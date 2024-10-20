Выданные банками займы должны быть списаны с жертв мошенничества - депутат

Фото: Посольство КНР в РК

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Со 2 по 4 июля председатель КНР Си Цзиньпин успешно совершил государственный визит в Казахстан и принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане.





Господин посол, можете ли вы рассказать об основных деталях визита председателя Си Цзиньпина? Какие результаты принес визит? Каково его значение?





- По приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева председатель Си Цзиньпин 2-4 июля успешно совершил государственный визит в Казахстан и принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане.





В ходе визита председатель Си Цзиньпин и президент К.-Ж. Токаев несколько раз провели длительные переговоры, обсудив двусторонние отношения. Главы государств обменялись углубленными взглядами на сотрудничество в ключевых областях, а также на международную и региональную ситуацию, достигли широкого консенсуса и совместно подписали совместное заявление между КНР и РК, которое наметило новый план вечного всестороннего стратегического партнерства между двумя странами. В присутствии глав двух государств подписаны межправительственные и межведомственные документы по сотрудничеству в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, сельскохозяйственной, научно-технической, культурно-гуманитарной и других приоритетных областях, что разработала новые планы для высококачественного совместного строительства "Одного пояса и одного пути" и всестороннего сотрудничества между двумя сторонами, также послужит новым толчком для высококачественного развития китайско-казахстанских отношений.





Во время визита в Казахстан председатель Си Цзиньпин также принял участие в саммите ШОС в Астане, где обменялся с лидерами стран-участниц углубленными мнениями по сотрудничеству в различных областях и текущим важнейшим международным и региональным вопросам в условиях новой ситуации, а также принял решения по дальнейшему развитию ШОС. Председатель Си призвал страны работать вместе, чтобы построить более тесное сообщество единой судьбы человечества.





Этот визит является пятым визитом председателя Си Цзиньпина в Казахстан и знаменует собой вторую встречу глав двух государств за девять месяцев. Казахстан стал единственной страной, которую глава КНР посетил дважды после эпидемии COVID-19. Все это в полной мере отражает высокий уровень и особенность китайско-казахстанских отношений. Этот визит председателя Си Цзиньпина - это поездка дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Он имеет большое значение для сохранения и укрепления традиционной дружбы между Китаем и Казахстаном и открытия блестящих перспектив для сотрудничества между ними. Этот визит имел полный успех и принес плодотворные результаты, который не только придал мощный импульс развитию китайско-казахстанских отношений, региональной стабильности и процветанию, но также привнес больше стабильности, уверенности и позитивной энергии в нынешний неспокойный мир.





Положено начало нового "золотого тридцатилетия" китайско-казахстанских отношений. Вступая в новое "золотое тридцатилетие", наши отношения сталкиваются с новыми возможностями развития и вызовами. Находясь на новой исторической отправной точке, Китай готов работать с Казахстаном, поэтому визит председателя Си Цзиньпина можно расценивать как возможность углубить политическое взаимное доверие, способствовать качественному развитию "Одного пояса и одного пути", совместно продвигать взаимовыгодное сотрудничество в различных областях и совместное построение сообщества единой судьбы Китая и Казахстана, характеризующегося вечной дружбой, высокой степенью взаимного доверия, и взаимосвязанностью.





Визит председателя Си Цзиньпина привлек всеобщее внимание и вызвал огромный интерес местных и мировых СМИ. Господин посол, что, по Вашему мнению, является самой впечатляющей частью этого визита?





- Визит председателя Си Цзиньпина имел насыщенную программу, дружественную атмосферу, многочисленные важные моменты и плодотворные результаты. Он вписал новую главу в добрососедскую дружбу между Китаем и Казахстаном и эффективно способствовал развитию вечного всестороннего стратегического партнерства Китая и Казахстана. Среди них особенно впечатляют следующие моменты.





Во-первых, этот визит в полной мере демонстрирует глубокую дружбу между двумя народами. Этот визит является неким путем продолжения традиционной дружбы, укрепления взаимного доверия и развития связей между людьми двух стран. Председателя Си Цзиньпина встретили тепло и приветственно, куда бы он ни направлялся. Казахстанские дети тепло встречали его в аэропорту и исполнили китайскую песню "Ода Родине". По пути люди размахивали национальными флагами двух стран, приветствуя друг друга. Эти теплые жесты гостеприимства мгновенно тронули сердца людей. Они в полной мере отразили дружбу между двумя народами, их уверенность и надежду на развитие добрососедских и дружественных отношений между двумя странами.





