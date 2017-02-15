Минздрав Казахстана презентовал проект по внедрению Платформы интероперабельности

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Минздрав Казахстана презентовал проект по внедрению Платформы интероперабельности15.02.2017
Медицина  14:40

Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - В "Республиканском центре электронного здравоохранения" (РЦЭЗ) состоялась встреча министра здравоохранения Елжана Биртанова с представителями IT-компаний по вопросам дальнейшего развития информатизации здравоохранения в Республике Казахстан, информирует пресс-служба министерства.


На встрече был презентован проект по внедрению Платформы интероперабельности, позволяющей, во-первых, интегрировать существующие информационные системы МЗ РК с внешними медицинскими системами, во-вторых, ввести электронный паспорт здоровья населения и, в-третьих, сформировать личный кабинет врача, передает Kazakhstan Today.

В ходе заседания бизнес-сообществом были подняты актуальные вопросы по сотрудничеству в рамках государственно-частного партнерства и сервисной модели информатизации здравоохранения, изменениям в существующие нормативно-правовые акты, регламентирующих деятельность в сфере информатизации здравоохранения.

"В ближайшие время будет создан Экспертный совет из числа сотрудников МЗ РК, РЦЭЗ и заинтересованных IT-компаний для взаимодействия и обмена предложениями в актуальные сроки. Также министр поручил провести презентацию Платформы интероперабельности всем разработчикам медицинских информационных систем для консультаций и выявления недоработок для дальнейшей интеграции с системами министерства", - информирует пресс-служба.
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