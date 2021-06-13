Коронавирус может привести к возникновению деменции

КЛИВЛЕНД. 12 ИЮНЯ - Американские учёные пришли к выводу, что COVID-19 может привести к возникновению деменции, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Новое исследование, проведенное клиникой Кливленда, выявило механизмы, с помощью которых COVID-19 может привести к деменции, подобной болезни Альцгеймера. Результаты, опубликованные в Alzheimer's Research & Therapy, указывают на частичное совпадение между COVID-19 и изменениями мозга, характерными для болезни Альцгеймера, и могут помочь в управлении рисками и терапевтических стратегиях когнитивных нарушений, связанных с COVID-19", - сообщается в статье, опубликованной на сайте клиники .

В исследовании учёные использовали искусственный интеллект. Они сопоставили гены и белки пациентов с SARS-CoV-2 с генами и белками пациентов, страдавших неврологическими заболеваниями. Исследователи также проанализировали генетические факторы, которые позволили SARS-COV-2 инфицировать ткани и клетки мозга.

Данные показывают, что вирус может воздействовать на несколько генов или путей, участвующих в нейровоспалении и микрососудистом повреждении головного мозга, что может привести к когнитивным нарушениям, подобным болезни Альцгеймера", - цитирует сайт слова руководителя исследовательской группы, доктора Фэйсюна Чэна.

В числе основных симптомов заболевания названы чрезмерное возбуждение, замешательство, невнимательность и дезориентация.

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