Во-вторых, этот визит в полной мере демонстрирует тесную дружбу и высокое доверие между главами Китая и Казахстана. Президент К.-Ж. Токаев глубоко уважает председателя Си и считает его самым высоким гостем, принимая его с высочайшей учтивостью и стандартами. Президент К.К. Токаев специально приехал в аэропорт, чтобы поприветствовать его, несмотря на свой плотный график. Он тщательно организовал торжественную церемонию встречи в аэропорту, провел торжественную церемонию встречи В резиденции Акорда и поужинал с председателем Си Цзиньпином в приятной и теплой обстановке. Многие моменты общения глав двух государств были впечатляющими, полностью отражающими их хорошие рабочие отношения и глубокую личную дружбу.





В-третьих, этот визит в полной мере отражает особенность и высокий уровень китайско-казахстанских отношений. С момента установления дипломатических отношений 32 года назад, китайско-казахстанские отношения продолжают стремительно развиваться, сотрудничество в различных областях олицетворяет жизненную силу, достигая самого высокого уровня в истории вечного всестороннего стратегического партнерства. В ходе визита главы двух государств разработали план развития китайско-казахстанских отношений в новую эпоху в стратегической и долгосрочной перспективе и подписали Совместное заявление между КНР и РК. Соответствующие ведомства обеих сторон подписали ряд документов о двустороннем сотрудничестве, что придало мощный импульс строительству сообщества единой судьбы Китая и Казахстана, характеризующегося вечной дружбой, высокой степенью взаимного доверия, и взаимосвязанностью.





В-четвертых, этот визит еще раз показывает, что Китай и Казахстан имеют сильное стремление к сотрудничеству и перспективы развития двусторонних отношений многообещающие. Главы двух государств провели углубленный обмен мнениями по китайско-казахстанским отношениям, международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, и достигли широкого консенсуса. Обе стороны подписали документы о сотрудничестве, охватывающие такие ключевые области, как экономика и торговля, взаимосвязь, энергетика, сельское хозяйство, наука и технологии, а также гуманитарные науки и т.д. Они будут продолжать использовать потенциал сотрудничества в смежных областях и продолжать создавать лучшие перспективы для сотрудничества в различных областях. Визит председателя Си Цзиньпина вызвал большое общественное внимание. Средства массовой информации, аналитические центры, ученые, эксперты и т.д. высоко оценили китайско-казахстанские отношения. Народы обеих стран с оптимизмом смотрят на то, что взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и Казахстаном на высоком уровне принесет еще больше пользы.





В последние годы под стратегическим руководством глав двух государств китайско-казахстанские отношения и сотрудничество в различных областях продолжали получать новое развитие. В ходе визита председателя Си Цзиньпина в Казахстан лидеры обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений. Господин посол, как Вы оцениваете нынешние китайско-казахстанские отношения? Рассматривая этот визит как возможность, в каких областях двум странам следует укреплять сотрудничество в будущем?





- Китай и Казахстан - добрые соседи, верные друзья, хорошие партнеры и братья, связанные горами и реками и имеющие общую судьбу. Еще в период древнего Великого шелкового пути народы Китая и Казахстана обменивались знаниями и учились друг у друга, внося важный вклад в укрепление великого духа мирного сотрудничества, открытости и толерантности, взаимоизучения и взаимопознания, взаимовыгоды и общего выигрыша. В течение 32 лет с момента установления дипломатических отношений взаимодействие между двумя странами выдержало испытание перипетиями на международной арене, и достигло беспрецедентной высоты, было налажено вечное всестороннее стратегическое партнерство, став примером добрососедства, дружбы, взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов между соседними странами.





В ходе визита председатель Си Цзиньпин и президент Токаев провели углубленный обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонних отношений, наметив курс и выработав стратегические договоренности по развитию китайско-казахстанских отношений в новом "золотом тридцатилетии" и сотрудничество в различных сферах, что является важной вехой в истории отношений между двумя странами.





На следующем этапе обе стороны должны сосредоточиться на сотрудничестве в следующих направлениях:





Во-первых, укрепить стратегическую коммуникацию. Продолжать использовать ведущую стратегическую роль дипломатии глав государств, чтобы направлять и ориентировать развитие китайско-казахстанских отношений. Эффективно использовать механизмы сотрудничества, такие как Китайско-Казахстанский межправительственный комитет по сотрудничеству, для активизации обменов между двумя сторонами на всех уровнях, укрепления стратегического взаимодействия, усиления координации политики, а также планирования и развертывания развития двусторонних отношений и сотрудничества в различных областях.





