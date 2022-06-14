Экс вице-министр здравоохранения Марат Шоранов стал ректором КазНМУ Асфендиярова
13.06.2022, 13:37 3941
Фото: kaznmu.edu.kz
АЛМАТЫ. 13 ИЮНЯ - Бывший вице-министр здравоохранения Марат Шоранов приказом министра здравоохранения назначен ректором Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Марат Шоранов родился в 1975 году в Алматы.
Окончил Казахский государственный медицинский университет, Научный центр урологии имени Б.У. Джарбусынова, университет Эмори.
В 2013-2017 годах работал на руководящих должностях в Министерстве здравоохранения, Министерстве здравоохранения и социального развития РК.
В 2017-2019 годах - исполняющий обязанности руководителя, руководитель управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области.
В 2019 году занимал должность руководителя управления общественного здравоохранения Нур-Султана.
С июня 2020 года и по настоящее время занимал должность первого вице-министра здравоохранения РК.
Мне выпала большая честь стать ректором крупнейшего медицинского вуза страны, моего родного университета, я благодарен за оказанное мне доверие и приложу все усилия на благо его развития", - заявил Шоранов.
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Алматинский онкоцентр закупал препараты для онкобольных по завышенной цене
14.06.2022, 17:02 896
АЛМАТЫ. 14 ИЮНЯ - Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан усмотрело нарушения в закупе лекарств для онкологических больных Алматинским онкоцентром, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Жалоба в антимонопольный департамент поступила от отечественной фармкомпании "ЭЛЕАС", которая в августе 2017 года начала производство препарата с международным непатентованным названием (МНН) "Абиратерон" дозировкой 250 мг. Компания наладила производство нового препарата, а в 2019 году получила регистрационное удостоверение на изготовление лекарственного средства "Зигитерон" дозировкой 250 мг, сообщили в АЗРК.
В течение трех лет, с 2017 по 2019 годы, ТОО "СК-Фармация" как единый дистрибьютор закупало препарат. Однако после 2019 года заявки от медорганизаций перестали поступать, и дистрибьютор начал закуп аналогичных препаратов дозировкой 500 мг.
Антимонопольный департамент Алматы установил, что Алматинский онкологический центр в 2020 году закупил 5040 таблеток с МНН "Абиратерон" 500 мг по 14,4 тысячи тенге за таблетку на общую сумму 72,6 млн тенге, в 2021 - 6360 таблеток по 15,5 тысячи тенге за таблетку на общую сумму 98,4 млн тенге", - проинформировали в департаменте.
В 2022 году Алматинский онкологический центр подал заявку на покупку уже 7200 таблеток с МНН "Абиратерон" 500 мг по предельной цене 14,2 тысячи тенге за таблетку вопреки утвержденному перечню лекарственных и медицинских изделий, закупаемых у единого дистрибьютора. В этот список был включен препарат с МНН "Абиратерон" дозировкой 250 мг по предельной цене 5,9 тысячи тенге (11,9 тысячи тенге в двойной дозировке, меньше на 2,3 тысячи тенге, чем 1 таблетка в 500 мг). Однако на препарат в меньшей дозировке заявок от онкоцентра не поступало.
Согласно клиническому протоколу диагностики и лечения рака предстательной железы, пациенту назначается препарат МНН "Абиратерон" в сутки 1000 мг, т.е. 2 таблетки по 500 мг либо 4 таблетки по 250 мг. При этом изменение лекарственной формы не влияет на лечебный эффект", - сообщили в департаменте.
Там пояснили, что заявления онкологического центра о преимуществах использования оригинального препарата перед дженериком не являются обоснованными, так как закупленный онкоцентром в 2021 году препарат "Бидерон" 500 мг также является дженериком.
В действиях Алматинского онкологического центра усмотрены признаки недобросовестной конкуренции, на основании которых антимонопольный департамент направил в адрес учреждения уведомление об их устранении. В конце марта 2022 года Алматинский онкологический центр уведомление исполнил, сообщив о корректировке окончательной заявки на 2022 год по препарату "Абиратерон" дозировкой 500 мг с 7200 на 6600 таблеток и обязательном включении альтернативной дозировки в 250 мг в заявку 2023 года", - резюмировали в ведомстве.
