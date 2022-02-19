Система Orphus

Почти половина медтехники в Казахстане изношена - Буркитбаев

18.02.2022, 14:43 2666
Почти половина медтехники в Казахстане изношена - Буркитбаев
Фото: telegram/СЦК РК
НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - Вице-министр здравоохранения РК Жандос Буркитбаев на сегодняшнем брифинге в СЦК рассказал о том, какие меры будут приняты Министерством здравоохранения в области оснащения медучреждений новой медицинской техникой, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В 2021 году главой государства было поручено провести инвентаризацию имеющегося медицинского оборудования в стране. Министерством здравоохранения впервые была проведена масштабная инвентаризация, по ее итогам уровень оснащенности организаций здравоохранения составляет 83%, износ медицинской техники составляет 49%", - заявил вице-министр. 



По его словам, создана интерактивная карта по оснащению медорганизаций медицинским оборудованием, на которой видно оборудование всех медучреждений, включая районные. 
 
Основными проблемами системы обеспечения медицинской техникой являются:
 
  • Недостаточная оснащенность и высокий уровень износа имеющегося парка оборудования;
  • Разброс цен при закупе медтехники на местах;
  • Отсутствие доступных механизмов лизинга;
  • Недостаточность развития отечественного медицинского приборостроения.
 

Для решения указанных проблем планируется осуществить централизованный закуп медтехники на базе "СК-Фармация" в два этапа. Планируется внесение изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие организацию проведения закупа медтехники. Унификация технической спецификации медтехники. Для обеспечения прозрачности будут доработаны информационные системы на площадке центра Министерства финансов", - сообщил Буркитбаев. 

 
На втором этапе, по информации вице-министра, планируется совместно с отечественными и зарубежными производителями медтехники проработать вопросы локализации производства, разработать механизмы долгосрочных договоров, внедрить практику закупа механизмов контрактов жизненного цикла и закупа медтехники для комплексного оснащения по приоритетным направлениям под "ключ". 
 
Буркитбаев сообщил, что электронный закуп медтехники планируют провести уже в первом полугодии 2022 года. 
 

новости по теме

Минздрав установил предельные цены на лекарства

18.02.2022, 15:31 2271
Минздрав установил предельные цены на лекарства
НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ – Минздравом установлены предельные цены на лекарства, сообщил на брифинге в службе центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения РК Жандос Буркитбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На сегодняшний день для недопущения роста цен лекарственных средств Министерством здравоохранения определены предельные цены. Данный вопрос регламентируется приказом министерства здравоохранения", - сообщил Буркитбаев.

 
По его словам, предельные цены определены по 770 наименованиям лекарственных средств. 
 

Если исходить из анализа, на 90% лекарственных средств цены не повысились. По 10% цены повысились, но мы исходили из того, что, по данным позициям, исходя из анализа мирового рынка, было повышение цен и для того, чтобы их в дальнейшем не потерять на рынке РК, мы были вынуждены согласиться с повышение цен на эти 10%", - пояснил вице-министр.

 
На брифинге Буркитбаев также сообщил, что половина медоборудования в Казахстане находится в изношенном состоянии. 


 

Система Минздрава РК не готова к чрезвычайным ситуациям – мажилисмен

16.02.2022, 17:45 7291
Система Минздрава РК не готова к чрезвычайным ситуациям – мажилисмен
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Мажилисмен Ерлан Смайлов в своем депутатском запросе на имя премьер-министра РК Алихана Смаилова заявил о необходимости реформирования системы медицины катастроф, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В частности, депутат фракции "Народная партия Казахстана" отметил, что данная проблема затрагивает обширный пласт организационных и законодательных аспектов, относящихся к зоне ответственности целого ряда государственных органов республиканского и местного уровней, включая МЧС, Минздрав, Минтруда и соцзащиты, МВД, МИО и другие.
 

Как показывает практика участившихся в последние годы чрезвычайных происшествий и ситуаций, система медицины катастроф, как и система Министерства здравоохранения, не готовы к вызовам. В условиях нестандартной ситуации им не хватает оперативности, а также практики кризис-менеджмента и полномочий. Ответственные органы и службы местного уровня неспособны к самостоятельной эффективной организации, чаще пребывая в ожидании приказов и согласований вышестоящих структур", - сказал мажилисмен в ходе заседания нижней палаты.

 
Взяв за основу январские события, депутат актуализировал вопросы, связанные с организацией оказания медицинской помощи населению, снизившейся до критического уровня в условиях чрезвычайных ситуаций. 
 
