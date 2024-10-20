Выданные банками займы должны быть списаны с жертв мошенничества - депутат Эксклюзив КТ
На банках должна быть ответственность за утечки персональных данных, проблемы с информационной безопасностью, из-за которых люди могут легко стать жертвами мошенников. Займы, которые человек получил по вине банка, став жертвой мошенников, должны быть списаны", - прокомментировал мажилисмен.
Нужна градация - небольшие займы должны быть доступны быстрее, с минимальным промежутком, в то время как более крупные можно подождать. Это может быть барьером для мошенников, которые получают доступ к личным кабинетам клиентов", - считает Никита Шаталов.
Сейчас тот массив данных о пользовательском поведении, который есть у банков, позволяет предупреждать мошеннические активности. Но и это не всегда работает, когда человек находится под влиянием преступников и готов сам отдать деньги им в руки", - сказал спикер.
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У детей нет никакой защиты - эксперты рассказали о причинах детского суицида и пробелах в законодательстве Эксклюзив КТ
Их причиной становятся другие самоубийства, широко освещенные в СМИ или описанные в кино и литературе", - сообщают источники.
Когда есть кризис в государстве: экономический, политический, нестабильность, незащищенность молодых людей, это способствует суицидальным настроениям. Мы видим, что мир в целом нестабилен. Бытие определяет сознание", - говорит Зауре Калиакпарова.
Еще Карл Маркс говорил, когда появляется новый инструмент производства, меняется формация общества. Я говорю про интернет. Он не был настолько доступным. Это даже не часть нашей жизни, это вся наша жизнь. В 80-е годы такой проблемой был алкоголизм, потом наркотики, и я говорила, что воспитывать детей в 20 лет, запрещать им не пить и не курить, уже поздно. Воспитывать надо с пеленок. Интернет - это инструмент. Им нужно уметь пользоваться. Вы же, заходя в винно-водочный отдел, можете спокойно пройти мимо полок с алкоголем. А есть люди, которые не могут. Это культура. То же самое с интернетом. Им нужно уметь пользоваться, чтобы не впасть в зависимость", - поясняет специалист.
Парный суицид - не первый случай в Казахстане. И утверждение о том, что у нас суицид "помолодел" до 11-13 лет - ошибка. Уже в 2002 году американские исследователи зафиксировали суицид пятилетнего ребенка. И это был не единственный случай", - заявляет Калиакпарова.
Прежде чем совершить суицид, человек транслирует эти мысли в течение плюс-минус двух лет, к этому готовится, вынашивает идею. Это не происходит спонтанно. Это запланированный акт. Нам кажется, что человек ушел неожиданно. Значит, у нас просто не было никакого эмоционального контакта с ним. Я недавно общалась с мамой двоих детей, спрашивала ее, какие фильмы смотрит ее ребенок, какие книги читает, какие подкасты слушает, с кем общается? Она отвечает: не знаю. При этом утверждает, что занимается им, водит на занятия. Но практически ничего о нем не знает. Сколько раз я наблюдала в кафе: родитель сидит в телефоне, ребенок преданно смотрит на него, а внимания ему - ноль. Ему не с кем поделиться эмоциями", - рассказывает глава центра семейной психологии Сауле Чарышева.
А что происходит в школе? СОРы, СОЧи - это постоянное давление, напряжение. Очень многие педагоги в бюджетных школах слабые, темы толком не объясняют. На контрольных задают вопросы, которые не изучали. Дети получают низкие баллы, приходят домой, и там на них давят родители, поскольку ребенок не соответствует их ожиданиям. И он опять остается наедине с собой и своими проблемами. Сколько из-за этого конфликтов! Моя дочь за 2 месяца в обычной школе впала в депрессию. Вся эта система не нацелена на то, чтобы поддерживать детей. Добавьте к этому буллинг. Ребенка могут затравить за то, что он не пришел в школу в брендовой одежде, не курит айкос. И ни родители не знают об этой травле, ни педагоги, и сами дети боятся рассказать", - поясняет специалист.
