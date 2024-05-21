20.05.2024, 14:56 32586
Товарооборот Китая с Казахстаном досрочно превысил планку в 40 млн долларов - Ван И
Стороны обсуждают возможность установить более амбициозную торговую цель
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Товарооборот Китая с Казахстаном досрочно превысил планку в 40 млн долларов, сообщил в ходе визита в РК министр иностранных дел КНР Ван И.
По словам главы китайского МИД, в 2023 году товарооборот составил 41 млрд долларов, на семь лет досрочно превысив поставленную главами государств планку в 40 млрд долларов.
Стороны обсуждают возможность установить более амбициозную торговую цель. Среди определенных сторонами 45 проектов промышленного сотрудничества. 26 проектов уже завершены и охватывают такие сферы, как металлургия, энергетика, машиностроение и так далее. Наше сотрудничество в области нефтегаза и атомной энергетики тоже ускоренными темпами продвигается", - цитирует министра Zakon.kz.
Ван И отметил, что высоко оценивает результаты сотрудничества между Казахстаном и Китаем.
Напомним, глава китайского МИД Ван И находится с рабочим визитом в Астане. Ранее он провел встречу со своим коллегой Муратом Нуртлеу. В ходе встречи глава МИД РК отметил, что Казахстан и Китай объединяют схожие позиции по вопросам международной повестки.
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21.05.2024, 14:50 1536
Казахстан возобновляет авиасообщение с Оманом
Рейс по маршруту Алматы - Маскат частотой два раза в неделю планируют запустить с 18 июня
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Оманская авиакомпания Salam Air планирует возобновить авиасообщение по маршруту Алматы - Маскат, сообщает Комитет гражданской авиации РК.
По данным КГА, с 18 июня оманская авиакомпания Salam Air планирует возобновить авиасообщение по маршруту Алматы - Маскат. Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по вторникам и пятницам) на воздушных судах типа "Эйрбас-А320/А321" емкостью 180-230 кресел.
Возобновление авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами", - добавили в ведомстве.
Напомним, китайская авиакомпания увеличивает количество рейсов Астана - Урумчи. Общее количество рейсов между странами увеличивается с 27 до 43 рейсов в неделю.
21.05.2024, 13:17 3916
В Казахстане ощутимо сокращаются инвестиции в книгоиздание
Инвестиции в основной капитал в сфере издания книг, периодических публикаций и других видов издательской деятельности сократились почти на 40%
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане почти на 40% за год сократились инвестиции в издание книг.
По итогам первого квартала текущего года инвестиции в основной капитал в сфере издания книг, периодических публикаций и других видов издательской деятельности составили всего 13 млн тенге - на 39,3% меньше, чем годом ранее. Из них на сектор издания книг пришлось 7,2 млн тенге, на сферу издания газет - 5,8 млн тенге, сообщает портал energyprom.kz.
Аналитики отмечают, что инвестиции в секторе наблюдались лишь в 5 из 20 регионов страны - в Алматы (9,9 млн тенге), Жетысуской (1,1 млн тенге) и Карагандинской (912 тыс. тенге) областях, Астане (720 тыс. тенге) и Северо-Казахстанской области (331 тыс. тенге).
Тем временем объем услуг по изданию книг и периодических публикаций, а также другим видам издательской деятельности, оказанных предприятиями и индивидуальными предпринимателями, по итогам января-декабря 2023 года составил 57 млрд тенге - на 4,1% больше в стоимостном выражении, чем за аналогичный период предыдущего года.
Также увеличился и объем услуг в области издания справочников и адресных списков: на 71%, до 1,1 млрд тенге. В то же время услуги в области издания журналов и периодических публикаций сократились на 1,7%, до 5,7 млрд тенге, в области издания книг - на 0,2%, до 16,8 млрд тенге.
Что касается цен, по итогам апреля текущего года книги подорожали на 3,3% в годовой динамике.
Ранее сообщалось, что субсидии на приобретение зарубежной сельхозтехники сократят в Казахстане почти в 7 раз.
21.05.2024, 10:24 7946
Казахстан планирует увеличить экспорт готовой продукции в Китай в 2,5 раза
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан планирует увеличить в среднесрочной перспективе экспорт готовой продукции в Китай в 2,5 раза, до $12,5 млрд. Об этом сообщил в ходе заседания правительства министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев.
Для достижения показателя в $45 млрд к 2029 году определены следующие ключевые направления для наращивания экспорта. В первую очередь взят фокус на Китай. Мы ставим цель - в среднесрочной перспективе увеличить экспорт готовой продукции в 2,5 раза и довести до $12,5 млрд. По итогам 2023 года экспорт несырьевых товаров в КНР составил $5 млрд", - сказал Шаккалиев.
