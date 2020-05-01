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Обязанности директора ЦГКБ Алматы временно будет исполнять Гульнар Кулкаева

30.04.2020, 14:00 9073
Обязанности директора ЦГКБ Алматы временно будет исполнять Гульнар Кулкаева
Алматы. 30 апреля. Kazakhstan Today - Обязанности директора Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) Алматы временно будет исполнять Гульнар Кулкаева, передает Kazakhstan Today.
 

В связи с ЧП временное исполнение обязанностей директора ГКП на ПХВ ЦГКБ на период временного отсутствия руководителя ЦГКБ с 24 апреля возложено на Кулкаеву Гульнар Утепергенову", - сообщили в акимате города. 

 
Отмечается, что Гульнар Кулкаева является заместителем руководителя Национального научного онкологического центра. Согласно трёхстороннему письменному соглашению, в соответствии с трудовым законодательством прикомандирована на временное исполнение обязанностей директора.
 
 

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