Во-вторых, твердо поддерживать друг друга. Мы должны твердо поддерживать друг друга в вопросах, касающихся национального суверенитета, безопасности, развития и других основных интересов, уважать независимый выбор и пути развития друг друга, соответствующих их национальным условиям, занимать четкую позицию против внешнего вмешательства и совместно продвигать региональную безопасность, стабильность, развитие и процветание.





В-третьих, заложить прочную основу для сотрудничества. Продолжать совместно качественно строить "Один пояс и один путь", расширять сотрудничество в сфере энергетики, полезных ископаемых, сельского хозяйства и других областях, способствовать строительству грузовых поездов Китай - Европа и Транскаспийского международного транспортного коридора, а также активно создавать новые точки сотрудничество в современном сельском хозяйстве, больших данных, искусственном интеллекте и других областях.





В-четвертых, укреплять дружбу между людьми. Мы должны использовать потенциал межличностного и культурного обмена, эффективно использовать местные механизмы сотрудничества, способствовать всестороннему развитию сотрудничества в области образования, науки и техники, культуры, средств массовой информации, молодежной и других областях, продолжать успешно проводить Год туризма Казахстана в Китае и заложить прочную основу общественного мнения для развития двусторонних добрососедских и дружественных отношений.





В-пятых, углублять международное сотрудничество. Добросовестно реализовывать Инициативу глобального развития, Инициативу глобальной безопасности и Инициативу глобальной цивилизации, продвигать общие ценности всего человечества, укреплять тесное сотрудничество в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азия, формата "Китай - Центральная Азия" и других многосторонних механизмов, а также продвигать более справедливую глобальную систему управления, внести "вклад Китая и Казахстана" в разумное направление развитие.





Казахстан является местом, где впервые была озвучена инициатива "Один пояс и один путь", и имеет незаменимую и важную позицию в ее качественном совместном строительстве. Господин посол, какое влияние этот визит окажет на развитие китайско-казахстанского сотрудничества в таких практических областях, как экономика, торговля, производственные мощности и связи?





- Высококачественное совместное строительство "Одного пояса и одного пути" является важным вопросом китайско-казахстанского сотрудничества. В ходе государственного визита председателя Си Цзиньпина главы двух государств обменялись углубленными мнениями по вопросам развития стратегического сотрудничества между Китаем и Казахстаном и дальнейшего содействия высококачественному строительству "Одного пояса и одного пути". Достигнув нового важного консенсуса о сотрудничестве, обе стороны подписали большое количество документов о сотрудничестве, охватывающих области экономики и торговли, транспорта, новой энергетики, сельского хозяйства, финансов, образования, науки и техники, культуры, СМИ и других областей, определили новые планы и договоренности на следующий этап сотрудничества между двумя сторонами и указали на новое направление развития.





Казахстан является местом, где впервые была провозглашена инициатива "Один пояс и один путь", и занимает уникальную и незаменимо важную позицию в качественном ее строительстве. Сотрудничество между Китаем и Казахстаном в совместном строительстве "Одного пояса и одного пути" изначально имеет прочную основу и достигло плодотворных результатов, задав модель и ориентир для сотрудничества в глобальном масштабе. В настоящее время обе стороны построили 7 пар постоянных портов, 5 трансграничных нефте-газопроводов, 2 трансграничные железные магистрали и 1 международный центр приграничного сотрудничества, тем самым осуществив всестороннюю, глубокую интеграцию взаимосвязи. Китай стал крупнейшим торговым партнером Казахстана. С января по май этого года объем торговли между двумя странами увеличился на 18% в годовом исчислении, продолжая сохранять хорошую динамику роста. Такие проекты как, Шымкентский нефтеперерабатывающий завод, Акмолинский проект ветровой электроэнергетики, Алматинская электрическая станция, Северо-Казахстанский областной сельскохозяйственный парк привнесли устойчивый поток энергии в практическое сотрудничество между двумя сторонами и создали больше рабочих мест и возможностей для предпринимательства для местных жителей двух стран. По данным на 30 апреля, в текущем году количество грузовых поездов, прошедших через порты Синьцзяна и Казахстана - Хоргос и Алашанькоу - превысило 5000, став "стальным караваном верблюдов", обеспечивающей стабильность глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок во всем мире.





В качестве следующего шага Китай и Казахстан воспользуются этим визитом как возможностью добросовестно реализовать договоренности, достигнутые главами двух государств, продолжат высококачественное совместное строительство "Одного пояса и одного пути", а также продолжат содействовать двустороннему сотрудничеству в таких практических областях, как экономика, торговля, производственный потенциал и связь, чтобы постоянно достигать новых прорывов и приносить больше пользы народам двух стран.





