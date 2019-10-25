Почти 30 сотрудникам Атырауского роддома подписали заявления об увольнении

Атырау. 24 октября. Kazakhstan Today - Почти 30 сотрудникам Атырауского областного перинатального центра (ОПЦ) подписали заявления об увольнении, передает Kazakhstan Today.

На помощь оставшимся сотрудникам ОПЦ приедут их коллеги из других областей западного региона, а также будут изыскиваться другие пути поиска специалистов", - сообщила и. о. руководителя управления здравоохранения Гульнафис Танбаева .

Она также проинформировала, что в данный момент в гинекологическом отделении старого здания Атырауского областного перинатального центра ведутся ремонтные работы. При этом само заведение работает в штатном режиме.

Внутрибольничная инфекция в ОПЦ была выявлена эпидемиологами - как нашими, так и столичными. Они выдали свое заключение, и работа по нему сейчас ведётся", - уточнила Танбаева.

В то же время ОПЦ продолжает принимать пациенток, в том числе беременных и рожениц. Ежедневно, обращаются 40-60 пациенток, примерно половина из них госпитализируются, проводится 3-5 операций. Специалисты ОПЦ продолжают принимать роды.

Ранее в Агентстве по противодействию коррупции сообщили о том, что медики Атырауского областного перинатального центра убили новорожденного , намеренно оставив его в холодильнике, так как малыш по халатности был оформлен в базе как мертворожденный.

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