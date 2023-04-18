15.04.2023, 22:40 3146
Это один из звоночков "цветной" революции: экс-советник министра энергетики о забастовке нефтяников
Фото: Скрин с видео
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Забастовка в Жанаозене и митинг нефтяников в Астане может быть одним из звоночков "цветной" революции, считает экс-советник министра энергетики РК Олжас Байдильдинов.
Представление такое, во всяком случае у меня, что в целом все протесты, в том числе которые были в январе, и те, что мы видим сейчас, довольно хорошо срежиссированы. Участники юридически подкованы, они знают, что говорить при задержаниях, как и на что реагировать. Они неплохо все профинансированы. Вероятнее всего, есть определенная сумма и это один из звоночков готовящейся цветной революции", - прокомментировал происходящее Байдильдинов в программе "В центре Азии с Робертом Францевым".
Он подчеркнул, что безработные, лишившиеся работы из-за того, что их компания проиграла тендер, нашли деньги на приезд в столицу и проживание.
По мнению эксперта, забастовка могла быть следствием исков, подданных Казахстаном в отношении Кашагана и Карачаганака. Речь идет о сумме 21,6 миллиарда долларов.
Это колоссальная сумма, даже по мировым меркам. И когда мы смотрим на то, что происходит на Украине, цветная революция там стоила западным спецслужбам порядка 1 миллиарда долларов. А здесь на кону 21 с лишним миллиард долларов. Естественно, Казахстан сейчас будет центром отработки каких-то технологий. Нам нужно готовиться к информационным войнам, различного рода провокациям и всему остальному, потому что сумма достаточно большая. Но это верное направление, Казахстан должен отстаивать свои интересы в крупных проектах", - подчеркнул Байдильдинов.
Он отметил, что в Казахстане будет происходить "определенное раскачивание ситуации" и давление на официальные власти. В частности, забастовка и поездка нефтяников к Министерству энергетики произошла после того, как Блумберг опубликовал информацию об исках Казахстана.
Наверное, это все звенья одной цепи", - резюмировал Байдильдинов.
В настоящее время основные месторождения в Казахстане не принадлежат государству. На Карачаганаке 76,5% распределены между итальянской Eni, нидерландско-великобританской Shell и американской ExxonMobile. На Кашагане американским, европейским и японским компаниям принадлежат 90% акций.
Напомним, Казахстан подал иски к партнерам по двум месторождениям нефти. Если правительство добьется успеха, то сможет получать большую долю доходов от месторождений.
По словам главы Минэнерго Алмасадама Саткалиева, иски поданы в интересах народа Казахстана.
Напомним, 10 апреля рабочие из Жанаозена устроили забастовку возле здания "КазМунайГаза" в Астане. Рабочие требовали, чтобы вместо договоров аутсорсинга с ними заключили трудовые контракты на три года и дали возможность уходить в отпуск. Собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз".
По информации "КазМунайГаза", им предложили перейти в другую компанию с зарплатами $1500, но они отказались. По словам бастующих, работу предложили не всем, а только 55 из 240 человек.
Вечером 11 апреля протестующих задержали. Узнав об этом, жители Жанаозена собрались перед акиматом и потребовали освободить задержанных в столице.
Позже бывшие работники "БерАли Мангистау Company" были освобождены и выехали поездом в Жанаозен. Между контактной группой КМГ и представителями "БерАли Мангистау Company" заключена договоренность о создании специальной рабочей комиссии, которая будет рассматривать требования бывших работников ТОО для их дальнейшего решения в правовом поле.
Во время переговоров в АО "НК "КазМунайГаз" экс-сотрудникам "БерАли" отказали в трудоустройстве в штат АО "Озенмунайгаз".
До инициативной группы было доведено, что данное условие является заведомо невыполнимым. Было отмечено, что в очереди на работу в организацию стоят 9 тысяч человек, которые согласно принятым алгоритмам работают в коммунальных компаниях и после появления вакансии в порядке очередности трудоустраиваются в АО "Озенмунайгаз". Таким образом, требования переговорщиков идут вразрез с интересами и правами жителей города", - рассказали в КМГ.
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12.04.2023, 10:45 12716
Быть полезными - Юлия Камойлик рассказала о принципах Whoosh
Фото: кадр из видео
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Директор по маркетингу и коммуникациям компании по прокату самокатов Whoosh Юлия Камойлик рассказала корреспонденту Kazakhstan Today о принципах компании.
Как Вы себе представляете общую идеологию происходящего процесса, того, что связано с этой абсолютно новой технологией, которая вошла в нашу в жизнь?
- Whoosh пятый год существует. Мы иногда говорим "сезон", потому что начинали в городах, которые вставали на паузу, и только за второй год мы запустили южные города и стали круглый год оперировать. Понятно, что снежные города мы на зиму закрываем и ставим на короткие паузы. Я очень люблю и самокаты, и Whoosh. Я первая, кто пришел в компанию еще на старте, когда мы первые самокаты еще даже не выставили. Вот этот фокус и посыл Дмитрия, он изначально продукт задумал как транспорт, ему было неинтересно делать развлечение, и, собственно говоря, бизнес-модель, когда она работает и зарабатывает, она именно про транспортный сценарий. Это частые, повторяющиеся короткие поездки. То есть это история про то, что если сделать развлечение в парке, то люди погуляли - ты подарил им эмоцию, а если ты делаешь транспорт, ты делаешь полезную вещь, на что-то в мире влияешь.
Если мы говорим про транспорт, это гораздо более сложная задача. В Whoosh-e быть полезными - была главная идея, а полезность именно в транспортной работе. Поэтому мы начинали с маленьких зон - у нас был не очень большой парк, мы делали там парковки, смотрели, как люди едут. Видели следующий сценарий: человек первые недели две делает одну или три долгие поездки, как раз в рекреационных зонах. А потом понимает, что может на самокате добраться от дома до метро, проехать любое количество километров, выйти и еще два-три километра от метро до офиса добраться на самокате. Все это вместе будет намного быстрее, чем поездка на автомобиле.
Как только мы человека "ускоряем" на таких расстояниях, мы встраиваемся в его ежедневную рутину. Необходимость куда-то ехать есть всегда. На каршеринге едут на большие расстояния. Плюс - есть часы-пик, когда трафик плотный или малоподвижный, тогда объехать пробку на самокате - это большое счастье, особенно для жителей больших городов. Мы делаем транспорт. И мы делаем его хорошим. Мы эти принципы заложили и мы их не потеряли. Транспортный сценарий усиливается, потому что мы наращиваем качество. Мы держим эту планку и постоянно ее себе поднимаем. В рекреационных поездках нет ничего плохого, это тоже модель, которая существует, но для нас принципиально важно быть транспортом.
Вдруг появляется группа людей, которые в состоянии создать технологический продукт. А когда это объединено со способностью создания инфраструктуры, со всеми удобствами, это все очень похоже на футуристический проект. Умные машины начали работать и преображать жизнь горожан. Я заговорил про идеологию, потому что здесь видится нечто гораздо большее, чем просто хорошо исполненный транспортный проект. Как это получилось?
- Знаете, Дмитрий, человек, который основал и собрал нашу первую команду, он, работая в авиакомпании, продал первый в России электронный билет. Мне кажется, что это его карма и его жизненный путь. Мы не изобрели кикшеринг, он существовал в мире, а Дмитрий его как раз таки увидел и понял, что это интересно, люди этим пользуются.
Но в нем чего-то не хватало?
- В нем не хватала фокуса на пользе. Большие компании, в которых были огромные парки, они работали, вырастали и привлекали инвестиции. У Whoosh-а главная история в том, что мы финансово эффективны, то есть у нас история о том, что мы запустили бизнес-модель. Из-за того, что мы сконцентрировались на транспорте, на том, что самокат должен служить долго. У нас завод говорит, что самокаты работают три года. Мы уже работаем на них три года, и нет перспектив, что они не отработают четыре и пять лет. Пять лет - это то, куда мы стремимся. Мы планируем сделать центр глубокого восстановления самокатов, сейчас у нас этим занимаются сервисные центры. Мы сможем достичь этих пяти лет спокойно.
Мне кажется, что здесь есть магия концентрации на качестве. Транспорт работает только тогда, когда есть фокус на качество. Мы хотели быть полезными, это и запустило бизнес-модель.
Вам не кажется, что, кроме этого, вы даете возможность каждому человеку решить проблему своего собственного вклада в сохранение экологии?
- Вопрос интересный. Если ты выбрал самокат вместо автомобиля, с точки зрения выбросов ты гораздо более экологичный. Есть еще много моментов. Для меня самокат - это история, которая умеет поддерживать ментальное здоровье. Если ты вышел из офиса, ты сел в машину с телефоном, продолжая работать, город не видишь, нервничаешь, приезжаешь домой, при этом все еще ты на работе. Если ты едешь на самокате десять минут, ты видишь город, как будто гуляешь, быстро утилизируешь километры, при этом происходит перезагрузка.
При этом ты не вырабатываешь прямо или косвенно углерод.
- У самокатов, у их батарей этот углеродный след есть. Батарейку, пока произвели, у нее есть углеродный след. Нельзя сказать, что это идеальный экологичный транспорт. В моменте, выбирая между машиной и самокатом, - совершенно точно. У нас первые модели самокатов были такие, что их нужно было целиком увозить на станцию зарядки. Потом появились самокаты, в которых люк открывается, меняется батарея, производится визуальный осмотр, проверка тормоза, а транспорт остается на парковке. Мы смотрим в сторону того, чтобы автомобили заменить электрическими мопедами, самокатами с коробами, где лежат батарейки, мы смотрим варианты перехода на электромобили.
Как Вы видите процесс развития новейших моделей?
- Они проще. Процесс должен быть настолько простым, чтобы человек его не замечал. Важно сделать вход в сервис очень мягко, не задумываясь. Даже вызов такси сейчас - это гораздо меньше кликов, чем аренда самоката. В каршеринге больше операций, а нам охота в обозримом будущем, чтобы самокат сам узнавал человека, когда тот к нему подходит, не доставая телефон.
