Бекшин озвучил предварительные итоги расследования массового заражения врачей

В настоящее время заключения по расследованию нет, но есть промежуточные итоги. Есть также подозрение на нулевой источник, от которого пошло заболевание. В первую очередь, мы смотрим на отделение по проведению различных диагностических процедур, таких как МРТ, МТ", - сообщил Бекшин сегодня в ходе брифинга, отметив, что первые заболевшие были выявлены именно в этом отделении.
Также, по словам главного санврача Алматы, заразилась медицинская сестра, которая сопровождала пациентов в это отделение.
В предполагаемый круг источника инфекции входит гражданин Е. У него дома были обследованы все 13 прямых контактов, но результаты были отрицательными", - проинформировал спикер.
Вместе с тем он отметил, что в ходе расследования в медучреждении был выявлен ряд нарушений. В частности, здесь без разрешения велась работа с инфицированными больными.
Напомним, что в Алматы COVID-19 подтвержден у 383 медработников. Больше всего случаев заражения - 263 - в Городской центральной клинической больнице.
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