие на бизнес-площадке Берлинского кинофестиваля - это сразу несколько знаковых мероприятий. Конечно же, Кинорынок EFM (European Film Market), который наряду с Каннским кинорынком и AFM (America Film Market) в США, самый крупный Кинорынок в мире. Там мы планируем открыть стенд Казахстана, на котором будут представлены проекты, сделанные нашими режиссерами, или созданные в ко-продукции с казахстанскими кинематографистами. Это должны быть картины, которые имеют потенциал на международном рынке, потенциал быть проданными для показа в кинотеатрах по всем миру. Возможно, это будут картины, которые недавно были закончены или находятся на стадии завершения. И поэтому мы приглашаем всех деятелей казахстанского кино, которые заинтересованы в том, чтобы их продукт был показан, представлен и продан во всем мире, обращаться к нам. Мы готовы оказывать им поддержку. Также в 2020 году в рамках бизнес-программы Берлинале заработает площадка EFM Landmark, нацеленная на продвижения страны как локации для съемок. В рамках этой программы мы планируем целый ряд презентаций Казахстана, новых возможностей страны, связанных с введением закона "О кино", и прежде всего о системе рибейтов, предполагающей возврат денежных средств до 30% для тех, кто снимает на территории Казахстана. Также расскажем новости возможной ко-продукции с Казахстаном, ведь впервые в 2019 году Киноцентр объявил открытый конкурс на международное совместное производство и готов финансировать кинофильмы совместно в другими странами.

Другими словами, мы презентуем все возможности для сотрудничества с нашей страной, которые сегодня открываются в сфере кино. В рамках еще одной деловой площадки Berlinale Co-production Market мы также планируем принять участие и представить проекты из Казахстана нацеленные именно на европейскую копродукцию.

Еще одно большое мероприятие: в 2020 году откроется павильон Казахстана в Каннах, единым оператором выступит Государственный центр поддержки национального кино. Цели те же: мы продолжим заниматься продвижением Казахстана, казахстанских проектов, отечественных режиссеров, возможностей для копродукции и, конечно, Казахстана как локации, куда мы хотим привлекать международные съемки.

- Возможность быть представленным на международном фестивале есть у каждого режиссера? По какому принципу будут отбираться картины?

- Государственный центр поддержки национального кино будет продвигать в первую очередь фильмы, которые были созданы при поддержке ГЦПНК. Но это не значит, что это ограничивает как-то наших кинематографистов. Любой режиссер может обратиться в наш Киноцентр, и, если его фильм будет оценен как потенциально интересный для международных закупщиков и фестивалей, мы также будем его представлять. Это важный момент. Мы, как государственная структура, должны поддерживать все Казахстанские фильмы, которые имеют международный потенциал. Международный потенциал готовых проектов оценивает наш экспертный совет. На данный момент таких картин немного, но надеемся, что их число будет расти. Мы создали анкету, которая скоро появится онлайн и которую смогут заполнить все желающие продвигать свои фильм за рубежом. Другие детали касательно участия проектов на международных бизнес площадках в рамках продвижения от ГЦПНК находятся на стадии обсуждения и формирования. Мы обязательно будем держать в курсе всех участников казахстанского рынка кино.

-Спасибо за беседу!

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