В Минздраве ответили на критику Счетного комитета по вопросам кадрового обеспечения
14.06.2022, 12:56 1871
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - Свыше 20 тысяч врачей разных специальностей, более 4,5 тысячи бакалавров, магистрантов, докторантов удалось подготовить для системы здравоохранения в рамках действующих бюджетных программ, отметила министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании Счетного комитета по итогам аудиторских мероприятий в сфере здравоохранения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Так, по словам главы Минздрава, за последний период смогли повысить квалификацию более 29 тысяч врачей и медицинских сестер. Кроме того, за период 2019-2021 годов по решению министерства была увеличена стипендия студентам медицинских вузов. Кроме того, впервые за 10 лет была пересмотрена в сторону увеличения стоимость государственных грантов.
По данным ведомства, в области медицинской науки за три года в рамках реализации данных бюджетных программ отмечается рост патентной активности организаций медицинской науки и медицинских вузов на 15%. За последние три года были одобрены к применению 63 инновационные технологии диагностики, лечения и медицинской реабилитации.
Отмечается рост количества статей, публикуемых ежегодно в индексируемых зарубежных изданиях, на 46%. При этом доля публикаций в высокорейтинговых журналах возросла с 25 до 50%.
Министр отметила рост всех ключевых показателей конкурентоспособности научной и инновационной деятельности, который позволил обеспечить вхождение казахстанских медицинских вузов в авторитетные глобальные рейтинги университетов.
Так, например, Казахский Национальный медицинский университет имени С.Асфендиярова вошел в топ-200 рейтинга развивающихся стран Европы и Центральной Азии QS и занял 146-е место.
При этом часть замечаний, отмеченных в аудиторском отчете, была устранена в период работы аудиторов. Вместе с тем имеются определенные замечания и недостатки, которые были министерством приняты в работу. Мы всегда готовы проводить качественный анализ системы здравоохранения для дальнейшего прогресса в работе данной сферы", - заключила глава Министерства здравоохранения.
Ранее заместитель директора департамента аудита реального сектора экономики Счетного комитета РК Нурлан Катренов сообщил, что в Казахстане с 2017 по 2021 года в два раза увелицился дефицит врачей.
Покрытие дефицита на сегодняшний день осуществляется путем совмещения должностей. Общий коэффициент совместительства на сегодня варьируется от 1,5 до 2 ставок. Все это приводит к высокой нагрузке на медицинских специалистов", - сказал он.
Врачи Алматы рассказали о наиболее частых детских заболеваниях
08.06.2022, 14:44 11591
АЛМАТЫ. 7 ИЮНЯ - Профессор кафедры клинических специальностей Высшей школы медицины факультета медицины и здравоохранения Казахского национального университета имени аль-Фараби Клара Шалабаева и главный детский внештатный нефролог города, заведующая отделением нефрологии детской городской клинической больницы № 2 Сауле Алпысбаева рассказали о самых распространенных заболеваниях у детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В соответствии с критериями ВОЗ у нас в республике распространенность кариеса у детей в разных возрастных группах составляет в среднем 70-85%, а по интенсивности у наших детей чаще декомпенсированная форма кариеса", - отметила Клара Шалабаева.
По мнению Шалабаевой, причиной такого состояния стоматологического здоровья детей является патологическое течение беременности, здоровье женщины, несбалансированное питание в период беременности, болезни ребенка в первый год жизни, избыток углеводов в рационе питания в младшем и школьном возрасте, несоблюдение гигиены полости рта.
Спикер также отметила, что к ухудшению стоматологического здоровья приводят такие важные социальные факторы, как отсутствие программы первичной профилактики стоматологических заболеваний, плановой санации полости рта у детей школьного возраста, закрытие стационарных стоматологических кабинетов в средних школах. Переход более 80% стоматологических учреждений республики в частную собственность сделало недоступной стоматологическую помощь детям, подросткам. Высокие цены на стоматологические услуги (пломбирование) лишило возможности оздоровления полости рта детей из многодетных семей, детей, проживающих в сельской местности, где материальное состояние родителей низкое.
Состояние полости рта - показатель общего здоровья. И вырастить здорового ребенка без снижения стоматологических заболеваний невозможно", - заявила профессор.
В свою очередь Сауле Алпысбаева отметила, что на сегодняшний день среди детей также очень распространены нефрологические заболевания. По ее словам, 80-85% заболеваний у девочек и мальчиков - это инфекции мочевыводящих путей.
