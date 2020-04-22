Главврачи больниц должны соблюдать принцип "поточного" распределения пациентов

Алматы. 21 апреля. Kazakhstan Today - Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров и главный санврач Жандарбек Бекшин заслушали отчеты главврачей инфекционных и провизорных больниц, передает Kazakhstan Today.

Бабакумаров поставил задачу обеспечения медработников средствами защиты, а также тщательного соблюдения правил их выдачи и ношения. В каждой медорганизации назначен ответственный работник.

Особое внимание уделено зонированию помещений стационаров на "чистые" и инфицированные зоны. Это сделано, чтобы не допустить контакты лиц, зараженных COVID-19, с иными пациентами. Главврачам больниц поручено соблюдать принцип "поточного" распределения пациентов.

Поручено обеспечить прозрачность осуществления выплат врачам и медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом. Расчет надбавки будет производиться комиссией согласно группам риска, сообщает Telegram-канал stopcov.

Как сообщил утром министр здравоохранения Елжан Биртанов, в Центральной городской клинической больнице Алматы выявили еще 60 зараженных коронавирусом, среди них пациенты и медработники.

В связи с этим министр здравоохранения РК Елжан Биртанов поручил провести расследование массового заражения медиков.

По последним данным, в Алматы зарегистрировано 669 случаев COVID-19.

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