Он отметил, что в начале мая зарегистрировано торговое представительство QazTrade в СУАР (Урумчи). Также запланировано участие казахстанских компаний в двух крупных выставках Китая: в городах Урумчи и Шанхае.
Премьер-министр РК Олжас Бектенов отметил, что на прошлой неделе с заместителем премьера Госсовета КНР были обсуждены вопросы расширения торговых отношений с Китаем.
Это направление очень перспективно. В этой связи министерствам торговли, иностранных дел и финансов поручаю обеспечить до 1 июля отправку торговых представителей в Пекин и полную готовность к открытию в СУАР торгового представительства", - сказал премьер.
Как сообщил глава Минторговли, со странами ЕАЭС и Центральной Азии продолжится углубленная работа по наращиванию товарооборота, создается необходимая инфраструктура приграничной торговли. Также прорабатывается увеличение поставок высокомаржинальных товаров, таких как охлажденное мясо баранины, мясо птицы и субпродукты, на которые имеется высокий спрос в странах Ближнего Востока.
По его словам, также приоритетным направлением являются рынки Европейского союза, которые готовы закупать казахстанскую пищевую и органическую продукцию.
Надо расширять рынки сбыта отечественной продукции. Для этого необходимо более эффективно продвигать экспорт за рубежом. Поэтому в некоторые страны-партнеры направляются наши торговые представители. Однако эта работа идет медленно и ее надо значительно активизировать", - поручил Бектенов.
Он отметил, что в текущем году объем экспорта обработанной продукции и услуг должен быть доведен до $37,7 млрд, а по итогам 2025 года - до $41 млрд.
19.05.2024, 19:33 57646
В рамках KazanForum 2024 подписано 120 соглашений
Фото: telegram/KazanForum
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Казань. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В России в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2024" заключено 120 соглашений, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
87 стран, 87 регионов, у нас даже новые регионы сегодня приехали со своими инвестиционными программами для поиска инвесторов. У нас более 120 соглашений заключено", - цитирует ТАСС вице-премьера.
В частности, Казахстан и Россия договорились на KazanForum синхронизировать прокладку дорог для развития транспортного коридора Север - Юг, отмечает sputnik.kz.
Эта международная транспортная артерия из Санкт-Петербурга до индийского Мумбая насчитывает 7200 км и проходит через территорию Казахстана. Она призвана стать более быстрой и дешевой альтернативой существующим транспортным маршрутам, например морскому - через Суэцкий канал.
Ранее вице-премьер Серик Жумангарин встретился с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным, раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. На встрече участники обсудили перспективы усиления сотрудничества. Также Серик Жумангарин принял участие в работе международного экономического форума KazanForum, где выступил от имени Казахстана.
18.05.2024, 13:26 102551
Поддержка отечественных производителей: субсидии на зарубежную сельхозтехнику сократят почти в семь раз в Казахстане
Исключение субсидирования зарубежной сельхозтехники не затрагивает те позиции, производство которых не налажено в Казахстане
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Астана. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством сельского хозяйства принят документ, исключающий субсидии на зарубежную сельхозтехнику, аналоги которой производятся в Казахстане, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
Как пояснили в пресс-службе кабмина, по ранее действовавшему механизму разница в объеме субсидий на импортную и отечественную технику была в пользу зарубежных производителей. На поддержку местных предприятий направлялось 28,3% из общего объема возмещения, импортных - 41,9%. Такой подход снижал сбыт продукции казахстанских заводов. По новому механизму доля субсидирования зарубежных производителей будет снижена почти в 7 раз - до 6,5%, при этом долю отечественных планируется довести до 63,7%.
Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что приоритет для зарубежных производителей техники - в локализации предприятий на территории республики.
Исключение субсидирования зарубежной сельхозтехники не затрагивает те позиции, производство которых не налажено в Казахстане, а именно специализированную технику по производству и уборке сахарной свеклы, хлопка, картофеля и плодоовощных культур и др. В данном случае предусмотрен норматив субсидирования на уровне 25% вне зависимости от страны производства.
В целом казахстанские предприятия сельхозмашиностроения в настоящее время охватывают 85-90% рынка. При этом в стране порядка 90% аграриев составляют мелкие и средние фермеры, для которых льготные лизинговые инструменты и доступная техника откроют возможность обновления машинно-тракторного парка.
В стране действуют 8 заводов по производству более 15 брендов тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов разных мощностей и модификаций. По итогам 2023 года отечественными производителями было выпущено 5418 тракторов на сумму 113,5 млрд тенге и 1032 комбайна на 99,1 млрд тенге.
18.05.2024, 10:33 107226
Россия увеличит квоту на сахар для Казахстана еще на 100 тысяч тонн
Фото: Depositphotos
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Казань. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Россия увеличит квоту на сахар для Казахстана еще на 100 тыс. тонн. Об этом стороны договорились на встрече под председательством вице-премьера Казахстана Серика Жумангарина и зампредседателя правительства России Алексея Оверчука, прошедшей в Казани 17 мая.
