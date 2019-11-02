Более 2,7 тыс. детей родились в Казахстане благодаря бюджетным программам ЭКО

Алматы. 1 ноября. Kazakhstan Today - С 2010 по 2018 год в Казахстане родилось более 2700 детей благодаря бюджетным программам ЭКО, передает Kazakhstan Today.

В рамкаx гарантированныx бесплатныx услуг Казаxстан обеспечивает поддержку репродуктивного здоровья, раннее выявление заболеваний и их динамическое наблюдение на уровне первичной медико-санитарной помощи. Государство всегда приоритетно заботится о здоровье матерей и детей, предоставляя комплекс услуг от ПМСП до третичного и четвертичного уровней. На уровне ПМСП функционирует более 300 кабинетов планирования семьи и 117 Молодежных центров здоровья", - сказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, выступая в Алматы на XI Международном конгрессе "Современные подходы к лечению бесплодия. ВРТ: настоящее и будущее".

Методы вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), внедрены в Казахстане более 20 лет назад. Первый ребенок, появившийся на свет благодаря ЭКО, сделанному в Казахстане, родился в 1996 году. Программа ЭКО включена в ГОБМП с 2010 года, и количество выделяемых государством бесплатных циклов ЭКО за этот период выросло в 9 раз: от 100 до 900 циклов в год.

Для казахстанских семей, страдающих бесплодием, при господдержке проведено более 5,5 тысячи процедур с применением современных вспомогательных репродуктивных технологий. Только благодаря бюджетным программам в Казахстане в 2010-2018 годах родилось более 2700 детей", - сказал Елжан Биртанов.

На сегодняшний день программы ЭКО проводятся в одной государственной и пяти частных клиниках, имеющих лучшие результаты по эффективности и большой опыт работы.

Мы целенаправленно расширяем размещение госзаказа на медуслуги в частные медорганизации. Пациенты имеют право выбора клиники вне зависимости от ее формы собственности и места расположения", - отметил министр.

По его информации, клиники вспомогательных репродуктивных технологий являются лидерами в развитии медицинского туризма, ежегодно принимая сотни иностранных пациентов.

Напомним, в Алматы проходит XI Международный конгресс "Современные подходы к лечению бесплодия. ВРТ: настоящее и будущее", в котором принимают участие эксперты репродуктивной медицины из 18 стран, в том числе России, Украины, Грузии, Германии, Израиля и Казахстана.

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