У нас был случай суицида 19-летней девочки, которая пережила развод родителей, переехала жить к отцу, оказалась ему не нужна, вернулась к матери. А та вышла повторно замуж, сразу родила ребенка. Оба родителя занялись своей жизнью, а девочка в течение 5-6 лет была предоставлена сама себе. И вот эти скандалы, разборки, конфликты, насилие в семье - физическое, эмоциональное, сексуальное, финансовое, которое замалчивается, постепенно ведут к суициду", - говорит психолог.
Дети в такой группе состоят от нескольких месяцев до года и более. А родители об этом не знают. Если родитель разговаривает с ребенком, общается с ним, обсуждает просмотренные мультфильмы, фильмы, спрашивает, как прошел день, то эта информация легко выходит. Когда мы на наших психологических программах обсуждаем с детьми разные темы, они все рассказывают. Дети открытые, делятся. Даже своими сексуальными фантазиями, темой закрытой и табуированной. И про суицид говорят. Потому что чувствуют себя в безопасности", - рассказывает Зауре Калиакпарова.
Ребенок - биологическое выражение психологических проблем родителей, - говорит Зауре Калиакпарова. - Если он совершил суицид, по статистике, 50-70% причин этого кроется в семейных проблемах. А социум их просто усугубляет. Никто никому не нужен, ни у кого нет психологической защиты. Раньше молодых специалистов поддерживали, распределяли, давали работу. Сейчас у них нет поддержки. Когда в семье "гуляют" растерянность перед жизнью, неумение себя защитить, финансовая безграмотность, ребенок это считывает, и проявляет то, что подавляют в себе родители. Родители не признают проблем, считают, что у них все отлично, отказываются работать над собой, пытаются отправить в терапию только ребенка. А это так не работает".
Когда мы берем на программу ребенка, сразу предупреждаем: ты будешь неделю без гаджетов. Некоторые отказываются ехать, потому что не представляют себе жизни без телефона. Был один мальчик, у которого мы забрали телефон, и у него начались сильнейшие боли в животе и высокая температура. Выяснилось, что дома он целыми днями играет в компьютерные игры. У ребенка были все симптомы ломки, как у наркомана: температура, боль в суставах, животе, головные боли. Он не мог подняться, открыть глаза. Так работает синдром отмены компьютерных игр. Мы в таких случаях даем обильное питье, просим отлежаться, и через сутки ребенок приходит в себя", - рассказывает Сауле Чарышева.
Как-то в поезде со мной в купе оказалась мама с малышом. Она утверждала, что врачи поставили ее ребенку аутизм. А я наблюдаю за ним и вижу, что аутизма нет. Начинаю разговаривать с мамой, выясняется, что она малышу дает с рождения телефон. Ей так удобно. Ребенок молчит, а она все успевает сделать по дому", - приводит пример Калиакпарова.
Раньше кормящая мать всегда была на страже своего ребенка. Он просыпался ночью от того, что замерз или хотел есть, мать сразу просыпалась вместе с ним. Она могла на утро не вспомнить даже, что вставала к малышу, но делала все, что нужно: кормила, переодевала, укрывала. Сейчас из-за того, что дети в памперсах, многие на искусственном вскармливании, этот сторожевой инстинкт исчезает. Или мать везет ребенка в коляске по улице, и даже не смотрит на него, не улыбается ему, не общается, не "гулит", а смотрит в телефон. Т.е. физически она присутствует рядом, но ментально и эмоционально ее нет. Соответственно, это общее "поле" матери и ребенка исчезает. Раньше она могла через это поле почувствовать, что с ребенком что-то не так, во сне увидеть, понять через какие-то подсказки, а сейчас такого нет, матери все реже чуют ребенка сердцем", - поясняют специалисты.