Во-первых, усилить стыковку политики. Мы должны продолжать углубление интеграции инициативы "Один пояс и один путь" и экономической политики "Нового Казахстана", содействовать эффективной и прагматичной работе китайско-казахстанского межправительственного комитета по сотрудничеству и механизмов сотрудничества в различных областях между двумя сторонами, чтобы обеспечить надежные институциональные гарантии двустороннего сотрудничества.





Во-вторых, закрепить преимущества сотрудничества в традиционных сферах. Продолжать использовать потенциал сотрудничества источников энергии между двумя сторонами в таких областях, как энергетика, полезные ископаемые, инфраструктура, транспорт и.т.д., и выступать за "зеленое лидерство" и расширение технологических возможностей, помогать оживлять сотрудничество в традиционных выгодных областях и постоянно улучшать качество и эффективность.





В-третьих, открыть точки роста сотрудничества в новых сферах. Содействовать упрощению процедур торговли, информатизации и разведке, совместно развивать новые точки роста для сотрудничества в ключевых полезных ископаемых, новой энергетике, технологических инновациях, аэрокосмической отрасли, цифровой экономике и других областях, а также выводить практическое сотрудничество двух сторон на новый уровень.





В-четвертых, создать хорошие условия для практического сотрудничества. Поддерживать концепцию сотрудничества, ориентированного на людей, придерживаться принципов инклюзивного развития и взаимной выгоды с целью осуществления общего развития, способствовать построению открытой мировой экономики, выступать против односторонних санкций и протекционизма, а также активно создавать хорошие условия для двустороннего практического сотрудничества. Обе стороны должны также поддерживать сотрудничество университетов и развитие "Мастерской Лу Бань" в Казахстане, а также оказывать поддержку кадровых ресурсов для двустороннего экономического, торгового и промышленного сотрудничества.





В ходе визита председателя Си Цзиньпина в Казахстан обе стороны подписали ряд документов о сотрудничестве в области межличностного и культурного обмена. Господин посол, как Вы оцениваете обмены и сотрудничество между Китаем и Казахстаном в этой области? Каковы основные моменты? Каким образом две страны будут дальше укреплять связь между людьми?





- Связь между людьми является источником жизненной силы для развития межгосударственных отношений. В ходе визита председателя Си Цзиньпина две страны добились плодотворных результатов сотрудничества в гуманитарной сфере. Подписан ряд документов о сотрудничестве в сфере образования, науки и технологий, культуры, средств массовой информации, местного сотрудничества и других областях, а также успешно открыты культурные центры двух стран и казахстанский филиал Пекинского университета языка. Китай принял решение открыть вторую "Мастерскую Лу Бань" в Казахстане и провести "Год туризма Китая" в Казахстане в следующем году. Обе стороны будут расширять сотрудничество в средствах массовой информации, аналитических центрах, кино, телевидении и других областях, поощрять большее количество провинций и городов к установлению крепких связей, чтобы создать благоприятное общественное мнение.





Сотрудничество между людьми с культурной точки зрения является важной частью китайско-казахстанских отношений, а также новой точкой роста в дружбе между народами двух стран. В последние годы Китай и Казахстан стали ближе друг к другу и установили новую модель межличностного и культурного обмена с хорошо налаженными механизмами и активным участием различных субъектов, постоянно придавая новый импульс развитию вечного всестороннего стратегического партнерства китайско-казахстанских отношений. Обмены между людьми и сотрудничество между двумя сторонами в основном характеризуются следующим:





Во-первых, это широкий спектр областей таких как образование, наука и техника, культура, туризм, молодежь, археология и многие другие области где были подписаны ряд прагматичных и высоко оперативных соглашений о сотрудничестве; во-вторых, обе страны создали 26 пар городов-побратимов, Китай создал 5 институтов Конфуция в Казахстане, вторая "Мастерская Лу Бань" скоро откроется в Казахстане, а год туризма пройдет в обеих странах; в-третьих, молодежная группа активно участвует в мероприятиях и стала главной силой, постоянно привнося новую жизненную силу в культурное сотрудничество между двумя сторонами.





Однако сегодня международная ситуация сложная. Некоторые страны стремятся к гегемонии и власти, создают небольшие кружки и занимаются подавлением и вмешательством во внутренние дела государств. В международном сообществе звучат бесконечные слухи, такие как "теория превосходства цивилизаций" и "теория столкновения цивилизаций". В связи с этим Китай и Казахстан должны укреплять сотрудничество и работать вместе, чтобы противостоять различным рискам и вызовам. На следующем этапе мы готовы сотрудничать с казахстанской стороной для реализации консенсуса глав двух государств, продолжать углублять обмены и сотрудничество в области молодежи, СМИ, университетов, спорта, кино и телевидения, музеев и взаимодействие между регионами, а также превратить "Один пояс и один путь" в мост и связующее звено, чтобы заложить более прочную общественную основу для развития вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном. С другой стороны, мы должны углублять международное сотрудничество, активно продвигать общие ценности всего человечества, активно реализовывать инициативу глобальной цивилизации, занять четкую позицию против "теории столкновения цивилизаций", "теории превосходства цивилизаций" и идеологической конфронтации, а также выступать за обмены, диалог, сотрудничество и взаимное обучение между различными цивилизациями. Что будет способствовать развитию глобального управления в более справедливом и разумном направлении.





