Алматы лидирует по количеству медорганизаций, возобновивших оказание плановой помощи

Алматы. 25 августа. Kazakhstan Today - Алматинские медицинские организации лидируют по восстановлению оказания плановой медицинской помощи населению, передает Kazakhstan Today.

Перечень медицинских организаций с указанием даты возобновления плановой госпитализации в разрезе регионов размещен и постоянно актуализируется на сайте Фонда социального медицинского страхования.

По состоянию на 24 августа услуги плановой помощи по стране оказывают 638 медицинских организаций республиканского, областного, городского и районного значений. Наибольшие показатели - в городе Алматы (67 медицинских организаций), Восточно-Казахстанской (54) и Жамбылской (51) областях.

В перечне также указаны медицинские центры и больницы, которые запустят оказание плановых услуг в сентябре и октябре этого года.

Возобновили работу центры психического здоровья, оказывающие плановую помощь по наркологическому и психиатрическому направлениям. Приступили к работе некоторые реабилитационные центры в регионах, в том числе частные. Услуги медицинской реабилитации вновь стали оказывать также и в многопрофильных больницах.

Медицинские организации производят плановую госпитализацию по следующим профилям: терапевтическому, кардиологическому, хирургическому, нейрохирургическому, неврологическому, пульмонологическому, реанимационному, акушерско-гинекологическому, травматологическому, торакальной хирургии, гастроэнтерологическому, аллергологическому, по профилю восстановительного лечения и медицинской реабилитации.

Напомним, с 1 августа в Казахстане возобновлено оказание плановой медицинской помощи. Приступить к ней смогли медорганизации, которые не задействованы в мероприятиях по противодействию COVID-19. План запуска планового оказания медицинской помощи составляет каждый регион самостоятельно. Изменения в него будут вноситься в зависимости от эпидемиологической ситуации на местах.

С полным перечнем поставщиков услуг плановой медицинской помощи можно ознакомиться на сайте Фонда (https://fms.kz/ru/content/pg). Список будет постоянно актуализироваться.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства