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На 19% выросли показатели распространенности ВИЧ в двух областях Казахстана

07.07.2022, 12:40 3021
На 19% выросли показатели распространенности ВИЧ в двух областях Казахстана
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - На 19% выросли показатели распространенности ВИЧ в Алматинской и Жетысуской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

За 5 месяцев текущего года по Алматинской и Жетысуской областям зарегистрировано 147 новых случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Казахстан, один из них ребенок до 14 лет. Отмечен рост показателя распространенности ВИЧ на 19%", - сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области. 

 
По данным ведомства, наибольшая пораженность населения ВИЧ отмечается в Каратальском, Илийском, Енбекшиказахском, Талгарском районах и городах Конаеве, Талдыкоргане, Текели. 
 

Отмечен рост передачи ВИЧ-инфекции гетеросексуальным половым путем на 11%, и составил 80%, вместе с тем 65% инфицированных составляют неработающие, около 60% инфицированных - мужчины. В этой связи Алматинским областным центром по борьбе и профилактике со СПИД представлены мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции среди групп риска", - проинформировали ДСЭК. 

 
В департаменте подчеркнули, что особую важность составляет обеспечение безопасного режима в медицинских организациях.
 

В основе защиты от инфицирования лежат меры неспецифической профилактики, в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в медицинских организациях, соблюдение правил личной гигиены медицинскими работниками и пациентами", - добавили в ведомстве.

 

новости по теме

Врачи Алматы спасли пожилую женщину от паралича

07.07.2022, 17:16 2076
Врачи Алматы спасли пожилую женщину от паралича
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 7 ИЮЛЯ - Врачи Центральной городской клинической больницы Алматы провели сложнейшую операцию 65-летней женщине, которой грозила парализованность, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Она обратилась с такими жалобами к нам в больницу. Мы посмотрели, обследовали ее и взяли на операцию. Операция длилась около семи часов. Операция прошла успешно. Такие грозные осложнения, к примеру паралич обеих нижних конечностей, теперь ей не грозят", - сообщил заведующий отделением нейрохирургии ЦГКБ Марат Алматов.

 
По данным пресс-службы больницы, ранее пациентка проходила лечение в другом месте и отказывалась от операции - это привело к серьезным осложнениям. Ей грозил паралич. Семичасовую операцию на позвоночник провели нейрохирурги Центральной городской клинической больницы. 
 
Случай входит в число операций в рамках обязательного медицинского страхования. Всего с начала года нейрохирурги Центральной больницы сделали порядка 100 бесплатных операций. В целом нейрохирургические операции в платных медучреждениях могут стоить от 500 тысяч до 7,5 млн тенге.
 

Смягчить наказание за смерть пациентов по вине врачей намерены в Казахстане

01.07.2022, 14:57 12686
Смягчить наказание за смерть пациентов по вине врачей намерены в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Мажилис парламента сегодня одобрил поправки в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения, которые смягчают наказание за смерть пациентов по вине врачей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
1. Так, если из-за непрофессиональных или недобросовестных действий медработников была причинена средняя тяжесть вреда здоровью человека, они будут наказываться штрафом в размере до 100 месячных расчетных показателей (МРП), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 100 часов, либо арестом на срок до 30 суток.

В настоящее время за такие деяния предусмотрены штраф в 200 МРП, либо привлечение к общественным работам на срок до 180 часов, либо арест до 50 суток.

2. Такие же деяния, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, наказываются штрафом в размере до 2 тысяч МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.

Сейчас за это предусмотрены штраф в 3 тысяч МРП, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, наказываются ограничением свободы на срок до 4 лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Сейчас за это предусмотрено лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

4. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, наказываются ограничением свободы на срок до шести лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Сейчас за это предусмотрено лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
 

В Кызылорде выявлено 15 случаев заболевания конго-крымской геморрагической лихорадкой

01.07.2022, 11:56 13436
В Кызылорде выявлено 15 случаев заболевания конго-крымской геморрагической лихорадкой
Фото: Depositphotos
КЫЗЫЛОРДА. 1 ИЮЛЯ - В Кызылорде число заболевших конго-крымской лихорадкой в области достигло 15, из них 8 подтверждены лабораторно, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Специалисты отрасли призвали жителей области защищаться от вредителей в степной местности и быть осторожными с сельскохозяйственными животными, сообщает kyzylorda-news.kz
 

В настоящее время проводится соответствующее лечение больных граждан. Сегодня в области насчитывается 16 видов клещей, вызывающих конго-крымскую лихорадку. В результате из года в год увеличивается количество видов больных клещей-носителей. Если показатель поражения клещами по республике в среднем составляет 4,2, в нашей области этот показатель превышает. Конго-крымская лихорадка особенно опасна в мае и июне. Поэтому каждый гражданин должен помнить об обязательных мерах предосторожности на поле или рядом с домашними животными", - сказала заместитель руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алия Абдыкаимова. 

