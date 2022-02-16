Износ медицинской техники в организациях здравоохранения РК составляет порядка 50%

Как напомнила министр здравоохранения РК, главой государства поручено перейти на централизованный закуп медицинской техники на базе "СК-Фармации". Министерством здравоохранения проведена инвентаризация в 2021 году, по итогам которой уровень оснащенности организаций здравоохранения составил 83%, износ медицинской техники находится на уровне 49,6%.
По ее словам, в настоящее время основными проблемными вопросами системы обеспечения медицинской техникой являются: недостаточная оснащенность и высокий уровень износа, имеющегося парка медицинской техники; высокий разброс цен при закупе медицинской техники на местах; отсутствие доступных для организаций здравоохранения механизмов лизинга медицинской техники; низкий уровень развития отечественного медицинского приборостроения.
В этой связи, как отметила министр, для решения данных проблем планируется осуществить централизацию закупа медицинской техники на базе ТОО "СК-Фармация" в два этапа.
При этом, на 1 этапе планируется реализация следующих мероприятий: сбор заявок от местных исполнительных органов до 1 марта 2022 года; внесение изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие организацию и проведение закупа медицинской техники; унификация технических спецификаций на закуп до конца апреля 2022 года; с целью обеспечения прозрачности будут доработаны информационные системы на площадке центра электронных финансов Министерства финансов и автоматизация сбора заявок; проведение электронных закупок с мая 2022 года; завершение анализа потребности в медицинской технике до 2025 года.
В дальнейшем будет утверждена Программа оснащения медицинской техникой по приоритетным направлениям до 2025 года с определением источников финансирования.
На 2 этапе планируется реализация мер по проработке с отечественными и зарубежными производителями медицинской техники вопросов локализации производства, разработка механизмов долгосрочных договоров, внедрение в практику закупа механизмов контрактов жизненного цикла и закуп медицинской техники для комплексного оснащения по приоритетным направления "под ключ", - сказала Гиният.
В целом, реализация данных мер позволит достичь следующих результатов: обеспечение прозрачности планирования и закупа; повышение уровня оснащенности необходимым медицинским оборудованием; снижение стоимости закупаемой медицинской техники за счет консолидации закупа и унификации технических заданий; повышение качества сервисного обслуживания и обучения кадров; увеличение доли ОТП на рынке медицинской техники РК.
Кроме того, по ее словам, в целях оптимизации перечня республиканских проектов государственно-частного партнерства по строительству многопрофильных больниц Министерством здравоохранения планируется на первом этапе в период реализации действующего Национального проекта "Здоровая нация" осуществить до 2025 года строительство 5 университетских больниц и 3 многопрофильных. При этом, остальные 12 проектов будут поэтапно внедряться с 2026 года.
Вместе с тем, на сегодняшний день ведется совместная работа с Министерствами индустрии и инфраструктурного развития, национальной экономики и финансов, в части определения предельной стоимости 1 квадратного метра строительства больницы без медицинских изделий и норматива предельной площади на 1 койко-место, а также в части отработки оптимальной финансовой модели и оптимизации расходов по озвученным 8 проектам.
Вышеуказанные поручения позволят выработать предложения по единому подходу и оптимальному варианту реализации программы по строительству больниц. Приоритетность строительства, в первую очередь, университетских больниц обусловлена необходимостью обеспечения кадрами всех остальных проектов и применения на практике принципа триединства образования, науки и практики", - резюмировала Гиният.