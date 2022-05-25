Медицинские поезда запустили в Казахстане

Фото: medpoezd.kz

НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - В Казахстане дан старт реализации проекта по запуску медицинских поездов, которые на протяжении 5 месяцев будут оказывать бесплатную медицинскую помощь жителям отдаленных районов, сообщили в Минздраве РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Медицинские поезда являются уникальным в своем роде проектом с правильным подходом и видением. Вот уже на протяжении нескольких лет жители удаленных станций и небольших поселков и районов имеют доступ к качественному медицинскому обслуживанию", - сказал руководитель управления амбулаторно-поликлинической и скорой медицинской помощи департамента организации медицинской помощи МЗ РК Батырхан Сарымсаков, выступая на мероприятии по запуску проекта.

При этом Сарымсаков подчеркнул, что эффективность работы медпоездов обеспечивают квалифицированность врачебных бригад и качество медоборудования.

Стоит отметить, что состав медицинского персонала расширен квалифицированными специалистами различного профиля: терапевт, педиатр, кардиолог, невропатолог, окулист, ЛОР, гинеколог, хирург, уролог, маммолог и стоматолог.

В каждой бригаде будет около 36 врачей. На время работы в проекте врачи не срываются с основной работы. Труд врачей оплачивается в рамках проекта в зависимости от категории по тарификатору. Контроль и мониторинг работы врачей ведется на постоянной основе", - подчеркнул глава управления.





В свою очередь все медицинское оборудование в поездах японского и немецкого производства. Оно позволяет провести развернутые общие и биохимические анализы, рентгенографию и флюорографию, УЗИ-исследования внутренних органов и сосудов, электрокардиограмму, гастрофиброскопию и другие виды диагностических исследований. Установлены кварцевые лампы для дезинфекции и кварцевания медкабинетов.

Медпоезда оснащены компьютерной спирометрической системой, эхоэнцефалографом, видеогастрофиброскопом, кардиологической мониторной системой для проведения диагностических нагрузочных тестов, имеющей в комплекте велоэргометр, кардиограф и компьютерную систему обработки данных, а также рентген-, стоматологическим, ЛОР- и офтальмологическим оборудованием.

Таким образом, поезда оказывают первичную медико-санитарную и консультативно-диагностическую помощь, проводят обследование пациентов с использованием лабораторных методов, при необходимости - мини-операции, выдают направление на плановую госпитализацию.

Высокое качество и сложившаяся система работы медицинских поездов позволяет обеспечить своевременную выявляемость заболеваний, о которых человек может даже не предполагать. По данным статистики, впервые выявляются заболевания более чем у 30% обследованных, в том числе каждый четвертый диагноз является очень серьезным, и врачи медицинского поезда незамедлительно сообщают органам местного здравоохранения и передают пациента для дальнейшего обследования и лечения. В числе самых опасных заболеваний, выявленных в ходе реализации проекта, - туберкулез, диабет, онкология и венерические заболевания. Таким образом, благодаря деятельности поездов увеличивается возможность выявить патологию на ранней стадии, когда человеку можно эффективно помочь", - заключил Сарымсаков.

В 2022 году запланированы маршруты двух медицинских поездов - "Жардем" и "Саламатты Казакстан". Они охватят 147 станций отдаленных районов.

Медпоезд "Жардем" с 23 мая по 6 ноября посетит 79 станций, а "Саламатты Казакстан" с 20 июня по 2 ноября - 68 станций.

В целом ожидается, что медпоезда охватят 60 000 человек, число врачебных посещений к специалистам составит 100 000, диагностических процедур - 18 000, малых хирургических операций - 1200, а стоматологическая помощь будет оказана 8000 пациентам.

Медицинские поезда посетят весь Казахстан: "Жардем" - Кызылординскую, Западно-Казахстанскую, Актюбинскую, Атыраускую, Мангистаускую, Туркестанскую, Жамбылскую области; "Саламатты Казакстан" - Алматинскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую и Акмолинскую, Костанайскую, Карагандинскую области.

Согласно графику проекта на каждой станции медпоезд проработает 2 дня, при этом непрерывно следуя из одной области в другую.

Напомним, проект впервые был запущен в 2010 году. Ежегодно его реализовывали до 2019 года. За весь этот период три консультативно-диагностических поезда "Денсаулык", "Жардем" и "Саламатты Казакстан" посетили более 1700 отдаленных регионов Казахстана, обследовав около 488 881 жителя, в том числе 101 614 детей, проведено 1 647 138 диагностических процедур, 11 981 малая амбулаторная операция, специалисты маммологи приняли 67 148 женщин, а общее количество врачебных посещений составило 2 873 542.