В ходе визита в Казахстан председатель Си Цзиньпин также принял участие в саммите ШОС в Астане. Господин посол, как Вы оцениваете этот саммит в Астане? Какую роль должна играть ШОС в текущих международных и региональных делах? Как Китаю и Казахстану следует углублять сотрудничество в рамках ШОС?





- В ходе Астанинского саммита ШОС председатель Си Цзиньпин и лидеры государств-членов приняли участие в ряде мероприятий, обменялись углубленными мнениями о текущей международной и региональной ситуации, содействии развитию ШОС и сотрудничеству в различных областях, а также подписали и опубликовали Астанинскую декларацию ШОС и стали свидетелями подписания ряда итоговых документов ШОС в области экономики, торговли, межличностных и культурных обменов, а также совместной работы по определению курса на построение сообщества единой судьбы ШОС. Перед саммитом Беларусь официально стала членом ШОС, а "семья ШОС" вновь расширилась, продемонстрировав сильную жизнеспособность и блестящие перспективы развития ШОС. Саммит ШОС в Астане увенчался полным успехом и принес плодотворные результаты. Это не только лучшее подтверждение прагматичной и эффективной работы поочередного председательства Казахстана, но и неизбежный результат продвижения странами ШОС "шанхайского духа" единства и сотрудничества, а также обеспечивает основу для нынешних перемен. Он привнес больше стабильности и позитивной энергии в неспокойный мир и сыграл образцовую роль в содействии построению нового типа международных отношений.





За 23 года с момента основания Шанхайская организация сотрудничества стала региональной организацией сотрудничества с самой большой территорией, самым большим населением в мире и огромным потенциалом развития, а также барьером для обеспечения безопасности, мостом сотрудничества, узами дружбы и силой конструктивности.





В настоящее время невиданные за столетие изменения происходят все более быстрыми темпами, мир вступил в новый период неустойчивости и трансформации, а страны сталкиваются с бесконечными проблемами. На этом сложном и неспокойном международном фоне значение и роль ШОС становятся все более заметными, а ожидания стран региона и международного сообщества в отношении ШОС еще более возрастают. ШОС должна и впредь придерживаться "Шанхайского духа", характеризующегося "взаимным доверием, взаимной выгодой, равноправием, консультациями, уважением к многообразию цивилизаций, стремлением к совместному развитию", еще больше укреплять свое внутреннее единство, формировать консенсус по сотрудничеству, продвигать общие ценности всего человечества, придерживаться сотрудничества без закрытости, взаимной выгоды и беспроигрышного сотрудничества без игр с нулевой суммой, противостоять гегемонии и силовой политике, решительно отстаивать национальные интересы ШОС. Мы будем решительно отстаивать национальные интересы государств - член ШОС, региональную безопасность, стабильность, развитие и процветание, способствовать развитию международного порядка в более справедливом и рациональном направлении, содействовать построению сообщества единой судьбы человечества.





Будучи важными членами - основателями ШОС, Китай и Казахстан поддерживают тесное сотрудничество в рамках ШОС и совместно вносят важный вклад в установление, развитие и углубление сотрудничества в различных областях ШОС. За время своего пребывания на посту ротационного председателя ШОС Казахстан активно выполнил свои обязанности, действовал прагматично и эффективно, добивался плодотворных результатов. Внес важный вклад в развитие ШОС и получил высокую оценку всех сторон. Китай поздравляет вас с этим!





После саммита в Астане Китай принял на себя поочередное председательство в ШОС. Китай придаст этому большое значение и добросовестно выполнит свои обязанности председательства. Китай вместе со всеми сторонами продолжит высоко держать знамя "шанхайского духа", укреплять институциональное строительство организации, углублять сотрудничество в областях политики, безопасности, экономики, торговли и межличностных обменов, а также способствовать высокому качеству развития ШОС, способствовать построению более тесного сообщества ШОС с единой судьбой и вносить больший вклад в поддержание региональной безопасности и стабильности и содействовать развитию и процветанию государств-членов.