Это все возможно?
- Да.
Давайте перейдем к еще одной составляющей. Видно, что все это здорово. Получается, что, безусловно, должен быть бизнес-успех?
- Мы работаем нон-стоп, и не было еще дня, когда бы мы останавливались улучшаться. IT-блок и инвестиции в него постоянно улучшают процесс и продукт, дают возможность бизнес-модели заработать. Если бы мы продолжали размещать самокаты так, как нам кажется, на глаз, мы бы не росли по эффективности. Как только мы начали это оцифровывать, считать, а это большой процесс, мы начали быть эффективнее, самокаты стали ездить чаще.
То есть по факту это скорее все-таки IT-бизнес?
- Конечно. Первые люди в компании - это инженеры и разработчики.
Вот почему это кажется футуристическим. Это победа высоких способностей и знаний над рутиной?
- И смелости. Потому что первые два года у нас не было никакой другой задачи, кроме как объяснять, что мы - транспорт. Естественно, мы не могли это гарантировать. Мы видели разные примеры в мире. В России были попытки запустить самокаты, которые привязаны к станциям. Это можно было решить только технически. Мы, единожды вложившись, начали выращивать продукт, потому что он позволяет делать сервис лучше, увеличивает число поездок.
Расскажите, насколько это прибыльный бизнес?
- У нас в 2021 году было 26 млн поездок, а в 2023 году - 55 млн поездок. Сейчас у нас 12 млн пользователей, в прошлом году было - 9. Сейчас приходит много новичков, нам кажется, этот поток будет большим.
Я думаю, что это все подтверждает мои предположения о том, что это гораздо больше, чем транспорт, это больше, чем просто IT. Это все какой-то портал в новый мир.
- Это очень удачный симбиоз. Здорово, что вы тоже видите эту новизну и значимость.
Спасибо за интересный разговор!
06.04.2023, 18:07 25176
Интервью создателей кикшеринга Whoosh
Фото: кадр из видео
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Создатели кикшеринга Whoosh Дмитрий Чуйко и Егор Баяндин рассказали о самокатах с новыми технологиями.
Основной наш посыл здесь был в том, чтобы сделать возможность дать самокату "язык", с помощью SmartDashboard он будет общаться с пользователями, так как во время поездки у человека заняты руки, у него шум в ушах либо от ветра, либо от шума города. Этот Dashboard позволит самокату сообщать пользователю какую-то важную информацию, чтобы пользователь более комфортно передвигался. Безусловно, важный элемент - это CV. Мы сами обучаем модель, которая распознает элементы. Самое главное, что у нас есть возможность расширять ее. В будущем мы надеемся расширить функционал, который будет доступен", - сообщил Дмитрий Чуйко.
Один из создателей сервиса Егор Баяндин представил новые технологии.
Вы можете видеть здесь самокат, который оборудован нашей электроникой не только для управления самокатом, но также на этих самокатах оборудован SmartDashboard - верхняя панель с большим экраном, которая позволяет выводить много информации и помогает пользователю начать поездку, припарковаться, подсказать что-то во время поездки. Также на этих самокатах размещен модуль компьютерного зрения, что делает самокат еще умнее. Это история, которая позволяет понимать самокату, где он находится в конкретный момент времени, она позволяет определять количество людей, которые идут навстречу. Определять пешеходные переходы и подсказывает, где необходимо применить те или иные скоростные режимы. Мы верим, что такие технологии направлены на будущее развитие для того, чтобы этот транспорт становился еще более удобным, безопасным", - заявил Егор Баяндин.
Ответы на вопросы журналистов
Когда ожидать самокат с новым DashBoard в Алматы и других городах Казахстана?
- Это технология, которую мы будет тестировать. Мы будем добавлять какое-то количество этих самокатов, оснащенных DashBoard в города. Мы начнем с Москвы, дальше будем смотреть, как идет эксперимент и расширять его на другие города. Надо понимать, что это все-таки пилотная история, которая позволит нам накопить больше данных, больше информации и адаптировать эти разработки на основе того опыта, который мы в реальности получаем. У нас достаточно много теорий и много данных, на которые мы основывались, когда разрабатывали, но теперь важно проверить это все на реальных фактах, проверить, что это работает правильно. После этого как-то расширять.
Ваши прогнозы?
- Мне сложно здесь давать прогнозы. Мне кажется, несмотря на то что Computer Vision это очень хорошая технология, она по-прежнему пока достаточно дорогая и оснащать все самокаты в городе в перспективе ближайших нескольких лет все-таки затруднительно. Мы работаем над тем, во-первых, чтобы удешевить стоимость этой технологии, электроники, которая размещена в самокате. Во-вторых, работаем над тем, чтобы это все оптимизировать и сделать более массовым, потому что сейчас это мелкосерийная история. Сейчас у нас есть небольшая серия этих самокатов. Будем ее раскатывать по городам, дальше будем смотреть на результаты этого эксперимента и принимать дальнейшие решения.
Какие основные сценарии при пользовании самокатом вы видите?
- Если мы говорим про CV, то это скопление людей на пешеходном переходе. Это из того, что есть. Из дальнейших путей развития - это идентификация поверхности, по которой едет пользователь. В зависимости от этого будут подсказки. С точки зрения SmartDashBoard, здесь возможностей, наверное, даже больше. Хоть мы в прошлом году сделали специальные звуки, которые подсказывают пользователю, что он въехал в зону ограничения скорости, но это все равно не всегда понятно. Здесь на SmartDashBoard это можно отображать.
Мы были первыми, кто сделал зоны ограничения скорости в городе. Потом это стало массово. Эта история, когда самокат оборудован CV, позволяет пойти чуть дальше, потому что зона ограничение скорости - это просто географическое место, обозначенное на карте. В нем не всегда много людей, не всегда опасно, а иногда есть места, где, наоборот, много людей, но там нет зоны ограничения. Эта история работает динамически в реальном времени. Мы не планируем жестких действий, когда самокат резко останавливается. Все-таки мы за безопасность в первую очередь. Поэтому нам кажется, что важная работа здесь - это обучать самокат подсказывать.
Сначала самокат выдает рекомендации, но, если ситуация экстренная, включается ограничение скорости?
- Да. Управление тоже постепенное.
Кроме этого, появляются дополнительные возможности по взаимодействию с пользователем самоката на парковке. Мы планируем вывести навигатор на экран, что позволит пользователю легче перемещаться, не нужно будет останавливаться и заглядывать в телефон. Кажется, что это должно существенно облегчить пользование самокатом, особенно для новых пользователей.
Стоимость проката изменится для этих моделей самокатов?
- Сложный всегда вопрос со стоимостью. Мы стараемся делать, чтобы цены были достаточно конкурентоспособными и они покрывали наши операционные затраты, позволяли нам развиваться дальше, модернизировать флот, расширяться с точки зрения географии. Благодаря тому, что мы установили новые модули CV, мы точно не планируем повышать цены. Мы используем динамическую модель ценообразования, которая основывается на том, что мы считаем данные по спросу в конкретной локации, считаем, сколько у нас там самокатов. У нас есть некая модель, которая прогнозирует спрос на будущее. В зависимости от этого определяется цена.
Страхование
- У нас два типа страховки. Есть базовая страховка, за которую платим мы, как компания и которая покрывает всех пользователей, все поездки. Она покрывает ущерб третьим лицам. Есть расширенная страховка, она платная.
Как вы оцениваете действующие ПДД для водителей электросамокатов? Нужно ли их дорабатывать?
- Мне кажется, что ПДД, которые были приняты, достаточно правильные. Они учитывают интересы тех, кто едет на самокате и других людей, но работа предстоит еще большая.
Дмитрий Чуйко, CEO Whoosh, крупнейшего в России и самого быстрорастущего кикшеринг-сервиса по версии РБК.
Дмитрий Чуйко, основатель Whoosh - компании-разработчика шеринговой платформы для микромобильности и сервиса краткострочной аренды самокатов
Родился 7 апреля 1982 года родился в Алтайском крае, в 2004-м окончил Новосибирский государственный технический университет.
Имеет 20-летний опыт работы в области разработки продуктов, информационных технологий, маркетинга и продаж.
Создал в 2012 г. и управлял компанией S7 Travel Retail в должности генерального директора. Участвовал и был председателем совета директоров нескольких дочерних структур в S7, реализовал ряд продуктовых инициатив компании. До 2019 г. работал на позиции вице-президента по инновациям в Группе компаний S7.
В 2019 году ушел из S7 и основал Whoosh - технологическую компанию, которая самостоятельно разрабатывает и внедряет решения для шеринга городского микромобильного транспорта, а также управляет одноименным сервисом, крупнейшим в России, с долей 45% рынка по версии исследования "Трушеринга".
Кикшеринг Whoosh закрывает потребность транспорта последней мили. На данный момент работает в 19 городах России, парк компании более 45 000 электросамокатов, аудитория - 6 млн пользователей. В начале 2021 года компания получила инвестиции от нескольких партнеров - "ВТБ Капитал Инвестиции" и структуры ПАО "Банк Открытие" в сумме $25 млн.
Входит в топ-5 шеринг-компаний и является самым быстрорастущим шеринг-сервисом в России по версии Smart Ranking. Занимает 18 место в общем рейтинге Inc. Russia самых успешных стартапов 2021 года, и 4 - в рейтинге сервисов.
04.04.2023, 11:54 31451
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ
Фото: Посольство КНР в РК
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Господин Посол, благодарю Вас за интервью. Недавно член Политбюро ЦК КПК, секретарь парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Ма Синжуй посетил Казахстан с делегацией. Расскажите о результатах этого визита? Каково его значение?