По данным Смайлова, машины скорой помощи без охраны подвергались нападениям, снизив шансы оказать медпомощь при инсультах, инфарктах, травмах и т.д. Больницы также подвергались нападениям, не обеспечивая безопасность пациентов. Госпитализация в круглосуточные стационары города снизилась до критического минимума. Учреждения здравоохранения и пациенты стационаров во время ЧС испытали на себе дефицит запасов продовольствия и питьевой воды в связи с прекращением подвоза. 
 
Кроме того, на амбулаторном уровне хронические больные остались без консультативной поддержки. При поступлении в приемный покой родильного дома у женщин продолжали требовать предоставления справки ПЦР, несмотря на жизненную опасность перемещения по городу. В следственных изоляторах города одновременно оказались сотни и тысячи человек, в том числе те, которым требовалась медицинская помощь.
 
Как считает депутат, необходимо преобразовать систему медицины в части расширения функционала и пересмотра оперативных задач с позиций межведомственного и межсекторального взаимодействия. 
 
Для этого необходимо создать межведомственную рабочую группу по изучению проблем в организации реагирования на ЧС с привлечением международных экспертов, считает мажилисмен.
 

Далее следует выработать предложения и меры, включая необходимые поправки в законодательство и разработку стандартов, а также сформировать службу дистанционного медицинского консультирования пациентов в случае введения режима ЧС", - отметил он.

 

Износ медицинской техники в организациях здравоохранения РК составляет порядка 50%

15.02.2022, 13:41 12726
Износ медицинской техники в организациях здравоохранения РК составляет порядка 50%
НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - Износ медицинской техники в организациях здравоохранения РК составляет порядка 50%. Для решения вопросов обеспечения медицинской техникой будет утверждена программа оснащения с определением источников финансирования. Об этом на заседании правительства сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как напомнила министр здравоохранения РК, главой государства поручено перейти на централизованный закуп медицинской техники на базе "СК-Фармации". Министерством здравоохранения проведена инвентаризация в 2021 году, по итогам которой уровень оснащенности организаций здравоохранения составил 83%, износ медицинской техники находится на уровне 49,6%. 
 
По ее словам, в настоящее время основными проблемными вопросами системы обеспечения медицинской техникой являются: недостаточная оснащенность и высокий уровень износа, имеющегося парка медицинской техники; высокий разброс цен при закупе медицинской техники на местах; отсутствие доступных для организаций здравоохранения механизмов лизинга медицинской техники; низкий уровень развития отечественного медицинского приборостроения. 
 
В этой связи, как отметила министр, для решения данных проблем планируется осуществить централизацию закупа медицинской техники на базе ТОО "СК-Фармация" в два этапа. 
 
При этом, на 1 этапе планируется реализация следующих мероприятий: сбор заявок от местных исполнительных органов до 1 марта 2022 года; внесение изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие организацию и проведение закупа медицинской техники; унификация технических спецификаций на закуп до конца апреля 2022 года; с целью обеспечения прозрачности будут доработаны информационные системы на площадке центра электронных финансов Министерства финансов и автоматизация сбора заявок; проведение электронных закупок с мая 2022 года; завершение анализа потребности в медицинской технике до 2025 года. 
 
В дальнейшем будет утверждена Программа оснащения медицинской техникой по приоритетным направлениям до 2025 года с определением источников финансирования. 
 

На 2 этапе планируется реализация мер по проработке с отечественными и зарубежными производителями медицинской техники вопросов локализации производства, разработка механизмов долгосрочных договоров, внедрение в практику закупа механизмов контрактов жизненного цикла и закуп медицинской техники для комплексного оснащения по приоритетным направления "под ключ", - сказала Гиният. 

 
В целом, реализация данных мер позволит достичь следующих результатов: обеспечение прозрачности планирования и закупа; повышение уровня оснащенности необходимым медицинским оборудованием; снижение стоимости закупаемой медицинской техники за счет консолидации закупа и унификации технических заданий; повышение качества сервисного обслуживания и обучения кадров; увеличение доли ОТП на рынке медицинской техники РК. 
 
Кроме того, по ее словам, в целях оптимизации перечня республиканских проектов государственно-частного партнерства по строительству многопрофильных больниц Министерством здравоохранения планируется на первом этапе в период реализации действующего Национального проекта "Здоровая нация" осуществить до 2025 года строительство 5 университетских больниц и 3 многопрофильных. При этом, остальные 12 проектов будут поэтапно внедряться с 2026 года. 
 
