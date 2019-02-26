Интервью посла КНР в РК г-на Чжан Сяо

9 октября законодательный орган Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая объявил пересмотренные "Меры по осуществлению "Закона о борьбе с терроризмом в Китайской Народной Республике" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе" и "Положение о борьбе с экстремизмом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе". Прошу Вас разъяснить предысторию данной обстановки.





- С 1990-х годов "три силы зла" (силы этнического сепаратизма, религиозного экстремизма и ожесточенного терроризма) внутри и за пределами Китая организовали в СУАР несколько тысяч взрывов, покушений, отравлений, поджогов, совершения внезапных нападений, беспорядков и других видов насильственных террористических инцидентов, в последствии которых погибло большое количество невинных людей, несколько сотен сотрудников полиции общественной безопасности, павших во время выполнения служебного долга, а также невозможно оценить имущественные потери, возникших в ходе этих событий. Перед лицом сложной и серьезной ситуации по борьбе с терроризмом и сильному призыву насущных потребностей всех национальностей в борьбе с насильственными преступлениями, Правительство Китая предпринимает решительные меры, строго защищает и жестоко борется с насильственными террористическими преступлениями в соответствии с законом.





Законодательный орган СУАР в строгом соответствии с "Конституцией Китайской Народной Республики", "Законом Китайской Народной Республики о национальной районной автономии", "Законом о правотворчестве Китайской Народной Республики" и другими правовыми положениями, полностью учитывая реальности региона, принял "Меры по осуществлению "Закона о борьбе с терроризмом в Китайской Народной Республике" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе" и "Положение о борьбе с экстремизмом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе", которые постоянно пересматриваются на практике.





Сообщается, что Синьцзян-Уйгурский автономный район провел профессионально-техническое обучение для борьбы с терроризмом и экстремизмом. Позвольте спросить, исходя из каких убеждений проводится такая работа? Каково основное содержание профессионально-технического обучения?





- Терроризм и экстремизм являются общим врагом человеческой цивилизации и общим врагом международного сообщества. Борьба с терроризмом и экстремизмом - это проблема мирового масштаба, которая также считается сложной проблемой. На протяжении многих лет многие страны мира пытаются найти эффективные методы борьбы с терроризмом и экстремизмом, тем самым добились определенных результатов.





Синьцзян основывается на реальной ситуации внутри региона и придерживается принципа "одной рукой вести борьбу, а другой рукой принимать меры предосторожности", а также обращает внимание не только на нанесение серьезного удара по малочисленным серьезным террористическим преступлениям в соответствии с законом, но и максимально защищает основные права человека, предотвращает граждан от терроризма и экстремизма и придает важное значение источнику управления. Благодаря образовательной работе, максимальное коллективное образование спасает подавляющее большинство людей, совершивших мелкие преступления, и предотвращает становления этих людей пострадавшими и жертвами терроризма и экстремизма. Именно на основе вышеуказанной ситуации, Синьцзян проводит профессиональное обучение и образовательную подготовку в соответствии с законом, целью которых является коренное устранение нарастания угрозы терроризма, обстановки и почвы, порождающую религиозный экстремизм, все это позволит преждевременно ликвидировать террористическую деятельность.





В настоящее время профессионально-техническое обучение проводится учебно-профессиональными заведениями, в которых главным образом обучаются общепринятому государственному языку, навыкам правовых знаний, профессиональным квалификациям и развертыванию работы по устранению экстремизма, тем самым осуществляя модель образовательной подготовки, нацеленную на трудоустройство. В заведениях профессионального обучения и образовательной подготовки имеются учебный, управленческий, медицинский, административный отделы и охрана. Кроме того, в этих заведениях активно оказывают профессиональную психологическую консультацию, а также своевременно собирают и динамично решают сложные требования обучаемых и их семей.





В настоящее время какова эффективность работ по борьбе с терроризмом и экстремизмом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе? Расскажите, пожалуйста, об этом.





- В последние годы под твердым руководством Центрального комитета Китайской коммунистической партии, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, Синьцзян в полной мере осуществляет стратегию ЦК КПК по управлению Синьцзяном, неуклонно реализуя общую цель общественной стабильности и долгосрочной безопасности, добился важнейших стадийных результатов в борьбе с терроризмом. В настоящее время в Синьцзяне демонстрируются стабильная общая ситуация, регулируемая обстановка и тенденция к улучшению. За 21 месяц не было никаких насильственных террористических случаев, в то же время существенно снизились уголовные дела и нарушение общественного порядка, включая угрозы государственной и общественной безопасности, положение в области социального обеспечения намного улучшилось, проникновение религиозного экстремизма было эффективно ограничено, значительно улучшилось чувство безопасности масс всех национальностей, заложилась хорошая основа для фундаментального решения глубинных проблем, влияющих на долгосрочную стабильность.





Сегодня в Синьцзяне экономика неуклонно и здорово развивается, жизнь масс всех национальностей непрерывно улучшается, во всех областях достигается прогресс. Мы уже получаем первые дивиденды нашей контртеррористической политики. В 2017 году ВВП Синьцзяна увеличился на 7,6%. Среднедушевые доходы городских и сельских населений, находящиеся в непосредственном распоряжении увеличились, соответственно, на 8,1% и 8,5%. Также произошел резкий скачок в туристической сфере: количество туристических поездок в Синьцзян, совершенных внутренними и иностранными туристами превысило 100 миллионов, увеличившись на 32,4% по сравнению с предыдущим годом. С января по сентябрь этого года количество поездок внутренних и иностранных туристов в Синьцзян превысило 100 миллионов человек, достигнув 132 миллиона, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 40%. Многие люди, побывавшие в Синьцзяне, в интернете и социальных сетях делятся своими впечатлениями о том, как красив, безопасен и стабилен Синьцзян. По их словам, вне зависимости от нахождения на юге или севере региона, днем или ночью, люди не беспокоятся больше о своей безопасности, они не боятся выходить на улицу, ходить по магазинам, собираться с друзьями и путешествовать.





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