С 26 по 28 марта член Политбюро ЦК КПК, секретарь парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района Ма Синжуй возглавил делегацию из СУАР КНР по дружественному обмену в Казахстан. Казахстанская сторона придала этому большое значение и оказала китайской делегации прием на высоком уровне. За три дня и две ночи делегация побывала в Астане и Алматы, приняла активное уастие во многих мероприятиях и добилась беспрецедентных плодотворных результатов. Где бы ни находилась делегация, они чувствовали теплое, дружеское и искреннее гостеприимство казахстанской стороны. За время визита Секретарь Ма Синжуй встретился с Президентом Казахстана Токаевым, в узком и в расширенном составе с Премьер-Министром Казахстана Смаиловым, где обменялся глубоким мнением по сотрудничеству между СУАР и Казахстаном в различных областях; также провел встречи с заместителем Премьер-Министра - министром торговли и интеграции Сериком Жумангариным и акимами нескольких областей, они совместно приняли участие во 2-ом Дружественном диалоге приграничного сотрудничества Казахстана и Китая. СУАР установил отношения городов-побратимов с Алматы, Восточным Казахстаном, Абаем, Алматинской областью и Жетісу и подписал Меморандум о сотрудничестве по созданию механизма координации деятельности МЦПС "Хоргос" между акиматом области Жетісу и Народным правительством СУАР. Ведущие и лучшие предприятия СУАР сопровождали делегацию в Казахстан, где на месте ознакомились с казахстанской бизнес-средой, установили контакты с казахстанскими партнерами, подписали соответствующие соглашения о сотрудничестве.
Делегация во главе с секретарем Ма Синжуй посетила Казахстан в особое время, что имеет большое значение для настоящего и будущего. Хотелось бы отметить, что в сентябре прошлого года Председатель КНР Си Цзиньпин выбрал Казахстан в качестве "первой остановки" своего первого визита после вспышки пандемии и достиг ряда важных консенсусов с Президентом Токаевым. Визит делегации СУАР КНР можно назвать удачным для Китая по реализации консенсуса, достигнутого главами государств двух стран. В то же время, этот визит стал первой китайской делегацией высокого уровня, посетившей Казахстан после 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая, первой делегацией высшего уровня из СУАР, посетившей Казахстан за последние годы, которая оставит богатую и красочную страницу в истории китайско-казахстанских отношений и придаст большой импульс для дальнейшего углубления обменов между СУАР и Казахстаном в различных областях и дальнейшего развития сотрудничества между регионами Китая и Казахстана, которые способствуют улучшению общего сотрудничества обеим странам.
Как Вы оцениваете торгово-экономическое сотрудничество между Казахстаном и СУАР? Каковы Ваши прогнозы практического сотрудничества между Казахстаном и СУАР?
С момента установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном 30 лет назад наши отношения достигли скачкообразного развития, а двустороннее торгово-экономическое сотрудничество продолжает совершать прорывы. Экономическое и торговое сотрудничество между СУАР и Казахстаном является важной частью китайско-казахстанских отношений практического сотрудничества, которое неуклонно развивается и приносит плодотворные результаты. Согласно статистике за первые два месяца текущего года общий объем внешней торговли СУАР с Казахстаном увеличился на 118,9% в годовом исчислении и Казахстан вновь стал крупнейшим торговым партнером СУАР. Эти две позиции в полной мере раскрывают преимущества платформы Международного центра приграничного сотрудничества Хоргос на китайско-казахстанской границе, продолжают расширять приграничное торговое и инвестиционное сотрудничество и представляют собой модель взаимовыгодного сотрудничества для других регионов. Мощные предприятия СУАР все больше инвестируют в Казахстан, активно участвуют в экономическом строительстве Казахстана, осуществляют взаимовыгодное сотрудничество в сферах коммерции, торговли, энергетики, сельского хозяйства и строительных материалов и продолжают придавать новый импульс, расширяя новые пространства для углубления китайско-казахстанского практического сотрудничества.
В отчете 20-го Всекитайского съезда КПК четко сказано, что Китай будет отстаивать основную государственную политику открытости внешнему миру, ориентирующуюся на взаимную выгоду, непрерывно предоставлять миру новые возможности на основе новых достижений в собственном развитии. Казахстан и СУАР соединены горами и реками и имеют экономическую взаимопомощь, что является важной целью открытости и сотрудничества СУАР. Визит Секретаря Ма говорит нам, что дверь в Синьцзян открыта. На следующем этапе СУАР будет расширять свою открытость для внешнего мира, углублять экономическое и торговое сотрудничество с Казахстаном, способствовать быстрому росту торговли, инвестиций между двумя позициями и эффективному улучшению их качества, чтобы создавать ускорение прагматичного сотрудничества между СУАР и Казахстаном.
В этом году исполняется десять лет инициативе "Один пояс и один путь". Каких успехов добились СУАР и Казахстан в совместном строительстве "Одного пояса и одного пути"? Как это будет способствовать качественному совместному строительству "Одного пояса и одного пути" в будущем?
Казахстан является местом, где была озвучена впервые инициатива "Один пояс и один путь" и первой пилотной площадкой. Он занимает особо важное место в совместном строительстве этой инициативы. Являясь центральной зоной экономического пояса Шелкового пути, СУАР находится в авангарде китайско-казахстанского сотрудничества. За последние десять лет СУАР и Казахстан провели широкие обмены в рамках совместного строительства "Одного пояса и одного пути", приняв за основу высокие стандарты, устойчивость и улучшение жизни людей, в чем добились солидных результатов. СУАР и Казахстан имеют 7 пар постоянных портов, 5 трансграничных нефте-газопроводов и 2 трансграничные железные магистрали, тем самым осуществив глубокую интеграцию взаимосвязи. В настоящее время СУАР и Казахстан активно изучают возможность строительства третьего трансграничного железнодорожного порта в СУАР. "Стальной караван верблюдов", скачущий по Евразийскому континенту - поезд Китай-Европа (Средняя Азия) - это золотобуквенная вывеска совместного строительства "Одного пояса и одного пути" между СУАР и Казахстаном. В 2022 году между СУАР и Казахстаном курсировало более 13 000 поездов Китай-Европа (Центральная Азия). На сегодняшний день в общей сложности курсирует более 100 линий поездов Китай-Европа (Центральная Азия), что играет огромную роль в обеспечении стабильности производственной цепочки и цепочки поставок. СУАР и Казахстан активно осваивают пространство в новых формирующихся отраслях, продвигая сотрудничество в таких проектах, как "зеленая инфраструктура", "зеленая энергетика", "зеленые финансы", чтобы создать яркий зеленый фон для качественного совместного строительства "Одного пояса и одного пути".
В этом году исполняется десять лет строительству инициативы. Китай и Казахстан воспользуются возможностью третьего Форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь", чтобы серьезно обобщить достижения и опыт и разработать новый грандиозный план. Можно ожидать, что СУАР и Казахстан будут еще больше углублять международное сотрудничество в области производственных мощностей, способствовать взаимосвязанности в сфере инфраструктуры, еще дальше раскрывать потенциал портов и трансграничных перевозок, активно культивировать новые точки роста сотрудничества и позволять народам двух стран делиться плодами развития и сотрудничества.
СУАР и Казахстан связаны горами и реками, имеют схожую культуру и связь между народами. Какие меры будут приняты в будущем для закрепления фундамента общественного мнения и укрепления дружбы между народами?
СУАР и Казахстан как важные зоны Шелкового пути, с древних времен были важными узлами между Востоком и Западом. Культурные обмены между двумя местами имеют давнюю историю, культурную идентичность, этническую близость и кровные связи, которые предоставляют уникальные преимущества в проведении культурных обменов. Этот год знаменует собой начало нового "золотого тридцатилетия" китайско-казахстанских отношений. Гуманитарные и культурные обмены между СУАР и Казахстаном также откроют новые возможности и создадут новую атмосферу.
Во-первых, содействие кадровым обменам. В связи с изменением эпидемической ситуации, возобновлением прямого пассажирского авиасообщения между двумя странами, введением Казахстаном 14-дневного безвизового режима для граждан Китая, кадровые обмены между Китаем и Казахстаном, особенно между СУАР и Казахстаном, продолжают увеличиваться. Посольство и консульства Китая в Казахстане будут как и прежде предоставлять консульские услуги и гарантии, чтобы обеспечивать более удобные и упорядоченные обмены между китайцами и казахстанцами.
Во-вторых, расширение культурного и туристического сотрудничества. Китай и Казахстан обладают богатыми культурными и туристическими ресурсами. Однако, из-за эпидемии за прошедшие три года туризм и культурный обмены были ограничены, что нанесло "большие убытки" обеим странам. Теперь гнетущая атмосфера эпидемии исчезла, Китай и Казахстан, особенно соседние СУАР и Казахстан, возобновят и будут активно развивать культурно-гуманитарные обмены, а также расширять взаимодействие в области спорта, литературы и искусства, туризма, СМИ, археологии и других областях. Считается, что культурно-гуманитарные обмены между двумя странами откроют новые возможности для быстрого развития.
В-третьих, укрепление молодежных обменов. Будущее принадлежит молодежи. В постэпидемическую эпоху Китай и Казахстан будут расширять образовательные обмены и сотрудничество в сфере обмена студентами, совместного обучения и научно-исследовательских проектов. СУАР будет в полной мере использовать соседние преимущества и каналы городов-побратимов для осуществления различных форм молодежного культурно-гуманитарного обмена и стремиться к тому, чтобы молодежь двух стран могла улучшить взаимопонимание, дружить и расти посредством взаимного обучения и вместе приветствовать светлое будущее китайско-казахстанских отношений.
23.03.2023, 10:26 56171
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ
Фото: Посольство КНР в РК
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Господин Посол, благодарю Вас за интервью. 15 марта успешно состоялся диалог высокого уровня между Коммунистической партией Китая и другими политическими партиями мира, в котором принял участие генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин, выступив с программной речью. Не могли бы Вы рассказать о представлении данного диалога?
