Обязанности директора ЦГКБ Алматы временно будет исполнять Гульнар Кулкаева

В связи с ЧП временное исполнение обязанностей директора ГКП на ПХВ ЦГКБ на период временного отсутствия руководителя ЦГКБ с 24 апреля возложено на Кулкаеву Гульнар Утепергенову", - сообщили в акимате города.
Отмечается, что Гульнар Кулкаева является заместителем руководителя Национального научного онкологического центра. Согласно трёхстороннему письменному соглашению, в соответствии с трудовым законодательством прикомандирована на временное исполнение обязанностей директора.
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