Работа с педагогами, которые порой больше времени проводят с детьми, чем их собственные родители, тоже нужна. Нужно учить конфликтологии. Тогда они могли бы считывать, что с ребенком что-то не так, были более отзывчивыми. Знания, которые дает школа, мало кто помнит. Школа нужна для социализации, для умения адаптироваться в разных условиях. Это должно быть не первом месте. Детей нужно учить именно этому. Задайте себе вопрос: вы сами умеете просить об эмоциональной помощи в семье? Если нет, как ваш ребенок научится о ней просить? Он думает, что так и надо. И наоборот: если в семье друг другу доверяют, слушают и слышат, у ребенка есть связь с родителями, его практически невозможно втянуть в "группу смерти", он сам из нее выйдет", - заявляют психологи.
Пусть это будет совместный завтрак, или ужин, прогулка или просмотр мультфильмов. Если нет возможности в течение недели, то хотя бы в выходной нужно провести день вместе. Уже это будет оздоравливать ситуацию в семье. И заведите правило: хотя бы час в день без телефона. Если у вас семейный ужин, пусть хоть сам президент звонит в это время, вы не берете трубку. Нельзя быть рабом телефона", - говорят специалисты.
В части законодательного урегулирования в Казахстане существует ряд законов, регулирующих защиту прав детей. В частности, уголовное законодательство Республики Казахстан, а также закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". В соответствии со статьей 16 данного закона РК государством прямо регламентировано о том, какая информация относится к запрещенной для детей, а именно - побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к самоубийству; провоцирующая детей на антиобщественные и противоправные действия", - сообщил эксперт.
Здесь следует понимать, что это есть распространяемая и (или) размещаемая в любой форме информация1, способствующая к побуждению у неограниченного круга лиц решимости совершить самоубийство, а также информация о способах совершения самоубийства и информация о призывах к совершению самоубийства", - пояснил Петр Кодаш.
Неограниченный доступ детей к информации на интернет-ресурсах и социальных сетях может прямо сказаться на их поведении. Тем не менее, установить, что это именно следствие информации, а не неблагополучная семейная обстановка подтолкнула ребенка к суициду, весьма проблематично", - сообщил специалист.
Разве это действительно такой большой срок, если учесть, что речь идет о потере человека, которого довели до самоубийства, и которого уже невозможно вернуть? Интересно также и то, что для администраторов сайтов уголовная ответственность по данной статье возникает лишь в случае, если жертве угрожали или с ней жестоко обращались. С юридической точки зрения - это правовой пробел", - заявил эксперт.
Блокировка - это наиболее распространенная мера противодействия таким сообществам, однако она не является достаточной для устранения опасности", - считает Кодаш.
Однако такие случаи довольно редки, требуют значительных доказательств, а исход дел стараются не афишировать. Именно такая ситуация сложилась в школьные годы у сотрудницы нашей компании. Она училась в 7 классе, когда появились первые инциденты по "Синему киту". И в ее гимназии произошла трагедия с одноклассницей-соседкой по парте, которая совершила суицид из-за этой игры. Данный инцидент нигде афишировали и даже не возбудили уголовного дела, сотрудники абсолютно не проявили инициативу проверить прямо указанного в предсмертной записке обидчика школьницы. Историю забыли окружающие, педагоги, друзья, а для семьи человека уже не вернуть", - резюмировал эксперт.
Родителям нельзя перекладывать ответственность за воспитание ребенка на государство и школы или, тем более, доверять это гаджетам", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
- указания на самоубийство как на способ решения проблемы;
- положительную оценку либо одобрение совершения самоубийства либо действий, направленных на самоубийство, или намерений реального (воображаемого) собеседника или третьего лица совершить самоубийство;
- аргументы, побуждающие к совершению самоубийства, включающие утверждения, не содержащие прямого либо явного побуждения, но способные склонить к принятию решения о совершении самоубийства, в том числе посредством приведения конкретных примеров, популяризирующих действия других людей, которые уже совершили самоубийство, и (или) содержащих утверждения о преимуществах, которые получили лица, совершившие самоубийство, в том числе представление самоубийства как приемлемого, логичного и закономерного в современном обществе поступка;
- осуждение, высмеивание неудавшейся попытки совершить самоубийство, в том числе включая описание отношений, чувств и обсуждение темы лицами, имеющими опыт попытки самоубийства;
- объявления о знакомстве с целью совершения самоубийства (попытки совершения самоубийства), в том числе группового и (или) ассистированного, осуществляемого с чьей-либо помощью, либо в чьем-то присутствии, либо под чьим-то наблюдением;
- опрос, тест, рейтинг на предмет выбора способа совершения самоубийства, в том числе наиболее безболезненного, надежного, доступного, эстетичного способа самоубийства.