- 15 марта в режиме видеосвязи состоялся диалог высокого уровня между Коммунистической партией Китая и другими политическими партиями мира, в котором принял участие генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин и выступил с программной речью на тему "Идти по пути модернизации рука об руку". Темой диалога является "Путь к модернизации: ответственность политических партий". В диалоге приняли участие руководители более 500 политических партий и организаций из более чем 150 стран. Председатель казахстанской партии "Аманат" Е. Кошанов присутствовал на диалоге и выступил с речью. Также онлайн присутствовали председатель Народной партии Казахстана Е. Ертысбаев и председатель партии "Ак жол" А. Перуашев. В своих выступлениях делегаты тепло поздравили с успешным проведением созыва XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая, тепло поздравили Си Цзиньпина с переизбранием генеральным секретарем ЦК КПК, председателем государства и председателем Центрального военного совета, высоко оценили исторические достижения и изменения Китая на пути к новой десятилетней эре, активно отреагировали на политические предложения, выдвинутые генеральным секретарем Си Цзиньпином в его программной речи, также выразили свою готовность совместно с Коммунистической партией Китая играть ведущую и содействующую роль в процессе модернизации.
Генеральный секретарь Си Цзиньпин в своем выступлении неоднократно упомянул "китайскую модель модернизации". Не могли бы Вы подробнее рассказать об этом понятии?
- В ходе диалога на тему "Путь к модернизации: ответственность политических партий" генеральный секретарь Си Цзиньпин дал исчерпывающие ответы на ряд отрезвляющих вопросов о модернизации, таких как "какая модернизация нам нужна", "как мы можем добиться модернизации".
Генеральный секретарь Си Цзиньпин отметил, что осуществление модернизации - это мечта, к которой китайский народ стремится с начала новой эпохи. История КПК, которая более 100 лет сплачивала и вела за собой китайский народ в стремлении к возрождению китайской нации, также является историей непрерывного поиска пути модернизации. Благодаря неустанным усилиям многих поколений мы вышли на путь модернизации в китайском стиле. Китайская модель модернизации, основанная как на собственных реалиях, так и на опыте других стран, передающая историю и культуру и объединяющая современную цивилизацию, приносит пользу китайскому народу и содействует общему развитию всего мира. Это важнейший путь к строительству нашей мощной державы и возрождению китайской нации, а также неизбежный путь Китая к прогрессу человечества и общему единству в мире.
Генеральный секретарь Си Цзиньпин подчеркнул, что КПК будет стремиться к продвижению высококачественного развития и содействию глобальному развитию и процветанию. Китай будет ускоренными темпами формировать новую архитектонику развития, непрерывно расширять открытость внешнему миру на высоком уровне, последовательно расширять доступ на рынок, чтобы двери открытости распахнулись еще шире. По мере продвижения строительства современной промышленной системы Китай предоставит миру большее и лучшее китайское производство, творчество, а также более масштабный китайский рынок и спрос. Китай будет оказывать твердую поддержку и помощь многочисленным развивающимся странам в ускорении их развития, осуществлении индустриализации и модернизации, предоставлять китайские проекты и китайские силы для сокращения разрыва между Севером и Югом и осуществления совместного развития. Мы готовы вместе с политическими партиями разных стран содействовать высококачественному сотрудничеству в рамках "Одного пояса, одного пути", ускорять реализацию инициативы по глобальному развитию, создавать новые драйверы глобального развития и создавать глобальное сообщество развития.
Генеральный секретарь Си Цзиньпин отметил, что КПК будет стремиться к защите международной беспристрастности и справедливости, а также содействовать миру и стабильности во всем мире. Китайская модель модернизации не идет по старому пути колониального грабежа или гегемонии сильных стран, а идет по правильному пути мирного развития. Мы выступаем за преодоление разногласий путем диалога и урегулирование споров путем сотрудничества, решительно выступаем против гегемонизма и силовой политики во всех их формах, выступаем за то, чтобы решать сложные и переплетающиеся вызовы безопасности в духе солидарности и взаимовыигрышного мышления, создавать архитектонику безопасности, основанную на справедливости, совместном строительстве и совместном использовании. Миру не нужна "новая холодная война", провоцирование раскола и конфронтации под флагом демократии само по себе является попранием духа демократии, непопулярным и вызывает катастрофические последствия. Осуществление Китаем модернизации укрепляет международные силы мира и справедливости. Независимо от того, какой стадии развития мы достигли, мы никогда не будем стремиться к гегемонии или заниматься экспансионизмом.
В своем выступлении генеральный секретарь Си Цзиньпин предложил "инициативу глобальной цивилизации", которая привлекла широкое внимание международного сообщества. Каковы основные соображения, по которым Китай выдвинул эту инициативу?
- В настоящее время переплетаются столетние изменения и эра пандемии, острые проблемы региональной безопасности возникают одна за другой, и различные традиционные и нетрадиционные угрозы безопасности накладывают свои последствия. Международное сообщество сталкивается с редкими вызовами множественного риска. Это еще один важный общественный продукт, предоставленный Китаем международному сообществу в новую эру после Инициативы по глобальному развитию и инициативы по глобальной безопасности. Инициатива направлена на продвижение обменов и взаимного обучения между цивилизациями, на продвижение прогресса человеческой цивилизации и вливание сильной позитивной энергии в продвижение процесса модернизации человечества и содействие построению сообщества единой судьбы человечества.
ХХ съезд Коммунистической партии Китая предложил "всесторонне способствовать великому возрождению китайской нации с помощью китайской модели модернизации". Модернизация - это долгосрочное предложение и миссия развития различных стран. Модернизация различных стран коренится в цивилизации, и прогресс глобальной цивилизации тесно связан с процессом модернизации различных стран. На пути модернизации различных стран политические партии сыграли уникальную роль. Можно сказать, что предложение Инициативы глобальной цивилизации в рамках диалога на высоком уровне между Коммунистической партией Китая и другими политическими партиями мира было сделано в нужное время.
Генеральный секретарь Си Цзиньпин отметил, что процесс развития человеческого общества полон поворотов, а в процессе поиска пути модернизации страны сталкивались с множеством трудностей. В современном мире переплетаются и накладываются многочисленные вызовы и кризисы, восстановление мировой экономики идет с трудом, разрыв в развитии непрерывно увеличивается, экологическая среда продолжает ухудшаться, менталитет холодной войны преследует нас, процесс модернизации человеческого общества вновь оказался на перепутье истории. На перепутье истории человеческой цивилизации страны сталкиваются с трудной проблемой "Что делать", это также означает, что человеческая цивилизация проходит глубокое испытание. Китайская модель модернизации предлагается на основе национальных условий Китая и мира, она важна для создания новой формы человеческой цивилизации.
Инициатива глобальной цивилизации ориентирована на историю, придавая важное значение разнообразию и наследию цивилизаций; инициатива глобальной цивилизации ориентирована на будущее, уделяя особое внимание содействию людям со всего мира узнавать друг друга и совместно содействовать развитию и прогрессу человеческой цивилизации; инициатива глобальной цивилизации ориентирована на реальность, призывая различные страны и цивилизации работать сообща ради решения глобальных проблем, которые имеют важное значение для будущей судьбы человечества.
Можете ли Вы рассказать об основном содержании инициативы глобальной цивилизации?
- Основное содержание инициативы глобальной цивилизации составляют главные "четыре предложения":
1. Необходимо совместно выступать за уважение многообразия мировых цивилизаций, отстаивать равноправие, взаимное обучение, диалог и инклюзивность между цивилизациями, преодолевать межцивилизационные барьеры за счет обменов, преодолевать столкновение цивилизаций за счет взаимного обучения, преодолевать превосходство цивилизаций за счет инклюзивности.
2. Необходимо совместно выступать за распространение общих ценностей всего человечества. Мир, развитие, равенство, справедливость, демократия и свобода являются общим стремлением народов всех стран. Необходимо с широким сердцем понимать восприятие содержания ценности в различных цивилизациях, не навязывать другим свои ценности и модели, не заниматься идеологической конфронтацией.
3. Необходимо совместно отстаивать важность цивилизационного наследия и инноваций, полностью изучить современную ценность истории и культуры всех стран, а также способствовать творческому преобразованию и инновационному развитию выдающейся традиционной культуры всех стран в процессе модернизации.
4. Необходимо совместно выступать за укрепление международных гуманитарных обменов и сотрудничества, обсуждать вопрос о создании глобальной сети диалога и сотрудничества между цивилизациями, обогащать содержание обменов, расширять каналы сотрудничества, содействовать сближению сердец народов разных стран, совместно содействовать развитию и прогрессу человеческой цивилизации.
Каково значение инициативы глобальной цивилизации в вопросе развития китайско-казахстанских отношений и создания китайско-казахстанского сообщества единой судьбы?
- Китай и Казахстан - хорошие соседи, хорошие друзья, хорошие партнеры и братья, связанные общими горами и реками и разделяющие общую судьбу. В течение 30 лет со дня установления отношения между двумя странами осуществили стремительное развитие и достигли высокого уровня вечного всестороннего стратегического партнерства. В сентябре 2022 года председатель Си Цзиньпин совершил успешный визит в Казахстан и провел переговоры с президентом Токаевым. Главы двух государств придали новый и мощный импульс развитию и процветанию китайско-казахстанских отношений и совместно наметили новый план всестороннего сотрудничества между Китаем и Казахстаном. Этот год является началом нового "золотого тридцатилетия" китайско-казахстанских отношений, в течение которого лидеры двух стран также проведут ряд важных мероприятий. Под стратегическим руководством глав двух государств Китай и Казахстан будут и далее углублять политическое взаимное доверие, укреплять сопряжение стратегий развития, усилять всестороннее стратегическое сотрудничество в рамках многосторонних механизмов, таких как Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества и "Китай - пять стран Центральной Азии" в целях совместной защиты суверенитета, безопасности и интересов развития двух стран, а также международной справедливости.
