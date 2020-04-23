Алматы. 22 апреля. Kazakhstan Today - Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин озвучил предварительные итоги расследования массового заражения врачей в Городской центральной клинической больнице, передает корреспондент агентства.

В настоящее время заключения по расследованию нет, но есть промежуточные итоги. Есть также подозрение на нулевой источник, от которого пошло заболевание. В первую очередь, мы смотрим на отделение по проведению различных диагностических процедур, таких как МРТ, МТ", - сообщил Бекшин сегодня в ходе брифинга , отметив, что первые заболевшие были выявлены именно в этом отделении.

Также, по словам главного санврача Алматы, заразилась медицинская сестра, которая сопровождала пациентов в это отделение.

В предполагаемый круг источника инфекции входит гражданин Е. У него дома были обследованы все 13 прямых контактов, но результаты были отрицательными", - проинформировал спикер.

Вместе с тем он отметил, что в ходе расследования в медучреждении был выявлен ряд нарушений. В частности, здесь без разрешения велась работа с инфицированными больными.

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