 
Отмечается, что подавляющее большинство заболевших конго-крымской геморрагической лихорадкой госпитализированы в тяжелом состоянии. 70 процентов из них несвоевременно обратились за медицинской помощью, несмотря на наличие клинических симптомов. 
 

Все пациенты, которые к нам поступили, это заболевшие за последнюю неделю. Со дня их прибытия в больницу выдаются специальные препараты, проводится усиленное 3-разовое лабораторное обследование. Основными симптомами конго-крымской лихорадки являются головокружение, тошнота, лихорадка и понос. Отдельно от этих симптомов может быть кровоточивость зубов или кровоточивость носа. Если эти симптомы наблюдаются, необходимо срочно пройти медицинское обследование", - сказала главный врач областной инфекционной больницы Айна Мухамбетова. 


Ранее сообщалось, что зафиксированный случай конго-крымской геморрагической лихорадки подтвердился в Шымкенте.

 

В Карагандинской области заболеваемость туберкулезом среди детей выросла на 28,6%

27.06.2022, 17:57 19226
В Карагандинской области заболеваемость туберкулезом среди детей выросла на 28,6%
КАРАГАНДА. 27 ИЮНЯ - За 5 месяцев этого года в Карагандинской области отмечается рост заболеваемости туберкулезом среди детей на 28,6%, а среди подростков - на 37,5%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации департамента санэпидконтроля региона, в последнее время участились отказы родителей от вакцинации и ревакцинации детей прививкой БЦЖ, сообщает eKaraganda.
 
Из числа родившихся детей не привито 656, удельный показатель не охваченных вакцинацией в родильных домах составил 8,6%. Из этого числа по причинам временного медицинского отвода не вакцинированы 4,5% (346 случаев), из-за отказа от вакцинации - 4,0% (302 случая), по другим причинам - 0,6% (8 случаев). Недостаточный охват новорожденных прививками против туберкулеза вызван, кроме того, низкой осведомленностью о вакцинации и профилактике этой болезни среди будущих матерей.
 
Согласно рекомендациям ВОЗ в странах с высоким бременем туберкулеза все дети грудного возраста должны получить 1 дозу вакцины БЦЖ как можно раньше после рождения. За отчетный период в Карагандинской области родилось 7624 ребенка, против туберкулеза в родильных домах и родильных отделениях привито 6968 детей (91,4%) - это число ниже рекомендованного ВОЗ (не менее 95%) и ниже республиканского показателя (93,2%).
 
Основной мера профилактики туберкулеза у детей остается вакцинация БЦЖ, которую проводят в роддоме при отсутствии противопоказаний в первые 4 дня жизни ребенка. Прививка не защищает от заражения возбудителем туберкулеза, но предотвращает переход скрытой инфекции в явную болезнь, предупреждая развитие ее острых и генерализованных форм.
 

Комитет ВОЗ признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян

26.06.2022, 09:49 23031
Комитет ВОЗ признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян
Фото: Depositphotos
ЦЮРИХ. 26 ИЮНЯ - Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Несмотря на то что несколько членов комитета высказали различные мнения, комитет консенсусом принял решение проинформировать генерального директора ВОЗ о том, что на данном этапе следует определить, что вспышка не является ЧСЗМЗ (чрезвычайной ситуацией международного значения)", - информирует РИА Новости со ссылкой на заявление по итогам заседания. 

 
По последним данным ВОЗ, с начала года в 48 странах мира выявлено более 3,2 тысячи случаев заражений оспой обезьян среди людей. 
 
Это редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Как правило, болезнь протекает в легкой форме, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком. 
 
Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Она меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает. 
 
Ранее сообщалось, что Всемирная сеть здравоохранения объявила оспу обезьян пандемией. 
 
Кроме того, пандемию обезьяньей оспы предсказали американцы год назад. По этим прогнозам, за несколько лет зараза унесет жизни 271 миллиона человек. 
 