В программной речи генерального секретаря Си Цзиньпина на диалоге разъяснялись обязанности политических партий как важной силы, ведущей и продвигающей процесс модернизации, а также выражалась искренняя готовность Коммунистической партии Китая совместно с политическими партиями и организациями различных стран содействовать модернизации, продвигать процветание и прогресс всего мира. Генеральный секретарь Си Цзиньпин впервые предложил Инициативу глобальной цивилизации, что имеет большое значение и создаст новую мировую обстановку культурных обменов, культурной интеграции и связей между народами. Коммунистическая партия Китая готова углублять обмены с политическими партиями и политическими организациями различных стран, в том числе и Казахстан, расширять обмен опытом в области управления партией и государством, работать рука об руку на пути модернизации, совместно содействовать цивилизованным обменам и взаимообучению, а также вносить новый, еще больший вклад в продвижение дела мира и развития человечества и содействие построению сообщества, определяющего человеческую судьбу.
20.03.2023, 12:58 64511
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ о "двух сессиях" Китая
Фото: Посольство КНР в РК
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Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью казахстанским средствам массовой информации о "двух сессиях" Китая, сообщает пресс-служба посольства Китайской Народной Республики в Республики Казахстан.
Господин Посол, спасибо, что согласились дать интервью. Несколько дней назад крупное событие в политической жизни Китая - "две сессии" привлекло к себе широкое внимание международного сообщества. Можете ли Вы рассказать нам о текущей ситуации?
- С 5 по 13 марта в Пекине успешно прошли "две сессии" КНР - первая сессия Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва и первая сессия Всекитайского комитета НПКСК 14-го созыва. В ходе встречи товарищ Си Цзиньпин был единогласно избран председателем Китайской Народной Республики и председателем Центрального военного совета Китайской Народной Республики, что в полной мере отражает общее стремление всей партии, армии и народа всех этнических групп, полностью демонстрирует единство воли партии, народа и страны. В течение ВСНП избрано новое руководство государственных учреждений и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая. В соответствие с законом рассмотрен и одобрен план реформирования аппарата Госсовета КНР, решение о внесении изменений в закон и 6 докладов, включая доклад о работе правительства. Более 5000 депутатов ВСНП и членов ВК НПКСК выдвинули много актуальных и прагматичных предложений, касающихся содействия высококачественному развитию, повышения качества жизни народа, укрепления уверенности в собственной культуре и совершенствования социального управления. На "двух сессиях" успешно завершились обсуждения повестки дня, что отражает демократию, сплоченность и прогресс.
В октябре прошлого года успешно прошел 20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая, на котором были разработаны стратегические направления развития Китая на ближайшие пять лет и более. "Две сессии" этого года являются первыми сессиями после 20-го Всекитайского съезда Компартии Китая, и 2023 год - первый год всесторонней реализации духа 20-го Всекитайского съезда Компартии Китая, чтобы начать новый путь к реализации второй столетней цели. С комплексным учетом великого возрождения китайской нации и невиданных за последнюю сотню лет перемен "две сессии" превратили в установленном законом порядке ряд стратегических распоряжений, сформулированных 20-м Всекитайским съездом Компартии Китая, в государственную волю. Под твердым руководством ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, и пользуясь площадкой "двух сессий", китайский народ полностью претворяет в жизнь идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху, чтобы добиться новых достижений на пути всестороннего строительства модернизированного социалистического государства и великого возрождения китайской нации.
Как Вы только что сказали, "две сессии" в Китае имеют богатое содержание и важное значение. Какие моменты "двух сессий" этого года произвели на Вас глубокое впечатление?
- На всемирно известном мероприятии этого года впечатляют бесчисленные моменты. Я бы хотел поделиться тремя яркими из них.
Во-первых, народ превыше всего. Генеральный секретарь Си Цзиньпин сказал: "Моя главная цель - стремление людей к лучшей жизни". Во время "двух сессий" премьер-министр Ли Цян отметил: "Цель работы китайской партии и правительства - принести пользу народу. Слово "народное" в словосочетании "народное правительство" стоит первым и мы упорно должны решать каждый вопрос, связанный с благосостоянием людей".
На "двух сессиях" всегда уделялось пристальное внимание насущным вопросам, таким как жилье, занятость, доход, образование, медицинские услуги и окружающая среда, которые заботят народ. А также были обсуждены и сформулированы множество мер, направленных на повышение благосостояния людей. Все, что делает правительство, направлено на удовлетворение потребностей людей.
Во-вторых, придерживаться высококачественного развития. Будучи второй по величине экономикой в мире, Китай добился огромных успехов в социально-экономическом развитии, но все еще остро стоит проблема неравномерности и неполноты развития. Сейчас развитие Китая больше связано с решением проблемы, на следующем этапе нам нужно уделить больше внимания высококачественному развитию. В ходе принятия участия в дискуссии делегации провинции Цзянсу Си Цзиньпин особо подчеркнул, что мы должны рассматривать высококачественное развитие как первостепенную задачу. На следующем этапе Китай всесторонне реализует новую концепцию развития, ускорит формирование новой архитектоники развития Китая, глубоко реализует стратегию возрождения страны с помощью науки и образования, стратегию укрепления страны талантами и стратегию инновационного развития и постоянно расширения своей экономической и научно-технической мощи.
В-третьих, неуклонно углублять реформы и открытость. Реформы и открытость являются ключевым шагом, определяющим судьбу современного Китая. Продвигая китайскую модернизацию и реализуя цели второго столетия, Китаю по-прежнему необходимо опираться на "реформы и открытость". С ориентиром на реформы социалистической рыночной экономики Китай будет продолжать продвигать высокий уровень открытости и постоянно наращивать импульс и жизнеспособность развития.
В прошлом году XX Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая обсуждал всестороннее продвижение процесса Великого возрождения китайской нации с помощью китайской модернизации. В этом году на "двух сессиях" Китая были приняты конкретные меры по китайской модернизации. Расскажите, пожалуйста, какое просветление несет китайская модернизация для развивающихся стран?
- Китайская модернизация - это социалистическая модернизация, осуществляемая под руководством КПК. Она обладает как общей характеристикой модернизации различных стран мира, так и китайской спецификой, базирующейся на присущих Китаю национальных реалиях. Китайская модернизация развеяла миф о том, что "модернизация равна вестернизации", обновила логику развития модернизации и принесла важное просвещение странам всего мира, особенно развивающимся странам. Я думаю, что это отражено по крайней мере в следующих аспектах. Во-первых, китайская модернизация представляет новую картину модели модернизации. Китайская модернизация - это 1,4 млрд населения Китая как единое целое модернизированное общество. Китайская модернизация предполагает достижение всеобщей зажиточности народа страны, обеспечение материального достатка и духовное достояние. Китайская модернизация обращает внимание на гармоничное сосуществование человека и природы, придерживается принципов устойчивого развития и предоставляет важные ориентиры для модернизации и развития развивающихся стран.
Во-вторых, китайская модернизация предоставляет новый выбор для модернизации человека. Китайская модернизация настаивает на независимости, уверенности в своих силах и самосовершенствовании и отказывается от старого западного пути модернизации, ориентированного на капитал. Китаю потребовалось несколько десятилетий, чтобы завершить процесс индустриализации, который развитые страны прошли за сотни лет, создав два великих чуда быстрого экономического развития и долгосрочной социальной стабильности. Успешная практика Китая показывает, что модернизация не является монополией Запада, страны имеют полное право и возможность выбирать свой собственный путь и твердо держать свою судьбу в своих руках.
В-третьих, китайская модернизация создала новую формулу человеческой цивилизации. Китайская модернизация - это модернизация, которая идет по пути мирного развития, глубоко укорененная в превосходной традиционной китайской культуре, она учится и впитывает все выдающиеся достижения человеческой цивилизации, выступает за обмены и взаимное обучение между цивилизациями, ломает так называемое столкновение цивилизаций на Западе и создает новую форму инклюзивной человеческой цивилизации.
Внешняя политика Китая является важной частью "двух сессий" Китая в этом году. Какую роль будет играть Китай в международных делах?
- В настоящее время мир и эпоха меняются, изменения в истории разворачиваются беспрецедентным образом, и мир вновь стоит на распутье.
В такой меняющейся ситуации Китай практическими действиями всегда демонстрирует свои обязательства как ответственная великая держава.
Во-первых, решительно защищать мир и стабильность во всем мире. Китай всегда придерживается внешней политики, нацеленной на поддержание мира во всем мире, содействие общему развитию. Китай твердо проводит самостоятельную и независимую внешнюю политику и всегда выступает со своим независимым рассуждением, которое основано на правде и справедливости. Китай решительно намерен противостоять гегемонии и политике силы во всех проявлениях, выступать против менталитета холодной войны, блокового мышления и попыток сдерживания и давления, конфронтации между лагерями и настаивает на том, чтобы в трудные времена придерживаться солидарности, не вступать в раскол и конфронтацию, а укреплять стабильность и привносить все больше позитивной энергии в дело мира и развития во всем мире.
Во-вторых, активно участвовать в глобальном управлении. Китай будет и впредь активно участвовать в процессе глобального управления, вносить еще больший вклад в дело мирного развития планеты и прогресса человечества, основанного на принципах широких консультаций, общего вклада и общих выгод. Китай твердо поддерживает международную систему с ООН в качестве ядра и международный порядок, основанный на международном праве и базовые нормы регулирования международных отношений, основанные на целях и принципах Устава ООН. В то же время Китай последовательно выдвинул целый ряд важных инициатив, в частности формирование сообщества единой судьбы человечества, общечеловеческие ценности, инициативу по глобальному развитию и инициативу по глобальной безопасности, активно внося "китайскую мудрость" в глобальное управление.