Спикер порекомендовала всем родителям при появлении у детей беспричинной температуры, дизурии - частых мочеиспусканий с болями, отеков или в случае, когда ребенок стал мало мочиться, обязательно сдать общий анализ мочи и обратиться к участковому врачу или нефрологу.
Хочу отметить, что многие эти заболевания можно устранить самостоятельно. Вот несколько способов профилактики: обильное питье детей, правильное подмывание девочек, правильное мочеиспускание и профилактика запоров", - рассказала Алпысбаева.
Специалисты рассказали о работе перинатальных центров Алматы
08.06.2022, 13:33 12191
Фото: РСК Алматы
АЛМАТЫ. 7 ИЮНЯ - Главный внештатный педиатр управления общественного здоровья Алматы, профессор кафедры клинических специальностей Высшей школы медицины факультета медицины и здравоохранения Казахского национального университета имени аль-Фараби Карлыгаш Жубанышева рассказала о деятельности перинатальных центров города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Алматы внедряются различные технологии по улучшению здоровья и снижению смертности среди детей. В учреждениях родовспоможения города проводятся различные мероприятия, внедряются такие программы, как "Охрана материнства и детства", "Безопасное материнство", а также эффективные перинатальные технологии, которые направлены на улучшение здоровья матери и рождение ею здорового ребенка", - сообщила Карлыгаш Жубанышева.
Как отметила спикер, 2022 год объявлен президентом РК Годом детей. Вся работа педиатрической службы Алматы направлена на повышение и улучшение качества жизни и здоровья подрастающего поколения.
По словам Жубанышевой, показатели детской смертности и заболеваемости в Алматы относительно ниже других регионов страны и продолжают снижаться. Самые распространенные патологии, с которыми имеют дело врачи: недоношенные дети; дети, требующие особого внимания; дети, которые должны наблюдаться в кабинетах катамнеза; дети с патологией центральной нервной системы; дети с заболеваниями, связанными с инфекционными патологиями. На сегодняшний день вся служба родовспоможения Алматы направлена на повышение качества жизни детей.
Спикер подчеркнула, что важное направление профилактики детских заболеваний - исключительно грудное вскармливание. Грудное молоко, по ее словам, уникальнейшее средство, которое содержит все необходимое для защиты здоровья ребенка на многие годы вперед.
Для обеспечения беременных с преждевременными родами и их недоношенных новорожденных высокоспециализированной помощью в стране проведена регионализация перинатальной помощи, цель которой - концентрация всех преждевременных родов в родовспомогательных организациях 2-го и 3-го уровней. Это необходимо для обеспечения квалифицированного ухода всем матерям и их новорожденным при каждых родах, в рамках соблюдения непрерывности ухода, которые базируются на безопасности и потребности пациента", - рассказала профессор Жубанышева.
Всего в Алматы функционируют семь родовспомогательных учреждений, которые работают по самым современным технологиям: выхаживание детей начиная с 500 г, снижение заболеваемости среди маловесных и больных детей.
Сегодня перед специалистами стоят новые задачи, от решения которых зависит не только, какой в дальнейшем будет динамика младенческой смертности, а это напрямую связано с выхаживанием детей с экстремально низкой массой тела, но и каким будет качество их жизни в последующие возрастные периоды", - подчеркнула спикер.
В Казахстане по внедренным в статистическую отчетность с 2008 года критериям жизнеспособным считается младенец: родившийся при сроке беременности 22 недели и более; с массой тела при рождении (МТР) 500 г и более, длиной 25 см и более.
Перинатальные центры представляют собой многопрофильные лечебные учреждения, предоставляющие весь комплекс высококвалифицированной медицинской помощи беременной, роженице, родильнице и новорожденному. Принципиально важным является наличие в их структуре этапов выхаживания, реабилитации и динамического наблюдения за детьми с перинатальной патологией. Медицинские инновационные технологии разработаны, внедрены основные стандарты и протоколы ведения новорожденных, что должно оптимизировать и повысить качество оказания медицинской помощи.
