На 19% выросли показатели распространенности ВИЧ в двух областях Казахстана

Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - На 19% выросли показатели распространенности ВИЧ в Алматинской и Жетысуской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За 5 месяцев текущего года по Алматинской и Жетысуской областям зарегистрировано 147 новых случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Казахстан, один из них ребенок до 14 лет. Отмечен рост показателя распространенности ВИЧ на 19%", - сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области.
По данным ведомства, наибольшая пораженность населения ВИЧ отмечается в Каратальском, Илийском, Енбекшиказахском, Талгарском районах и городах Конаеве, Талдыкоргане, Текели.
Отмечен рост передачи ВИЧ-инфекции гетеросексуальным половым путем на 11%, и составил 80%, вместе с тем 65% инфицированных составляют неработающие, около 60% инфицированных - мужчины. В этой связи Алматинским областным центром по борьбе и профилактике со СПИД представлены мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции среди групп риска", - проинформировали ДСЭК.
В департаменте подчеркнули, что особую важность составляет обеспечение безопасного режима в медицинских организациях.
В основе защиты от инфицирования лежат меры неспецифической профилактики, в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в медицинских организациях, соблюдение правил личной гигиены медицинскими работниками и пациентами", - добавили в ведомстве.