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Грубое нарушение наших прав: алматинцы возмущены введением Face ID в программе Damu Bala
Алматинцы массово жалуются в Министерство культуры и информации на незаконные действия властей Алматы, которые обязали поставщиков услуг по программе Damu Bala установить в помещениях Face ID контроль.
"Обращаем внимание профильного министерства на вопиющие факты злоупотребления должностными полномочиями и в некоторых случаях - превышение должностных полномочий работниками управления культуры города Алматы", - говорится в письме, которое поставщики программы прислали в редакцию Kazakhstan Today.
В свою очередь в управлении культуры опровергли эту информацию, заявив, что управление не финансирует поставщиков Damu Bala и письма родителям не отправляло. Поставщиков финансируют районные акиматы города Алматы.
По словам поставщиков, от них в ультимативной форме потребовали до 26 сентября 2024 года обеспечить сбор персональных данных со всех родителей, чьи дети посещают бесплатные кружки в рамках государственной программы, и установить систему опознавания и контроля доступа в помещения на основе биометрической идентификации.
"Как поставщики, так и сообщество родителей не согласны с такими требованиями, поскольку считаем их незаконными и противоречащими требованиям ряда действующих законов Республики Казахстан", - пишут авторы письма.
Они подчеркивают, что для идентификации в системе будут использовать фотографии несовершеннолетних детей без согласия их родителей, опекунов и законных представителей.
"Данные нормы прямо прописаны в Законе РК "О персональных данных и их защите". Со стороны родителей есть четкая позиция - с учетом имевших место и продолжающихся публичных скандалов, связанных с утечкой персональных данных граждан РК (в том числе и за границу), родители не намерены давать свое согласие на сбор, обработку и использование данных детей для внедрения их в систему идентификации. Однако сотрудники акимата не желают принимать данный аргумент и ставит условие - аннулировать ваучеры родителей, не согласных с данным нововведением. Подобный подход является не просто незаконным, он кощунственен по отношению к родителям, которые просто реализуют свое право, предоставленное ему самим государством. Это прямое посягательство на конституционные права гражданина РК, которая дает ему право за законную защиту своих прав и интересов любым законным путем", - пишут активисты.
Они подчеркивают, что в правилах государственной программы подушевого финансирования нет требования к поставщикам о наличии системы контроля доступа, работающей по принципу обработки персональных данных.
Более всего поставщики и родители обеспокоены вопросом безопасности и сохранности персональных данных, а также тем, кто будет нести ответственность в случае их утечки.
В новой публичной оферте говорится, что в случае утечки данных из-за хакерской атаки, вирусов, сбоя в работе сайта или технических неисправностей пользователь не должен иметь претензий к исполнителю. Таким образом, считают родители, акиматы сразу снимают с себя всю ответственность.
telegram/almatydamubala
"За разглашение и незаконное распространение персональных данных действующим законодательством предусмотрены большие штрафы и наказание вплоть до привлечения к уголовной ответственности. В случае утечки данных из-за внешнего воздействия, системного сбоя или иных факторов (человеческий, технический), виноватым окажется поставщик, которого заставили установить оборудование и собирать данные против его воли. Мы считаем, что в ситуации, когда сами государственные структуры систематически допускают утечку персональных данных из-за отсутствия и недостаточности механизмов цифровой защиты, массовый переход на подобную систему недопустим и является преждевременным", - написали авторы письма.
Они настаивают, что акиматы не вправе предъявлять к поставщикам и родителям те требования, которые законодательно не закреплены в соответствующих нормативных актах.
