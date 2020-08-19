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Казахстанские военные врачи лечат пострадавших в Ливане

18.08.2020, 11:35 5779
Бейрут. 18 августа. Kazakhstan Today - Казахстанские военные врачи в лечебных учреждениях Бейрута, Боуара, Машгара и Сайда оказывают медицинскую помощь пострадавшим от взрыва, передает Kazakhstan Today. 
 

С первых дней работы военными медиками Казахстана оказана медицинская помощь сотням граждан Ливана. Оказание медпомощи казахстанскими специалистами осуществляется на базе военного госпиталя и муниципальных больниц, совместно с медиками Ливана", - сообщили в пресс-службе Минобороны РК.

 
В числе пациентов люди, оказавшиеся в зоне воздействия взрывной волны в результате детонации аммиачной селитры в порту Бейрута. Казахстанские медики принимают активное участие в работе отделений реанимации и анестезиологии, в проведении оперативных вмешательств, включая такие высокотехнологичные услуги, как эндопротезирование. Кроме того, военными медиками организована работа медицинского пункта по приему и оказанию помощи амбулаторным пациентам.
 
Работа казахстанских медиков организована с соблюдением строгих санитарно-гигиенических требований, с учетом эпидемической ситуации в стране.
 

Я из Южного Ливана, живу в Бейруте. В это трудное время для нас хотел бы выразить благодарность руководству Казахстана и военным медикам за оказание помощи моему народу и детям. Добро пожаловать в Ливан!" - обратился один из пациентов Фади Эхрия.

 
По данным Минобороны, в настоящее время в Ливане находится казахстанский военно-медицинский отряд специального назначения.
 
Напомним, что 4 августа во время сварочных работ в порту Бейрута произошел взрыв 2700 тонн селитры. В числе пострадавших строений оказалось здание дипмиссии РК, казахстанский консул получил легкие ранения. От взрыва погибли по меньшей мере 78 человек и пострадали 4 тыс. 
 

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