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Почти 30 сотрудникам Атырауского роддома подписали заявления об увольнении

24.10.2019, 16:55 16012
Почти 30 сотрудникам Атырауского роддома подписали заявления об увольнении
Атырау. 24 октября. Kazakhstan Today - Почти 30 сотрудникам Атырауского областного перинатального центра (ОПЦ) подписали заявления об увольнении, передает Kazakhstan Today.
 
Ранее 31 специалист областного роддома написали заявления об увольнении по собственному желанию. На сегодня трое из них передумали и забрали заявления, остальные настаивают на уходе. Приказ об их увольнении уже подписан, пишет "Ак Жайык".
 

На помощь оставшимся сотрудникам ОПЦ приедут их коллеги из других областей западного региона, а также будут изыскиваться другие пути поиска специалистов", - сообщила и. о. руководителя управления здравоохранения Гульнафис Танбаева.

 
Она также проинформировала, что в данный момент в гинекологическом отделении старого здания Атырауского областного перинатального центра ведутся ремонтные работы. При этом само заведение работает в штатном режиме. 
 

Внутрибольничная инфекция в ОПЦ была выявлена эпидемиологами - как нашими, так и столичными. Они выдали свое заключение, и работа по нему сейчас ведётся", - уточнила Танбаева. 

 
В то же время ОПЦ продолжает принимать пациенток, в том числе беременных и рожениц. Ежедневно, обращаются 40-60 пациенток, примерно половина из них госпитализируются, проводится 3-5 операций. Специалисты ОПЦ продолжают принимать роды. 
 
Ранее в Агентстве по противодействию коррупции сообщили о том, что медики Атырауского областного перинатального центра убили новорожденного, намеренно оставив его в холодильнике, так как малыш по халатности был оформлен в базе как мертворожденный.
 

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