Нововведение вызвало также огромное возмущение родителей. Сейчас они массово пишут обращения в Генпрокуратуру РК и Министерство культуры и информации с требованием отменить незаконное решение.
"Где можно увидеть официальное сообщение о необходимости предоставления биометрических данных детей?";
"С какой целью обязуете пройти Face ID? Есть какое-то основание в виде постановления, приказа от государства? И это при том, что Даму бала, как исполнитель не несет никакой ответственности за сохранность персональных данных, и в случае хакерских атак, взлома и утечки, якобы вы не несете никакой ответственности и претензий пострадавшее лицо не может предъявить?";
"Добрый день, представители дамубала. Если против фэйс айди, то тогда получается мы не сможем посещать бесплатно кружки? Это ведь нарушает наши права как родителей и права детей!!! Куда можно обратиться? Такая программа классная и вот так взять и загадить все. Зачем государству фото детей в неизвестной системе, которая, уверена, принадлежит не нашему государству, а как обычно, иностранцам";
"Добрый день. Я вообще против биометрии моих детей. Т.к. в соглашении сказано, что сам сайт никакой ответственности не несет за утечку данных! Если уже банковские сайты взламывают, что уж говорить о сайте, который виснет при малейшей перегрузке и выдает ошибку";
"Придумайте что-то другое, более безопасное для наших детей! Если честно, Даму бала уже доходит до абсурда. Эти несчастные 20 000 на одного ребенка выделяются. Обойдемся тогда без вас. Но биометрию своих детей не собираюсь выставлять", - пишут родители в Telegram-чате Damu Bala.
Родителей также возмутило, что теперь пропущенные занятия нельзя отработать в другой день, а за 3 пропущенных подряд занятия ребенка лишают ваучера. Они также отмечают, что, несмотря на освобождающиеся места в секциях и кружках, с января 2024 года по сегодняшний день в системе нет возможности поставить детей на очередь, якобы из-за отсутствия необходимого финансирования.
Родители подчеркивают, что сроки действия ваучеров действительны до 18 лет, однако в связи с предлагаемым ограничением срока действия новой публичной оферты до 31.12.2024 для поставщиков услуг, ваучеры могут быть аннулированы.
Резюмируя вышеизложенное, авторы письма просят профильное министерство:
отменить внедрение в помещениях поставщиков услуг, осуществляющих деятельность в рамках государственной программы подушевого финансирования;
указать ответственным работникам управления на недопустимость принуждения поставщиков к сбору персональных данных детей, родителей и получения их согласия угрожая исключением из программы и аннулированием действующих ваучеров;
открыть портал для постановки детей в очередь и выдачи новых ваучеров на освободившиеся места.
"Сообщество поставщиков в Алматы и родители - получатели услуг в данном вопросе занимают очень четкую и активную позицию и намерены добиваться соблюдения своих прав государственными органами", - резюмируют авторы.
Примечание редакции: Авторская орфография и стилистика в письме и комментариях сохранены
Алматинцы требуют сохранить яблоневые сады как уникальный культурный ландшафт
Во-первых, генеральный план Алматы до 2040 года, в котором 6500 гектаров (садов. - Прим. ред.) сокращается до нуля, необходимо пересмотреть, потому что мы полагаем, что вопрос сохранения культурного ландшафта алматинских садов не рассматривался", - сообщил Ернар Сайлыбаев.
То есть за счет снижения площади садов вырастает жилье и рекреационное… Это неправильно. Потому что жилье, вы сами видите, к чему приводят. Сада больше нет. Земли рекреационного назначения подразумевает под собой строительство гостиниц, кемпингов, бань и так далее. Или это, допустим, лесопосадка. Но лесопосадка и продуктивный сад - это совершенно разные вещи. И еще, для этого в нашем земельном праве, достаточно прогрессивном на самом деле, в Земельном кодексе закреплены несколько основополагающих принципов. Во-первых, это принцип приоритета сельхозземель, первое. Во-вторых, это принцип целевого использования", - пояснил он.