Вместе с тем, на сегодняшний день ведется совместная работа с Министерствами индустрии и инфраструктурного развития, национальной экономики и финансов, в части определения предельной стоимости 1 квадратного метра строительства больницы без медицинских изделий и норматива предельной площади на 1 койко-место, а также в части отработки оптимальной финансовой модели и оптимизации расходов по озвученным 8 проектам. 
 

Вышеуказанные поручения позволят выработать предложения по единому подходу и оптимальному варианту реализации программы по строительству больниц. Приоритетность строительства, в первую очередь, университетских больниц обусловлена необходимостью обеспечения кадрами всех остальных проектов и применения на практике принципа триединства образования, науки и практики", - резюмировала Гиният. 

 

Казахстанский ученый разработал средство для ускорения восстановления сложных переломов

15.02.2022, 12:30 13386
НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - Ученый Национального центра биотехнологии Вячеслав Огай разработал уникальную технологию восстановления сложных переломов путем применения стволовых клеток, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ученый изобрел гидрогель, который ускоряет заживление переломов и поврежденных коленных суставов. Благодаря особой технологии костная и хрящевая ткани восстанавливаются в течение 3-6 месяцев после операции. Результаты доклинических испытаний подтвердили высокую эффективность препарата, рассказали в пресс-службе Министерства образования и науки РК. 
 

Восстановление массивных костных дефектов остается одной из сложных и до конца не решенных вопросов в травматологии и ортопедии. Для лечения обычно используются различные методы остеопластики с использованием костных заменителей. Но эта операция не всегда приводит к полному восстановлению. Мы разработали технологию, которая способствует регенерации массивных костных дефектов. Стволовые клетки и природные биополимеры ускоряют процесс восстановления поврежденной костной или хрящевой ткани", - рассказал автор разработки.

 
По словам ученого, гидрогели используются в качестве каркаса в инженерии костной ткани. По структуре они схожи с основой соединительной ткани, поэтому наиболее подходят для трансплантации клеток среди всех биоматериалов.
 
Сейчас планируется проведение первых операций посредством гидрогеля на основе стволовых клеток. Ожидается, что уникальная технология восстановления сложных переломов и поврежденных суставов существенно повысит уровень оказываемых медицинских услуг в травматологии и ортопедии. Препарат будут использовать в специализированных больницах и научных медицинских центрах.
 

Порядок обращения к узким специалистам упростят в Казахстане

12.02.2022, 14:13 21856
Порядок обращения к узким специалистам упростят в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 12 ФЕВРАЛЯ - Министерством здравоохранения Республики Казахстан разработан проект приказа "Об утверждении правил оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях", в котором предусмотрено оказание консультативно-диагностических услуг без направления врача общей практики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В настоящее время консультативно-диагностическая помощь на уровне поликлиники осуществляется через участкового терапевта. Запись к профильным специалистам осуществляется после осмотра участкового врача, при наличии показаний, пациент направляется к профильному специалисту, рассказали в Министерстве здравоохранения РК.
 
Вместе с тем, учитывая многочисленные обращения граждан, в настоящее время разработан проект приказа "Об утверждении правил оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях", в котором предусмотрено оказание консультативно-диагностических услуг без направления врача общей практики (ВОП) в определенных случаях:
 
- неотложные состояния и травмы, в том числе офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы; 
 
- оказание экстренной и плановой стоматологической помощи;
 
- заболевания дерматовенерологического профиля;
 
- приемы к акушер-гинекологу и психологу по месту прикрепления;
 
- при подозрении на заболевания онкологического и гематологического профиля;
 
- по профилю заболевания динамического наблюдения;
 
- в молодежные центры здоровья;
 
- при повторном приеме к профильному специалисту в рамках одного случая; 
 
- при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и другие.
 
Как отметила заместитель директора департамента оказания медицинской помощи Гулнар Сарсенбаева, врач общей практики должен быть широко ориентирован в основных медицинских специальностях для оказания многопрофильной помощи всей семье независимо от возраста и вида заболевания. Он осуществляет прием и посещение на дому, проведение комплекса профилактических, лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий. Подходы его работы направлены с учетом особенностей семьи.
 