Более тысячи человек прошли нейрореабилитацию в Алматы
27.05.2022, 14:26 26071
Фото: РСК Алматы
АЛМАТЫ. 27 МАЯ - Свыше тысячи человек прошли второй этап реабилитации в отделении нейрореабилитации городской клинической больницы № 7 Алматы в рамках медицинского страхования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Отделение нейрореабилитации в больнице открылось в 2020 году с запуском системы обязательного социального медицинского страхования. С тех пор более 1000 пациентов получили реабилитационное лечение в условиях отделения нейрореабилитации. Здесь проводится второй этап реабилитации для пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения и оперативное вмешательство на головной и спинной мозг. Поступают пациенты сразу после выписки из нейроинсультных и нейрохирургических отделений, из поликлиник разных районов города и областей", - сообщили в пресс-службе больницы.
Одна из пациенток - Нуржамал Умарова перенесла острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу, получала лечение в инсультном отделении ГКБ № 7. После была направлена на реабилитационно-восстановительное лечение по линии ОСМС в отделение нейрореабилитации.
Очень благодарны за доступность получения медицинских услуг в плане реабилитации. Благодаря лечению в реабилитационном отделении 7-й горбольницы у меня заметны хорошие результаты и положительная динамика восстановления. Мне стало намного лучше, я стала самостоятельно передвигаться по дому, сама себя могу обслуживать. Спасибо всему медицинскому персоналу отделения за профессионализм", - рассказала Нуржамал Умарова.
По словам заведующей отделением Айнур Досыбаевой, при поступлении пациентка передвигалась с поддержкой по палате, в правой руке мышечная сила была 0 баллов, жаловалась на боли в руке. Ей были диагностированы реабилитация второго этапа после цереброваскулярного заболевания; последствия перенесенного ОНМК; правосторонний глубокий гемипарез. После курсов лечения в отделении начала ходить по коридору с помощью трости, походка стала намного увереннее, наросла сила в правой руке, болевой синдром значительно уменьшился, улучшился эмоциональный фон, появилась мотивация к восстановлению после инсульта.
По данным ГКБ № 7, все занятия с пациентами проводятся в специально оборудованном в зале кинезиотерапии, где представлен ряд изделий восстановительного назначения, таких как реабилитационные дорожки с периллами, имитатор ходьбы, оборудования для активно-пассивной механотерапии и для мелкой моторики.
Также используется весь ресурс физиотерапии: магнитотерапия, парафиновые аппликации, электрофорез, СМТ, биоптрон, УВЧ, различные виды массажа, а также такие оздоровительные процедуры, как гипербарическая оксигенотерапия, иглотрефлексотерапия.
В комплексе лечения больные получают также и психотерапию для улучшения социальной и трудовой адаптации к повседневной жизни после курса стационарного лечения, проводится коррекция речевых нарушений специалистом-логопедом. Все это составляет мультидисциплинарный подход в период ранней и поздней реабилитации.
Основными методами лечения пациентов в отделении являются физические методы реабилитации, такие как кинезиотерапия по методикам Бобат, PNF, эрготерапия, которые позволяют улучшать двигательные функции паретичных и парализованных конечностей, восстанавливают утраченную способность самостоятельно передвигаться, обслуживать себя, тем самым обретать вновь смысл жизни.
Направление на прохождение реабилитации осуществляется по порталу бюро госпитализации. Восстановительное лечение и медицинская реабилитация оказываются в рамках системы обязательного социального медицинского страхования в течение первых 9 месяцев со дня перенесенного ОНМК или операции.
В Алматы провели сложнейшую операцию на глаза
24.05.2022, 16:11 32341
Фото: zanmedia.kz
АЛМАТЫ. 24 МАЯ - Офтальмологи центральной городской клинической больницы провели высокотехнологичную операцию женщине с диагнозом "регматогенная отслойка сетчатки с разрывом", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Отслойка сетчатой оболочки глаза является тяжелейшим заболеванием органа зрения, при котором происходит отделение сетчатки глаза от сосудистой оболочки", - рассказала заведующая отделением офтальмологии Гульзат Абраимова.
По словам медиков, операция усложнялась тем, что разрыв сетчатки протекал в комплексе с острой задней отслойкой сетчатки. Отслойку сетчатки невозможно вылечить никакими каплями, таблетками или уколами. Единственный способ восстановить зрение и сохранить глаз - срочное проведение операции.
Как сообщает пресс-служба ЦГКБ Алматы, операция стоимостью 700 тысяч тенге проведена в рамках обязательного социального медицинского страхования.