В-третьих, придерживаться предоставления миру еще большего количества общественных благ. Выдвинутая Китаем инициатива "Один пояс и один путь" привлекла инвестиции почти в триллион долларов США, создав 420 тысяч рабочих мест для стран вдоль маршрута и вывела из нищеты почти 40 миллионов человек. Перед лицом эпидемии коронавируса Китай самый первый пообещал сделать вакцину против COVID-19 как глобальное общественное благо. Китайское международное ЭКСПО проводится уже пять лет подряд и стало важной платформой, на которой мир может совместно наслаждаться возможностями развития Китая. Китай всегда придерживается ответственности великой державы и продолжает предоставлять международные общественные блага.
Каковы Ваши перспективы на следующем этапе казахстанско-китайских отношений? Какими станут основные моменты казахстанско-китайских отношений в этом году?
- Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Цинь Ган отметил на пресс-конференции в рамках первой сессии ВСНП 14-го созыва, что в настоящее время ситуация с пандемией коронавируса в Китае улучшается, в условиях постепенного восстановления внешних связей при улучшении эпидемической ситуации китайские дипломаты полностью готовы к новому походу на полной скорости, китайская дипломатия нажала "кнопку акселератора", и прозвучал призыв к общему сбору. В этом контексте отношения между Китаем и Казахстаном также будут ускоряться, "восстанавливать" то, что было утрачено за трехлетний период пандемии.
Китай и Казахстан являются дружественными соседями и вечными всесторонними стратегическими партнерами, а нынешние отношения между двумя странами находятся на самом высоком уровне в истории. В сентябре прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин выбрал Казахстан в качестве "первой остановки" своего первого визита после вспышки пандемии, что в полной мере отражает высокий уровень и особый характер китайско-казахстанских отношений. За этот период главы двух государств обменялись мнениями по китайско-казахстанским отношениям, а также по актуальным международным и региональным вопросам, достигли широкого консенсуса и наметили грандиозный план создания еще одного "золотого тридцатилетия" китайско-казахстанских отношений.
2023 год - это первый год нового "золотого 30-летия" китайско-казахстанских отношений, а также 10-летие инициированной в Казахстане инициативы "Один пояс и один путь". Китай и Казахстан будут руководствоваться дипломатией глав государств и использовать возможности первого саммита "Китай - Центральная Азия" и третьего форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь" для постоянного углубления политического взаимного доверия. Активно содействовать взаимовыгодному сотрудничеству в сфере энергоресурсов, строительства транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, высоких технологий и других областях. И способствовать скорейшему созданию культурных центров и мастерской имени Лу Баня в Казахстане, а также полностью возобновить кадровый обмен между двумя странами, что позволит сотрудничеству между двумя странами принести еще больше пользы двум народам.
Я твердо верю, что под стратегическим руководством глав двух государств китайско-казахстанское вечное всестороннее стратегическое партнерство, безусловно, улучшится и выйдет на новый уровень в этом году.
09.03.2023, 16:47 84811
Министр иностранных дел Цинь Ган ответил на вопросы китайских и иностранных СМИ
Фото: МИД РК
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7 марта на полях первой сессии ВСНП 14-го созыва министр иностранных дел Цинь Ган в пресс-центре ответил на вопросы китайских и иностранных СМИ, посвященные внешней политике Китая и международным отношениям.
Цинь Ган:
- Доброе утро, дорогие друзья, корреспонденты, очень рад встрече с вами. Современный мир вступает в период глубочайших преобразований. В этих условиях Китай будет неукоснительно придерживаться независимой, самостоятельной и миролюбивой внешней политики, сохранять твердую приверженность стратегии открытости в духе взаимной выгоды, был и остается конструктивным фактором в поддержании мира, развития и международного порядка. Сейчас с удовольствием готов ответить на ваши вопросы.
CCTV: В связи с оптимизацией противоэпидемических мер от внешнеполитической работы Китая много ожидают не только в стране, но и за рубежом. Не можете поделиться с нами основными задачами и яркими моментами китайской дипломатии в текущем году, прежде всего в плане внешних контактов на высшем уровне. Как новый глава внешнеполитического ведомства, что Вы можете сказать о перспективе китайской дипломатии?
Цинь Ган:
- 2023 год - первый год всесторонней реализации духа 20-го съезда Компартии Китая. 20-й съезд дал высшее распоряжение китайской дипломатии, определил главные задачи и стратегические направления. В условиях постепенного восстановления внешних связей при улучшении эпидемической ситуации китайские дипломаты полностью готовы к новому походу на полной скорости.
Будем под руководством дипломатии глав государств прилагать максимум усилий по организации первого саммита "Китай - Центральная Азия" и третьего форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь", тем самым показывать уникальные манеры китайской дипломатии.
Будем ставить перед собой задачи отстаивать коренные интересы своей страны, решительно противостоять гегемонии и политике силы во всех проявлениях, выступать против менталитета холодной войны, блокового мышления и попыток сдерживания и давления, непоколебимо защищать суверенитет, безопасность и интересы развития страны.
Будем с опорой на партнерские отношения способствовать конструктивной координации и контактам между крупными государствами, развивать дружбу и сотрудничество со всеми странами, продвигать формирование международных отношений нового типа, расширять круг друзей Китая. Стараемся дружить и дружбу укрепить как следует.
Будем с целью продвигать открытость и развитие вносить свою лепту в дело высококачественного развития и расширения открытости своей страны, противостоять попыткам разъединения и введения односторонних санкций, защищать открытую и инклюзивную мировую экономику, чтобы развитие Китая открывало все новые возможности для всего мира.
Будем во имя многосторонности продвигать формирование сообщества единой судьбы человечества, стимулировать демократизацию международных отношений, выстраивать более справедливое и рациональное глобальное управление, отдавать китайскую мудрость и вариант в противодействии общим для человечества вызовам.
Будем ставить интересы народа превыше всего, переживать за каждого проживающего за рубежом соотечественника, выполнять славную миссию китайской дипломатии ради народа, усиливать работу по обслуживанию и защите безопасности учреждений и сограждан за границей, делать связи Китая с внешним миром безопаснее и удобнее.
Мир далеко не спокоен, в нем хватает хаоса и перемен, сталкиваются факторы солидарности и развала, переплетаются шансы и вызовы. Китайская дипломатия отправляется в новый славный поход, впереди не только гавань мечты, но и самые дерзкие волны. Чем труднее, тем славнее победа. Будем под твердым руководством ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, претворять в жизнь идеи Си Цзиньпина о внешней политике, руководствоваться духом 20-го съезда КПК, придерживаться целей поддержания мира во всем мире и содействия совместному развитию, с чувством долга преодолевать всякие трудности, создавать благоприятные внешние условия для всестороннего строительства модернизированного социалистического государства, тем самым открыть новую страницу летописи дипломатии великой державы с китайской спецификой.
Журнал "Руз Аль-Юсеф": Многие считают, что Китай предоставил миру новую модель модернизации, которая служит ориентиром для других стран мира, особенно развивающихся стран. Как Вы считаете, именно какое значение имеет китайская модернизация для мира?
Цинь Ган:
- Да, действительно, как вы сказали, сейчас "китайская модернизация" стала ключевым словом на международной арене. Модернизация страны с более чем 1,4-миллиардным населением - это беспрецедентное великое начинание в истории человечества, его значение для всего мира трудно переоценить.
Китайская модернизация позволила преодолеть дилеммы в области развития человеческого общества, развеять миф "модернизация равна вестернизации", предложила новую форму человеческой цивилизации. Она наводит многие страны, в первую очередь развивающиеся государства, на глубокие мысли в следующих 5 аспектах.
Первое, независимость и самостоятельность. Китайская модернизация сработает тем, что она зиждется на китайской земле и коренится в китайской культуре, полностью соответствует реалиям в стране. Успех развития Китая убедительно показывает, что все страны вправе и способны выбирать собственный путь и держать судьбу в своих руках.
Второе, народ превыше всего. Китайская модернизация предполагает достижение всеобщей зажиточности народа страны, обеспечивает материальный достаток и духовное достояние. Китайская модернизация - это не благо для меньшинств стран и населения, это не усиливающийся разрыв между богатыми и бедными, это не духовная пустота или морально-нравственная деградация. Все народы должны иметь равное право на развитие и счастливую жизнь.
Третье, мирное развитие. В отличие от западной модели китайская модернизация - это совершено новый путь модернизации, которая не основана на войне, колонизации или ограблении других, а ратует за мир, развитие, сотрудничество, всеобщий выигрыш и гармоничное сосуществование человека и природы.
Четвертое, открытость и толерантность. Модернизация человечества должна являться не универсальной, а разнообразной, уважать путь разных стран к модернизации в соответствии с национальными реалиями, обмениваться опытом в интересах общего процветания.
Пятое, сплоченность и упорная борьба. Успех развития Китая свидетельствует, что сила в единстве, раздробленность приведет к упадку. Нужно упорным трудом довести дело до конца. Сами видите, как в некоторых странах не уберут межпартийные борьбы, заняты пустыми разговорами, с легкостью пересматриваются принятые решения. В таком случае любой, пусть самый грандиозный план обернется иллюзией и неудачей.
Процесс китайской модернизации - это рост силы, выступающей за мир, справедливость и прогресс. Мы надеемся и уверены, что появятся все больше попутчиков в деле модернизации и сбудется мечта о формировании сообщества единой судьбы человечества.
ТАСС: В каком направлении развиваются отношения между Пекином и Москвой? Могут ли наши страны предложить новый тип межгосударственных связей? Планируется ли визит председателя в Россию после двух сессий? Возможен ли в перспективе отказ от использования доллара и евро в двусторонней торговле?
Цинь Ган:
- Вы упомянули новый тип межгосударственных связей, по-моему, такое понятие очень подходит нынешним китайско-российским отношениям. Кстати, каким должен быть новый тип связей между крупными державами? К чему он должен привести, эксклюзивным блокам или честному партнерству? Китай и Россия на своем примере показали всему миру как выстроить стратегические, доверительные и добрососедские связи между державами и предложили новый тип межгосударственных отношений.