3 мая 2024 года правительство Российской Федерации приняло постановление о введении временного запрета на вывоз сахара до 31 августа этого года. Для Казахстана предусмотрен объем в 120 тыс. тонн. Несмотря на достаточный объем запасов на складах в РК, в преддверии лета - пикового сезона потребления сахара казахстанская сторона подняла вопрос об увеличении квоты поставок сахара еще на 100 тыс. тонн. Предварительное согласие получено. Вопрос будет рассмотрен 29 мая на заседании совета ЕЭК, рассказали в пресс-службе казахстанского кабмина.
Также на встрече был поднят вопрос увеличения числа пунктов пропуска для провоза пиломатериалов из России в Казахстан. В настоящее время вывоз пиломатериалов автотранспортом разрешен только через 6 автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-российской границе. По итогам встречи в Казани российская сторона выразила готовность открыть еще 4 АПП в ближайшее время.
Также стороны договорились о скорейшем налаживании взаимодействия уполномоченных структур по вопросам оформления электронных паспортов на транспортные средства и технику, перемещаемые в рамках взаимной торговли.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы строительства второй очереди Шульбинской ГЭС, создания мастер-плана по использованию вод Иртыша и другие вопросы.
Ранее сообщалось, что Казахстан вводит запрет на экспорт сахара до конца лета. Эта мера позволит полностью обеспечить спрос казахстанцев на сахар в предстоящий летний сезон.
18.05.2024, 09:55 108771
Fitch оценило суверенный рейтинг Казахстана как стабильный
Отмечаются относительно низкие риски наложения вторичных санкций и их влияния на экономику РК
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Республики Казахстан на уровне "BBB", прогноз "стабильный", сообщает Министерство национальной экономики Казахстана.
Среди фундаментальных факторов, поддерживающих рейтинг Казахстана, отмечаются значительные внешние буфера, резервы в иностранной валюте, стабильная фискальная позиция, низкий уровень государственного долга, а также умеренная подверженность внешним рискам", - рассказали в Миннацэкономики.
Аналитики Fitch Ratings прогнозируют дальнейшее укрепление валютных резервов, а также сокращение дефицита текущего счета на фоне умеренного роста импорта и увеличения объемов добычи и экспорта нефти.
По мнению Fitch, новые фискальные правила, ограничивающие рост бюджетных расходов и гарантированные трансферты из Национального фонда РК, должны укрепить налогово-бюджетную политику.
Также Fitch отмечают относительно низкие риски наложения вторичных санкций и их влияния на экономику РК.
17.05.2024, 19:16 131391
Глава МСХ подписал приказ о ввозе сахара-сырца
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства утвердил приказ от 14 мая 2024 года "О некоторых вопросах ввоза сахара-сырца тростникового на территорию Республики Казахстан", сообщает пресс-служба МСХ.
Приказом утверждены правила и форма подтверждения целевого назначения ввозимого в Казахстан сахара.
Уполномоченный орган в области развития агропромышленного комплекса должен подтверждать целевое назначение ввозимого сахара-сырца тростникового, предназначенного для промышленной переработки в РК, в размере не более 300 000 тонн.
Чтобы получить подтверждение целевого назначения сахара-сырца, нужно подать заявку. В случае положительного рассмотрения заявки структурное подразделение в течение трех рабочих дней готовит проект подтверждения целевого назначения товаров.
Использование сахара-сырца тростникового, помещенного под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с применением тарифной льготы, допускается исключительно в соответствии с его целевым назначением.
Сахар белый, полученный в результате промышленной переработки ввезенного с применением тарифной льготы сахара-сырца тростникового, может использоваться и (или) реализовываться исключительно в Казахстане и не подлежит вывозу в иные государства - члены ЕАЭС.
Организация, осуществляющая ввоз сахара-сырца тростникового, и организация, осуществляющая промышленную переработку сахара-сырца тростникового, ежегодно в срок до 31 декабря отчетного года предоставляют в уполномоченный орган отчет о целевом использовании сахара-сырца тростникового.
Приказ вводится в действие с 17 мая 2024 года.
Ранее сообщалось, что Казахстан вводит запрет на экспорт сахара до конца лета. Эта мера позволит полностью обеспечить спрос казахстанцев на сахар в предстоящий летний сезон.
Напомним, в Казахстане производство тростникового, или свекловичного сахара-сырца, или рафинированного сахара за январь-февраль 2024 года составило 15,5 тыс. тонн - сразу в 4 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года. По сравнению с январем-февралем 2022 года - периодом перед сахарным кризисом - объем производства сократился на 40,3%.
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Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?