Запрещается строить любые здания, которые не связаны с сельхозпроизводством. То есть уже не построишь баню, или особняк, или что-то еще. Поэтому мы просим, чтобы эти проекты детальной планировки были пересмотрены, чтобы земли сельхозиспользования были все-таки, остались здесь. Это самые первоочередные меры, которые нужно принять", - подчеркнул юрист.
Мы не видим материалов ревизии садов, допустим, алматинских. Какие сады сохранились, какие сорта есть, какая продуктивность, у кого что было, потому что все эти сады были в свое время как бы растащены в частную собственность (...) Все документы, с которыми мы ознакомились в ходе работы над этими земельными участками, показывают нам абсолютно четко, что в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев выведение из госсобственности было сделано с грубейшими нарушениями земельного права. То есть все эти сделки подлежат отмене", - добавил член ОО "Сенiм Адал".
Кроме того, даже если в генплане планируется только сокращение к 40-му году, в действующих проектах детальной планировки, которые были утверждены сразу после генплана, ни одного квадратного метра земли, отведенного под сельхозначение, нет. Все эти земли, которые вы сейчас видите своими глазами здесь, отведены под жилье и под рекреационное назначение, под так называемые лесополосы. Но мы говорим о том, что сад - это не лесопосадка. У сада есть его истинное сельскохозяйственное назначение. Поэтому мы просим общественность обратить внимание на то, что мы теряем сейчас наши алматинские сады. Мы видим, как их застраивают", - подчеркнул спикер.
Мы за то, чтобы сады были возвращены в полноценный сельскохозяйственный оборот. Соответствующая государственная политика о возврате садов в сельхозоборот существует. Президенты много раз говорили о том, что необходимо возрождать алматинские сады, алматинские апорты и так далее. Но мы видим, к чему сейчас ведет хищническая урбанизация. Все эти земли, которые вы сейчас видите, они все находятся в частной собственности. В свое время, когда институты частной собственности ввели на землю, кто-то смог воспользоваться этой возможностью и разными схемами вывели из госсобственности, изменили целевое назначение сельхоз на жилье в ряде случаев. И многие эти земли стали предметом залогового мошенничества. Поэтому мы с вами видим, что эти сады, сейчас за ними никакого ухода нет, они высыхают, их застраивают, сносят, вместо них строят жилые комплексы", - сообщил юрист.
Мы просим, чтобы общественность обратила внимание на это, что сады надо спасать, и такая деятельность ведется", - добавил спикер.
- ввести мораторий на изменение целевого назначения оставшихся земель сельхозназначения Алматы;
- повысить эффективность профилактической формы государственного контроля за использованием и охраной земель, вошедших в черту города Алматы по итогам 2014 года;
- провести детальную инвентаризацию земель садов горных и предгорных районов;
- дать оценку экономического потенциала алматинских горных садов и путей его увеличения;
- выявить и устранить все нарушения, допущенные в ходе вывода земель садов из государственной собственности и изменения целевого назначения;
- внести изменения в генплан Алматы до 2040 года в области сохранения и приумножения земель сельскохозяйственного использования (садов);
- внести в проекты детальной планировки Алматы зоны сельскохозяйственного использования (садов);
- внести изменения в "Правила организации и проведения конкурсқа по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства", которые наделят необходимыми полномочиями уполномоченные органы городов республиканского значения.
Строительство ЖК ставится выше, чем интересы проживающего близ него населения - эксперт о прокладке канализации в микрорайоне Нур Алатау Эксклюзив КТ
Исходя их новостных сводок, в настоящее время активно обсуждается обращение собственников земельных участков садоводческих товариществ "Энергетик", "Имени Дзержинского", ПКСТ "Труд 2ММ", ПКСТ "Картограф 1-сад" по поводу прокладки канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. Действительно, невооруженным глазом, открывая карту микрорайона Нур Алатау в Бостандыкском районе нашего города, видно, что улица Дзержинского является главным связующим звеном по проезду к вышеперечисленным СТ. Вдоль названной улицы проходят силовые кабели, основной водопровод, кабели "Казахтелекома". Прокладка подземной канализации инициирована для возводимого на сегодняшний день ЖК "Noble House", располагающегося по адресу: микрорайон Ерменсай, улица Торангы, 55 - совсем неподалеку от СТ. Принятие данного решения уполномоченными лицами в сфере строительства является не соответствующим законодательству Республики Казахстан "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", а также Земельному кодексу Республики Казахстан", - заявил эксперт.