Отслойка сетчатки нередко приводит к значительному снижению зрения и слепоте. Чаще всего она возникает при травмах и близорукости, а также при диабете, внутриглазных опухолях, дистрофиях сетчатой оболочки и так далее. В нашем случае пациентка страдала миопией высокой степени, т.е. дефектом зрения, при котором пациент не может хорошо сфокусироваться на отдаленных объектах. Пациентке была выполнена операция - витрэктомия, иными словами, микрохирургическое удаление стекловидного тела глаза. Суть ее заключается в том, что через точечные проколы длинными и тонкими инструментами хирург входит внутрь глаза и удаляет тяжи, освобождая сетчатку и расправляя ее", - рассказала специалист.
Такая операция считается высокотехнологичной, так как является тонким и очень сложным хирургическим вмешательством. Сетчатка глаза очень хрупкая нервная ткань, и почти каждая ее часть отвечает за какой-либо участок зрения.
В Алматы прошла акция, посвященная профилактике ВИЧ-инфекции
АЛМАТЫ. 24 МАЯ - 19 мая в Алматы состоялось мероприятие, призванное повысить осведомленность молодежи по профилактике инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мероприятие приурочено к Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИД. Всемирный день памяти людей, умерших от СПИД, проводится с целью вспомнить о тех, кто умер от СПИД, выразить солидарность с людьми, живущими с ВИЧ, информировать о необходимости тестирования, задуматься о том, что эпидемия ВИЧ-инфекции может коснуться каждого из нас", - сообщили в пресс-службе управления общественного здоровья Алматы.
Акция проходила в Алматинском медицинском колледже и Евразийском технологическом университете. В мероприятии приняли участие около 100 студентов.
Проблема была актуальной и таковой остается. Одна из главных целей подобных мероприятий - привлечение внимания общественности к этому вопросу. Каждому человеку стоит об этом задуматься, оценить риски для себя и своих близких. Это не только становится отправной точкой для прохождения тестирования и пересмотра своего полового поведения, но и улучшения ситуации с ВИЧ в нашем обществе. Инфекция не имеет очевидных проявлений, поэтому тестирование - единственный способ наверняка узнать, болен человек или нет. Каждый человек может узнать свой ВИЧ-статус либо в медицинской организации, либо путем самотестрования. Во втором случае, если результат положительный или есть какие-то сомнения, необходимо обратиться в центр СПИД для подтверждения результатов и получения консультирования", - отметила заместитель главврача по эпидемиологическим и организационным вопросам центра СПИД Алматы Альфия Денебаева.
В ходе акции молодые люди и девушки получили важную информацию о способах диагностики и профилактики ВИЧ-инфекции.
В центре СПИД Алматы подчеркнули, что тестирование на ВИЧ можно пройти бесплатно и анонимно в любой медицинской организации. В самом центре СПИД есть все условия для получения достоверных результатов по тестированию и лечению ВИЧ - современное оборудование, аккредитованная лаборатория, подготовленные специалисты. Вместе с этим там проводится квалифицированное дотестовое и посттестовое консультирование, работает психолог.
Экспресс-тест - это набор для самотестирования Oraquick HIV Selftest на выявление антител к ВИЧ производства США. Он одобрен управлением по санитарному надзору FDA и Европейским союзом медицинских специалистов и прошел преквалификацию ВОЗ. Данный тест предназначен именно для самодиагностики и его можно купить в ближайшей аптеке. Преимущество теста в том, что материалом для анализа служит околодесневая жидкость, забор производится из ротовой полости. После забора материала аппликатор помещается во флакон с буферной жидкостью, который имеется в комплекте, и через 20 минут результат готов. Если результат положительный - тест покажет две полоски, если отрицательный - одну. В случае если выйдет положительный результат, это не повод отчаиваться, а повод пройти тестирование еще раз. Необходимости тестироваться на месте нет: этот тест можно сделать в домашних условиях. Процедура довольно специфичная, поэтому некоторые предпочитают провести ее в более спокойной обстановке", - рассказала менеджер по продукту компании Rogers Pharma Динара Наратауова.