Те, кто привык судить китайско-российские отношения со своей колокольни, по-прежнему живут стереотипами блоковой конфронтации. Отношения между Китаем и Россией основаны на принципе неприсоединения и неконфронтации. Мы не дружим против кого-то, мы никому не угрожаем, и нам никто не может препятствовать, нас никто не может рассорить. Китайско-российская связка - это драйвер для развития многополярного мира и демократизации международных отношений, это залог глобального стратегического баланса и стабильности. Одним словом, чем больше не хватает в мире стабильности, тем важнее укреплять китайско-российскую связку.
Контакты на высшем уровне - компас для всего комплекса китайско-российских отношений. Мы убеждены, что под стратегическим руководством глав двух государств отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху между Китаем и Россией непременно продолжает развиваться и подниматься на новые высоты.
Что касается валют для расчета в двусторонней торговле, то здесь логика проста - удобные и надежные валюты всегда пригодятся. Это хорошо понятно, ведь мировые валюты не должны быть использованы как оружие для односторонних санкций, тем более синоним шантажа и принуждения.
Газета "Жэньминьжибао": Озвученная председателем Си Цзиньпином Инициатива по глобальному развитию и Инициатива по глобальной безопасности нашли столько широкие позитивные отклики в мире. Скажите, пожалуйста, какую свою роль Китай видит в деле укрепления и совершенствования глобального управления? Какие дополнительные меры можно ожидать от Китая?
Цинь Ган:
- Современный мир переживает глубочайшие перемены и потрясения. Чем все это объясняется? Что делать? Человечество вновь стоит на перепутье. Верное решение представил председатель Си Цзиньпин, который всегда мыслит глобальными категориями с высоты мира, истории и всего человечества. За десятилетие председатель Си Цзиньпин выдвинул целый ряд важных инициатив, в частности формирование сообщества единой судьбы человечества, совместное строительство "Одного пояса и одного пути", общечеловеческие ценности и вышесказанные вами две инициативы. Их суть заключается во взаимозависимости всех стран, в единой судьбе всего человечества и необходимости солидарности международного сообщества. Когда мы едины, мы можем победить коронавирус, противостоять климатическим изменениям, преодолеть дефицит мира, безопасности, развития и управления во имя открытого, инклюзивного, экологически чистого и прекрасного мира, где царят устойчивый мир, всеобщая безопасность и совместное процветание.
Путь к глобальному управлению гладким быть не может. Как гласит древняя китайская мудрость: "Если в мире друг к другу относятся с любовью, все будет в порядке, в противном случае хаос неизбежен". В народе говорят, что "Управление государством по собственному усмотрению ведет к хаосу, а на основе верховенства получится полный порядок". Эти мудрости нас учат: глобальное управление должно строиться на верховенстве закона, при соблюдении основополагающих принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН. Нужно придерживаться справедливости и солидарности против гегемонии и конфронтации. На развивающиеся страны приходится более 80% от общей численности населения и более 70% вклада в рост мировой экономики. Народы развивающихся стран вправе жить лучшей жизнью, расширять свою представленность и право голоса на мировой арене.
Величайший идеал - создание мира, который разделяют поистине все. Китай будет и впредь активно участвовать в процессе глобального управления, вносить больший вклад в дело мирного развития планеты и прогресса человечества.
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01.03.2023, 10:58 98701
Посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ
Фото: Посольство КНР в РК
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Господин посол, благодарю Вас за интервью. Недавно Китай выпустил "Концептуальный документ инициативы по глобальной безопасности", который привлек широкое внимание мировых СМИ. Какое отношение имеет данный документ к предыдущей инициативе, выдвинутой председателем КНР Си Цзиньпином по глобальной безопасности?
- В апреле 2022 года на церемонии открытия ежегодного совещания Боаоского азиатского форума председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул Инициативу по глобальной безопасности, цель которой - создать новый путь к безопасности, который предполагает диалог вместо конфронтации, партнерство вместо господства и выигрыш вместо проигрыша. Она предлагает новый курс и новый подход к устранению коренных причин международных конфликтов и решению проблем безопасности, стоящих перед человечеством. После того как инициатива была выдвинута, она быстро получила широкий отклик и признание международного сообщества. На 20-м Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая, который состоялся в октябре 2022 года, еще раз было подчеркнуто, что Китай будет работать с международным сообществом над реализацией этой инициативы. Инициатива по глобальной безопасности уходит корнями в выдающуюся традиционную культуру Китая, которая дорожит миром, и проистекает из независимой и самостоятельной мирной внешней политики и практики Китая. Все это говорит об искренности и готовности Китая к сотрудничеству и взаимопомощи с другими странами, а также о его приверженности поддержания глобальной стабильности и укрепления общей безопасности в качестве ответственной державы. На сегодняшний день более 80 стран и международных организаций высоко оценили и выразили поддержку Инициативе по глобальной безопасности. В то же время все больше стран стремятся к сотрудничеству в рамках Инициативы по глобальной безопасности.
Разработанный и выпущенный несколько дней назад "Концептуальный документ" является важным шагом китайской стороны на пути к реализации Инициативы по глобальной безопасности. "Концептуальный документ" соответствует общим ожиданиям международного сообщества и еще больше обогащает и совершенствует Инициативу по глобальной безопасности, имея большую практическую значимость и действенность, а также способствует всестороннему пониманию международным сообществом концепций, принципов и предложений Китая о сотрудничестве по вопросам глобальной безопасности. Мы убеждены, что с выходом "Концептуального документа" все больше стран и организаций присоединятся к усилиям по реализации инициативы и сформируют большую синергию в международном консенсусе и действиях по ее воплощению в реальность.
На фоне крупнейшей за последние годы пандемии и невиданных перемен, каковы были основные соображения Китая при выпуске "Концептуального документа"?
- В настоящее время крупнейшая за последнюю сотню лет пандемия и невиданные перемены переплетаются и накладываются друг на друга, очаги угрозы региональной безопасности непрерывно возникают, в результате комбинированного воздействия различных традиционных и нетрадиционных угроз безопасности международное сообщество сталкивается с множеством вызовов, связанных с такими многочисленными рисками, как: цели и принципы Устава ООН не поддерживаются и не соблюдаются эффективно; некоторые западные страны следуют "закону джунглей" и применяют двойные стандарты в вопросах безопасности; дефицит управления, дефицит доверия, дефицит мира и дефицит развития все время растет. Международному сообществу срочно необходимы новые идеи в отношении управления глобальной безопасностью.
Развитие Китая неотделимо от безопасности международной обстановки. Точно так же без безопасности Китая не было бы безопасности в мире. В настоящее время китайский народ находится под руководством Коммунистической партии Китая, всесторонне продвигая процесс великого возрождения китайской нации с помощью китайской модернизации. Но в настоящее время подавление и сдерживание Китая извне продолжает усиливаться, создавая серьезную угрозу суверенитету и безопасности Китая. Наша страна надеется на сотрудничество с другими странами для совместного изучения возможных решений глобального управления и придания нового импульса устранению коренных причин международных конфликтов и решению проблем глобальной безопасности.
На этом фоне Инициатива по глобальной безопасности, выдвинутая Китаем, исходящая из единой судьбы человечества, является еще одним крупным международным общественным продуктом, который Китай предоставляет международному сообществу, а также конкретной практикой видения и усилий по построению концепции "сообщества единой судьбы человечества" в области управления глобальной безопасностью. Она полностью воплощает в себе ответственность Китая за поддержание мира во всем мире, а также дает практическое китайское решение дилеммы безопасности.
Не могли бы Вы поделиться более подробной информацией "Концептуального документа инициативы по глобальной безопасности"?
- Инициатива по глобальной безопасности (ИГБ) основана на общей картине всестороннего плана и содержит практические меры по решению проблем глобальной безопасности. В "Концептуальном документе" разъясняются основные концепции и принципы Инициативы, основанные на "шести принципах", в том числе: необходимо придерживаться концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, необходимо руководствоваться принципами уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, необходимо строго соблюдать цели и принципы Устава ООН, необходимо уделять должное внимание вопросам каждой страны по гарантиям безопасности, необходимо урегулировать межгосударственные разногласия и споры мирным путем через диалог и переговоры, необходимо комплексно подходить к вопросам традиционной и нетрадиционной безопасности.
Концептуальный документ" раскрывает основные идеи и принципы Инициативы, определяет 20 приоритетов сотрудничества в ответ на наиболее значимые и актуальные проблемы международной безопасности в настоящее время, включая поддержание центральной роли ООН, содействие политическому урегулированию актуальных проблем, решение традиционных и нетрадиционных вызовов безопасности и укрепление системы и потенциала управления глобальной безопасностью, охватывающие Ближний Восток, Африку, Тихоокеанские островные страны и другие регионы. В документе также определены платформы и механизмы сотрудничества для совместной реализации Инициативы таких как Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества, СВМДА, "Китай - Центральная Азия", БРИКС, Ближневосточный форум по безопасности и др.
Китай выдвинул Инициативу по глобальной безопасности, а также выполнил реальные действия для защиты мира и спокойствия во всем мире. Мы готовы работать со всеми сторонами для совместного решения традиционных и нетрадиционных проблем безопасности, сохранения мира и спокойствия на планете, открытия новой главы в реализации Инициативы по глобальной безопасности.
Какое значение будет иметь "Концептуальный документ" для продвижения китайско-казахстанского сотрудничества в области безопасности и поддержания стабильности в Центральной Азии?
- Китай и государства Центральной Азии являются соседями, которые дружат на протяжении поколений и делят радость и горе. За прошедшие 30 лет с момента установления дипломатических отношений Китай и государства Центральной Азии выдержали испытание международными и региональными потрясениями, объединяя усилия по борьбе с "тремя силами зла", наркотрафиком и трансграничной организованной преступностью, категорически выступая против любых попыток вмешательства извне во внутренние дела провоцируя "цветные революции", эффективно поддерживают региональный мир и безопасность. Все пять стран ЦА согласны с концепций общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности, положительно оценивают и готовы совместно реализовать инициативу по глобальной безопасности, выдвинутую Китаем. Китай будет работать со странами Центральной Азии, чтобы использовать "Концептуальный документ" как возможность укрепить двустороннее и многостороннее сотрудничество и работать вместе над созданием более тесного сообщества безопасности Китая и Центральной Азии.