Российские ученые считают, что новая смертельная болезнь могла появиться в лабораториях Пентагона.
 

Врачи в третий раз заменили 92-летниему алматинцу тазобедренный сустав

19.06.2022, 18:52 31816
Врачи в третий раз заменили 92-летниему алматинцу тазобедренный сустав
Фото: gov.kz
АЛМАТЫ. 19 ИЮНЯ - Врачи в третий раз заменили 92-летниему алматинцу тазобедренный сустав. Операцию провели бесплатно в рамках пакета медстрахования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе управления общественного здравоохранения Алматы, в отделении эндопротезирования пенсионер уже третий раз, обе предыдущих операции - в 2000 и в 2012 годах выполняли также врачи четвертой горбольницы Алматы.
 

Операция на тазобедренный сустав очень серьезная. Я очень боялся третьей, потому что у меня имеется сердечная недостаточность и почечная недостаточность, печень болит, поджелудочная тоже. И врачи опасались за мое состояние, пожилой возраст - 92 года мне. Но операция прошла очень успешно, во время операции я был в сознании, слышал все, что происходило в операционной. Боли не чувствовал совсем, после операции только в течение часа немного болело, потом боли прекратились. Я считаю, что операция проведена на высочайшем уровне и квалифицированно", - говорит житель Алматы Наиль Альхамов.

 
Стоит отметить, что дорогостоящую операцию провели бесплатно в рамках пакета медстрахования. Как комментирует директор Алматинского филиала Фонда медстрахования Тлеухан Абилдаев, пакет ОСМС покрывает практически все популярные медицинские услуги, необходимые гражданам.
 

Например, одна только операция по замене сустава может обойтись пациенту примерно в 1,5-2 млн тенге. Но застрахованный пациент может не волноваться о расходах и получать нужную медпомощь в неограниченном объеме. Тем более практически все больницы города оснащены современными технологиями, что позволяет получать услуги на местном уровне", - поделился Тлеухан Абилдаев.

 
Третью операцию пациенту выполнил заведующий отделением эндопротезирования крупных суставов Манарбек Аубакиров.
 
Городская клиническая больница № 4 имеет статус Регионального центра по оказанию травматологической, ортопедической помощи в Юго-Западном регионе Казахстана.
 

Врачи нашей больницы имеют передовой опыт по замене тазобедренных, коленных и плечевых суставов. За 10 лет в ГКБ № 4 провели более 16 тысяч операций по эндопротезированию. Широко практикуется артроскопическая восстановительная хирургия капсуло-связочных структур плечевого, локтевого, коленного, голеностопного суставов. На базе клиники работает кафедра травматологии и ортопедии, ее заведующий Тезекбаев Канат Марденович. Ровно полвека кафедра является альма-матер для ряда поколений травматологов-ортопедов страны", - подчеркнул и.о. главного врача городской клинической больницы № 4 Биржан Досмаилов.

 

Алматинский онколог рассказал о ранних симптомах рака легких

19.06.2022, 14:36 32611
Алматинский онколог рассказал о ранних симптомах рака легких
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 19 ИЮНЯ - Алматинский онколог Рустем Ирсалиев рассказал о признаках злокачественной опухоли, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам специалиста, рак легких является практически самым распространенным среди остальных онкологических заболеваний. Так, по смертности от рака в Алматы рак легких находится на первом месте, на втором - рак молочной железы, на третьем - рак желудка, на четвертом - колоректальный рак, на пятом - рак поджелудочной железы, сообщает пресс-служба управления общественного здоровья Алматы. 
 
По данным пресс-службы, эти 5 нозологий рака из более 30 существующих составляют 55% смертности.
 

Рак легких отличается наличием скрытых симптомов, а также ранним образованием метастазов. По сути, это злокачественная опухоль, которая развивается из тканей бронхов или легочной паренхимы. На фоне заболевания возможно развитие плеврита, легочного кровотечения и других серьезных симптомов. Для точной постановки диагноза требуется целый комплекс мер, а для лечения нередко используется химиотерапевтический подход и лучевая терапия", - поделился Рустем Ирсалиев.

 
Эксперт добавил, что в большинстве случаев причина развития рака легкого – курение, в том числе пассивное. Болезнь обнаруживают и у некурящих людей. К факторам риска относят наследственную предрасположенность, регулярный контакт с летучими канцерогенами, избыточное облучение грудной клетки, генетические нарушения, некоторые вирусы, злоупотребление алкоголем и неполноценное питание.
 