Медицинские поезда запустили в Казахстане
24.05.2022, 09:12 33966
Фото: medpoezd.kz
НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - В Казахстане дан старт реализации проекта по запуску медицинских поездов, которые на протяжении 5 месяцев будут оказывать бесплатную медицинскую помощь жителям отдаленных районов, сообщили в Минздраве РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Медицинские поезда являются уникальным в своем роде проектом с правильным подходом и видением. Вот уже на протяжении нескольких лет жители удаленных станций и небольших поселков и районов имеют доступ к качественному медицинскому обслуживанию", - сказал руководитель управления амбулаторно-поликлинической и скорой медицинской помощи департамента организации медицинской помощи МЗ РК Батырхан Сарымсаков, выступая на мероприятии по запуску проекта.
При этом Сарымсаков подчеркнул, что эффективность работы медпоездов обеспечивают квалифицированность врачебных бригад и качество медоборудования.
Стоит отметить, что состав медицинского персонала расширен квалифицированными специалистами различного профиля: терапевт, педиатр, кардиолог, невропатолог, окулист, ЛОР, гинеколог, хирург, уролог, маммолог и стоматолог.
В каждой бригаде будет около 36 врачей. На время работы в проекте врачи не срываются с основной работы. Труд врачей оплачивается в рамках проекта в зависимости от категории по тарификатору. Контроль и мониторинг работы врачей ведется на постоянной основе", - подчеркнул глава управления.
В свою очередь все медицинское оборудование в поездах японского и немецкого производства. Оно позволяет провести развернутые общие и биохимические анализы, рентгенографию и флюорографию, УЗИ-исследования внутренних органов и сосудов, электрокардиограмму, гастрофиброскопию и другие виды диагностических исследований. Установлены кварцевые лампы для дезинфекции и кварцевания медкабинетов.
Медпоезда оснащены компьютерной спирометрической системой, эхоэнцефалографом, видеогастрофиброскопом, кардиологической мониторной системой для проведения диагностических нагрузочных тестов, имеющей в комплекте велоэргометр, кардиограф и компьютерную систему обработки данных, а также рентген-, стоматологическим, ЛОР- и офтальмологическим оборудованием.
Таким образом, поезда оказывают первичную медико-санитарную и консультативно-диагностическую помощь, проводят обследование пациентов с использованием лабораторных методов, при необходимости - мини-операции, выдают направление на плановую госпитализацию.
Высокое качество и сложившаяся система работы медицинских поездов позволяет обеспечить своевременную выявляемость заболеваний, о которых человек может даже не предполагать. По данным статистики, впервые выявляются заболевания более чем у 30% обследованных, в том числе каждый четвертый диагноз является очень серьезным, и врачи медицинского поезда незамедлительно сообщают органам местного здравоохранения и передают пациента для дальнейшего обследования и лечения. В числе самых опасных заболеваний, выявленных в ходе реализации проекта, - туберкулез, диабет, онкология и венерические заболевания. Таким образом, благодаря деятельности поездов увеличивается возможность выявить патологию на ранней стадии, когда человеку можно эффективно помочь", - заключил Сарымсаков.
В 2022 году запланированы маршруты двух медицинских поездов - "Жардем" и "Саламатты Казакстан". Они охватят 147 станций отдаленных районов.
Медпоезд "Жардем" с 23 мая по 6 ноября посетит 79 станций, а "Саламатты Казакстан" с 20 июня по 2 ноября - 68 станций.
В целом ожидается, что медпоезда охватят 60 000 человек, число врачебных посещений к специалистам составит 100 000, диагностических процедур - 18 000, малых хирургических операций - 1200, а стоматологическая помощь будет оказана 8000 пациентам.
Медицинские поезда посетят весь Казахстан: "Жардем" - Кызылординскую, Западно-Казахстанскую, Актюбинскую, Атыраускую, Мангистаускую, Туркестанскую, Жамбылскую области; "Саламатты Казакстан" - Алматинскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую и Акмолинскую, Костанайскую, Карагандинскую области.
Согласно графику проекта на каждой станции медпоезд проработает 2 дня, при этом непрерывно следуя из одной области в другую.
Напомним, проект впервые был запущен в 2010 году. Ежегодно его реализовывали до 2019 года. За весь этот период три консультативно-диагностических поезда "Денсаулык", "Жардем" и "Саламатты Казакстан" посетили более 1700 отдаленных регионов Казахстана, обследовав около 488 881 жителя, в том числе 101 614 детей, проведено 1 647 138 диагностических процедур, 11 981 малая амбулаторная операция, специалисты маммологи приняли 67 148 женщин, а общее количество врачебных посещений составило 2 873 542.
Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?