В последние годы китайско-казахстанские отношения добились скачкообразного развития, достигнув самого высокого уровня в истории вечного всестороннего стратегического партнерства. Две страны всегда твердо поддерживают друг друга в вопросах, касающихся национального суверенитета, безопасности, территориальной целостности и других основных интересов, а также тесно сотрудничают в рамках многосторонних механизмов, таких как ООН, Шанхайская организация сотрудничества, СВМДА и "Китай - Центральная Азия". В ходе визита Председателя Си Цзиньпина в Казахстан в сентябре 2022 года две страны подписали совместное заявление, в котором подчеркивалось, что они будут совместно продвигать Инициативу по глобальной безопасности, и составили стратегические планы сотрудничества в сфере безопасности.
Несколько дней назад полная эскалация кризиса в Украине достигла годичной отметки. Китай опубликовал документ "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса". В нем предлагаются меры по исправлению причин и следствий, которые демонстрируют позицию Китая, основывающуюся по существу самого вопроса, придерживающуюся объективной и справедливой позиции по вопросу Украины. Позиция Китая также свидетельствует, что Китай, как крупная держава, несет ответственность за силу мудрости в глобальных вызовах. Казахстан приветствует позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса, говорится в заявлении казахстанского внешнеполитического ведомства. "Республика Казахстан приветствует позицию Китайской Народной Республики по политическому урегулированию украинского кризиса, которая заслуживает поддержки как способствующая прекращению кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств в соответствии с основополагающими принципами Устава Организации Объединенных Наций", - говорится в заявлении МИД Казахстана. Казахстан выступает за то, чтобы обе стороны конфликта проявили добрую волю, прекратили боевые действия и как можно скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всемерно содействовало дипломатическому решению ситуации. Казахстан также подчеркивает схожесть подходов наших стран к решению актуальных проблем современности, изложенных в Концепции Инициативы глобальной безопасности Китайской Народной Республики.
В дальнейшем Китай готов работать с Казахстаном, чтобы следовать консенсусу, достигнутому двумя главами государств, укреплять связь и координацию, полностью реализовывать Инициативу по глобальной безопасности, объединять усилия для преодоления различных рисков и вызовов, а также совместно вносить новый и больший вклад в поддержание региональной безопасности и стабильности.
09.02.2023, 10:44 123126
"Землетрясение произошло в зоне, где мы ожидали толчки магнитудой 8"
Фото: twitter/@pusholder
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Российские сейсмологи знали о высоких рисках мощного землетрясения на территории Турции и Сирии благодаря собственной системе прогнозов подземных толчков, однако не могли указать его точное место. Об этом "Известиям" заявил директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин. В эксклюзивном интервью он также рассказал, какой будет сейсмическая обстановка в регионе, переживающем сильнейшее стихийное бедствие в ХХI веке, влияют ли на события у поверхности Земли процессы в ее ядре и может ли одно землетрясение спровоцировать другое в отдаленной части света.
Была накоплена очень большая энергия
Что, на Ваш взгляд, будет происходить в ближайшее время на месте землетрясения в Турции?
- Мы в нашем институте в рамках проекта Российского научного фонда разработали автоматизированную систему прогноза активности афтершоков. Она самостоятельно собирает информацию о текущих землетрясениях и повторных толчках и по ней оценивает, как будет себя вести последовательность сейсмических событий в дальнейшем.
В день событий в Турции я был очень обеспокоен активностью повторных толчков, так как произошло очень много афтершоков магнитудой 6 и выше. Одно землетрясение через девять часов после ночного имело магнитуду 7,5 или даже чуть больше. Казалось, что афтершоковая активность чрезвычайно высока и есть опасность, что она будет длиться долго. Но информация, которую наша система обработала в автоматическом режиме за первые сутки, показала, что скорость спадания этой активности несколько выше, чем в среднем после землетрясений такой силы.
По-видимому, сильное землетрясение будет продолжаться не в течение месяца, а несколько меньше, в течение двух недель. К этому времени афтершоки магнитудой 6 завершатся, но пока их вероятность остается высокой.
Насколько эта ситуация типична?
- Каждое землетрясение такой силы индивидуально, поэтому после него поведение земной коры может быть различным. В данном случае при высокой начальной активности афтершоков, по сравнению с усредненными значениями, ее спадание происходит быстрее.
Кроме того, важно отметить, что очаг землетрясения, которое произошло через девять часов после ночного толчка и имело магнитуду 7,5, был расположен не на разломе, а под углом к нему. Тем самым его очаг как бы запер распространение толчков вдоль разлома и ограничил возможность их продвижения дальше на север.
Но ситуация может далее развиваться и по-другому. Два таких сильнейших землетрясения в короткий период времени говорят о том, что была накоплена очень большая энергия и ее перераспределение очень сложно смоделировать.
Какие методы прогнозирования Вы используете и на основе каких данных это делается?
- Те прогнозы, которые дают положительный результат, подтвержденный 30-летним тестом в нашем институте, мы делаем по так называемому алгоритму М8. Он используется для предсказания мощных землетрясений магнитудой от 7,5 и выше. Для этого мы используем данные о более слабых толчках, которые происходят в регионе. Пока мы делаем прогноз на пять лет вперед и для территории с линейным размером порядка 1 тысячи км.
Конечно, сценарии сбываются не всегда. Иногда случается ложная тревога. В этом и проблема прогнозов. Можно сказать, что наши результаты лучше отражают реальность, чем случайный прогноз. Мы очень надеемся, что в будущем привлечение данных спутниковой геодезии приведет к существенному уточнению прогнозов. Но говорить, что есть какие-то сдвиги в этом направлении, пока рано.
Землетрясение в Турции произошло в зоне, где мы ожидали толчки магнитудой 8 в течение пяти лет. Но эта зона охватывает территорию, которая по размеру больше, чем вся Турция. С обывательской точки зрения этот прогноз неточный, так как его нельзя использовать для эвакуации населения или проведения других превентивных мероприятий. Действительно, для отключения электричества, чтобы избежать пожаров, или для остановки транспорта такого прогноза недостаточно.
То есть прогноз по ситуации в Турции был сделан на слишком большой промежуток времени и не указывал конкретный регион, где возможна катастрофа, поэтому он не мог принести практической пользы?
- Какую-то пользу он мог принести, потому что в этой зоне не всегда тревожная ситуация. Например, в Турции мы далеко не всегда ожидали землетрясения магнитудой 8, такая опасность появилась только в последние годы. Но где конкретно произойдут сильные толчки, сказать было очень сложно.
А что можно было предпринять? Укрепить уязвимые здания?
- Укрепить здания в такой короткий срок вряд ли возможно. Но реально подготовить население. Напомнить ему, как вести себя при землетрясениях, что делать, если ЧП произошло ночью. Можно провести обучение специальных служб и учения по ликвидации последствий, выпустить необходимые ведомственные инструкции. Если бы это было сделано, то число жертв могло бы быть меньше. Сейчас мы видим, что число пострадавших растет. В понедельник было 1,5 тысячи, во вторник уже около 7 тысяч погибших. И эта цифра будет увеличиваться и дальше, так как шансы выжить под завалами с каждым днем сокращаются.
Землетрясение в Турции произошло внутри района, рассчитанного по алгоритму М8
Как устроена коммуникация между специалистами по землетрясениям и людьми, которые принимают решения и должны предпринимать необходимые меры?
- Практически во всех странах ликвидацией последствий занимаются силовые структуры. Естественно, что там есть определенная степень защиты информации. Понятно, что объявлять о потенциальном землетрясении в СМИ нельзя из-за возможной паники. Она может вызвать больший отрицательный эффект, чем сама катастрофа. В советский период было хорошее взаимодействие между силовыми ведомствами и академией наук, но, к сожалению, эти связи существенно сократились. Сообщать о потенциальной опасности в нашей стране должен экспертный совет по прогнозу землетрясений, но его члены сегодня - уже очень пожилые люди и его активность сильно упала. Взаимодействие с МЧС ведется очень формально. Сейчас мы стараемся возобновить контакты, чтобы восстановить взаимодействие ученых и специалистов МЧС.
Кроме алгоритма М8 в институте есть модель, которая уточняет местоположение предполагаемых землетрясений. Можете рассказать об этом?
- Да, в этих расчетах также используется информация о более слабых землетрясениях. В рамках той зоны, где ожидаются толчки магнитудой 7,5-8, мы выделяем территорию, которая в десятки раз сокращает потенциально опасный район, где может произойти сейсмическое событие. Но проблема в том, что когда мы уменьшаем эту зону, мы сокращаем и вероятность правильного прогноза. Землетрясение в Турции произошло внутри района, рассчитанного по алгоритму М8, но вне уточненной дополнительно территории.
В конце января появилась работа китайских ученых, посвященная изменениям в ядре Земли. Якобы оно меняет скорость и даже направление вращения. Могло ли землетрясение в Турции быть связано с этими процессами?
- Я не могу сказать ни да, ни нет, потому что китайские ученые не подтвердили факты, а только выдвинули гипотезу на основе анализа данных. Объяснять гипотезой какой-то факт довольно странно. Она должна формулироваться из фактов, а не наоборот.
Есть также версия, что землетрясения могут вызываться толчками в других уголках планеты, которые служат их триггерами.
- Землетрясения происходят там, где накопилось большое напряжение. Чтобы началась какая-то подвижка по разлому, ее должно что-то подтолкнуть. Нужен "спусковой крючок", который запустит процесс. Иногда таким крючком могут быть волны от удаленного землетрясения. Но сказать, что одно землетрясение спровоцировало другие, более отдаленные, нельзя, так как слишком много иных факторов, которые могут повлиять на это.
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