Пунктом 8 названного приказа прямо регламентировано, что использование земельных участков физическими и юридическими лицами на территории населенного пункта для застройки (включая прокладку коммуникаций, инженерную подготовку территории, благоустройство, озеленение и другие виды обустройства участка) осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан и настоящими правилами на основании проектной (проектно-сметной) документации, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и соблюдением целевого назначения или сервитута, зонирования территории, красных линий и линий регулирования застройки, правил застройки и эксплуатации. На основании пункта 4 статьи 115 ЗК РК "Запрещаются строительство зданий и сооружений, а также прокладка инженерных коммуникаций в пределах полосы отвода вдоль автомобильной дороги общего пользования". Исходя из подпункта 15 статьи 1 закона Республики Казахстан "Об автомобильных дорогах" полоса отвода - земли транспорта, занятые автомобильными дорогами, для размещения соответствующих конструктивных элементов и инженерных сооружений автомобильной дороги, а также зданий, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и устройств дорожной связи, необходимых для их эксплуатации", - проинформировал Петр Кодаш.
Работы (...) начавшиеся с 20 августа, в полной мере ущемляют законные права и интересы как собственников СТ, так и третьих лиц, которые лишены всякой возможности передвигаться по улице пешком, на транспортных средствах. Никто не вправе извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения. Однако, строительство будущего ЖК в данной ситуации ставится выше, чем интересы проживающего близ него населения. К большому сожалению, инициаторы данного строительства не думают о том, что близится начало учебного года, та пора, когда детей необходимо вести в школы, на кружки и секции. Как они будут туда попадать?" - добавил начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ".
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Дом школьников сносят в Алматы вопреки протестам общественности
Многострадальный дом школьников № 2 в Алматы все-таки снесут. И все это несмотря на данные ранее обещания и заверения, что трогать эту обитель детского творчества не будут", - пишет автор.
Однако участка с кадастровым номером 20-311-014-168, на котором и расположен ДШ № 2, в этом перечне не было", - уточнил журналист.
Видимо, компания испугалась наших вопросов, главным из которых является следующий: как частнику удалось отхватить кусок государственной земли в центре города под предлогом программы реновации ветхого жилья, к которой, как ни крути, ни сам дом школьников № 2, ни его земельный участок не имеют никакого отношения?", - пишет журналист.
Под натиском общественности Ляззат Жылкыбаева официально заявила, что меморандум с Qazaq stroy расторгнут и никакой речи о сносе даже быть не может. Однако на совещании, посвященном вопросу переезда музыкальной школы № 3 имени Прокофьева в отдельное здание, вдруг выяснилось, что дом школьников № 2 вновь собираются ликвидировать", - рассказал журналист.
Дом школьников останется на прежнем месте. Просто его старое здание снесут и на его месте построят новое. Территория дома школьников останется прежней", - заявила Жылкыбаева, которая, к слову, в начале июля ушла с поста главы управления образования и заняла должность акима Жетсысуского района.
Информацию о предстоящем сносе ДШ № 2 подтвердил и новый аким района Арман Шамшин. То, что районные акимы не могут противостоять чиновникам из городского акимата, вполне понятно. Но как родителям и общественности бороться за право детей на дополнительное образование, о котором регулярно говорит глава государства, если низы не могут, а верхи не хотят, - вопрос риторический", - заключил журналист.
В год открытия во Дворце пионеров уже действовало 36 кружков: технических, музыкальных, юннатских, творческих. В них постоянно занималось 2400 школьников. А к 1982 году кружков здесь функционировало уже 230 и занималось в них более 4000 детей", - пишет Informburo.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?