Как говорил выше, это заболевание отличается наличием скрытых симптомов. Например, периферический рак легкого долго протекает бессимптомно и безболезненно, так как опухоль не затрагивает нервные окончания. Но при первых симптомах, таких как: длительное повышение температуры, сильная потливость, нарастающая слабость, кашель, боли в грудной клетке при кашле или на вдохе, кровянистая мокрота, тяжелая отдышка, снижении веса, ухудшение общего состояния, необходимо срочно обратиться к врачу", - отметил врач.

 
Для профилактики заболевания Ирсалиев рекомендует исключить курение, злоупотребление алкоголем и систематический контакт с канцерогенами, вести здоровый образ жизни, сбалансировать рацион, своевременно лечить острые респираторные заболевания и, конечно, регулярно проходить скрининги.
 

Есть два способа проверить свое здоровье: пройти скрининг на рак либо, заметив недомогание, позаботиться об обследовании самостоятельно. Нужно скорее обращаться к специалистам-онкологам. Помните, что, чем раньше выявлен рак, тем больше шансов излечиться", - резюмировал Рустем Ирсалиев.

 

Алматинский онкоцентр закупал препараты для онкобольных по завышенной цене

14.06.2022, 17:02 39986
Алматинский онкоцентр закупал препараты для онкобольных по завышенной цене
АЛМАТЫ. 14 ИЮНЯ - Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан усмотрело нарушения в закупе лекарств для онкологических больных Алматинским онкоцентром, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Жалоба в антимонопольный департамент поступила от отечественной фармкомпании "ЭЛЕАС", которая в августе 2017 года начала производство препарата с международным непатентованным названием (МНН) "Абиратерон" дозировкой 250 мг. Компания наладила производство нового препарата, а в 2019 году получила регистрационное удостоверение на изготовление лекарственного средства "Зигитерон" дозировкой 250 мг, сообщили в АЗРК
 
В течение трех лет, с 2017 по 2019 годы, ТОО "СК-Фармация" как единый дистрибьютор закупало препарат. Однако после 2019 года заявки от медорганизаций перестали поступать, и дистрибьютор начал закуп аналогичных препаратов дозировкой 500 мг.
 

Антимонопольный департамент Алматы установил, что Алматинский онкологический центр в 2020 году закупил 5040 таблеток с МНН "Абиратерон" 500 мг по 14,4 тысячи тенге за таблетку на общую сумму 72,6 млн тенге, в 2021 - 6360 таблеток по 15,5 тысячи тенге за таблетку на общую сумму 98,4 млн тенге", - проинформировали в департаменте.

 
В 2022 году Алматинский онкологический центр подал заявку на покупку уже 7200 таблеток с МНН "Абиратерон" 500 мг по предельной цене 14,2 тысячи тенге за таблетку вопреки утвержденному перечню лекарственных и медицинских изделий, закупаемых у единого дистрибьютора. В этот список был включен препарат с МНН "Абиратерон" дозировкой 250 мг по предельной цене 5,9 тысячи тенге (11,9 тысячи тенге в двойной дозировке, меньше на 2,3 тысячи тенге, чем 1 таблетка в 500 мг). Однако на препарат в меньшей дозировке заявок от онкоцентра не поступало.
 

Согласно клиническому протоколу диагностики и лечения рака предстательной железы, пациенту назначается препарат МНН "Абиратерон" в сутки 1000 мг, т.е. 2 таблетки по 500 мг либо 4 таблетки по 250 мг. При этом изменение лекарственной формы не влияет на лечебный эффект", - сообщили в департаменте.

 
Там пояснили, что заявления онкологического центра о преимуществах использования оригинального препарата перед дженериком не являются обоснованными, так как закупленный онкоцентром в 2021 году препарат "Бидерон" 500 мг также является дженериком. 
 

В действиях Алматинского онкологического центра усмотрены признаки недобросовестной конкуренции, на основании которых антимонопольный департамент направил в адрес учреждения уведомление об их устранении. В конце марта 2022 года Алматинский онкологический центр уведомление исполнил, сообщив о корректировке окончательной заявки на 2022 год по препарату "Абиратерон" дозировкой 500 мг с 7200 на 6600 таблеток и обязательном включении альтернативной дозировки в 250 мг в заявку 2023 года", - резюмировали в ведомстве.

 

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