В СНГ появится организация по оценке технологий здравоохранения и контроля качества медпомощи

05.02.2022, 10:58 37461
МИНСК. 5 ФЕВРАЛЯ - В Содружестве Независимых Государств появится базовая организация по оценке технологий здравоохранения, контроля качества и финансирования медицинской помощи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Необходимость создания базовой организации связана с появлением новых дорогостоящих технологий и наличием других объективных причин (рост удельного веса хронических заболеваний, старение населения и др.)", - сообщает исполнительный комитет СНГ.

 
Планируется, что статус базовой организации получит Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России. Он осуществляет информационное и методическое обеспечение деятельности Минздрава по отдельным вопросам реализации государственной политики в сфере здравоохранения. 
 
Как сообщили в комитете, в компетенцию Центра входят создание единых методических подходов к вопросам организации оказания медицинской помощи, формирование программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, контроль качества и безопасности медицинской деятельности и экспертизы качества медицинской помощи, вопросы обеспечения безопасности, качества и эффективности лекарственных средств и медицинских изделий, находящихся в обращении на территории Российской Федерации.
 

Сейчас материалы заседания экспертной группы направлены на внутригосударственное согласование, после чего проект положения о базовой организации государств - участников Содружества Независимых Государств по оценке технологий здравоохранения, контроля качества и финансирования медицинской помощи в установленном порядке будет внесен на рассмотрение Экономического совета СНГ", - проинформировали в ведомстве. 

 

Депутат попросила не передавать диагностику ВИЧ в конкурентную среду

03.02.2022, 14:25 40991
Депутат попросила не передавать диагностику ВИЧ в конкурентную среду
Фото: parlam.kz
НУР-СУЛТАН. 3 ФЕВРАЛЯ - На заседании сената парламента Республики Казахстан депутат Акмарал Альназарова обратилась с запросом на имя премьер-министра, в котором попросила не передавать диагностику ВИЧ-инфекции в конкурентную среду без соответствующей системной подготовки и тщательного изучения вопроса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Новая инициатива Агентства по защите и развитию конкуренции должна учитывать все риски и исходить из реальных возможностей и условий отрасли. Сегодня в системе здравоохранения все еще нет единой информационной платформы, объединяющей результаты обследования пациентов, передачу данных, статистические данные медицинских организаций, в том числе и частных лабораторий. Децентрализация ВИЧ-исследования существенно затруднит осуществление мониторинга и принятие оперативных мер реагирования", - сказала Акмарал Альназарова.

 
Она отметила, что при этом предлагается передача только первичного исследования, комплексной диагностики ВИЧ.
 

В случае положительного результата анализа меры по проведению эпидемиологического расследования, установления путей и факторов передачи, поиска и обследования контактных останутся вне комплексной диагностики. Такое положение дел приведет к разрыву компонентов алгоритма, удлинению сроков исследования, как следствие к позднему началу лечения и неконтролируемому росту распространения ВИЧ-инфекции", - сообщила она.

 
По словам депутата, предложение не предполагает улучшения качества или сокращения сроков диагностики.
 

Напротив ожидаемо произойдет нарушение технологического процесса тестирования и удорожания первого этапа. В связи с чем считаем передачу диагностики ВИЧ-инфекции в конкурентную среду без соответствующей системной подготовки преждевременной", - сказала Акмарал Альназарова.

 
Она отметила, что в Казахстане на сегодня проживает более 28,7 тыс. человек, живущих с ВИЧ. Также по словам депутата, изменились пути передачи инфекции. 
 

Если в 90-х годах в стане доминировал инъекционный способ передачи среди лиц, употребляющих наркотики, то сегодня в 70% случаев ВИЧ передается половым путем", - заявила депутат.

 
По ее словам, за последние 10 лет в стране охват антиретровирусной терапии людей, живущих с ВИЧ, увеличился в 6 раз. 
 

Смертность от СПИДа снизилась в 2 раза. В итоге, как следствие централизованного контроля со стороны государства, распространенность ВИЧ-инфекции в Казахстане удерживается на концентрированной стадии 0,2%", - заявила она.


Ранее сообщалось, лаборатории могут проводить диагностику ВИЧ-инфекции без дополнительной лицензии.
 

В РК лаборатории могут проводить диагностику ВИЧ без дополнительной лицензии

21.01.2022, 17:00 61151
В РК лаборатории могут проводить диагностику ВИЧ без дополнительной лицензии
Фото: pexels.com
 НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Лаборатории могут проводить диагностику ВИЧ-инфекции без дополнительной лицензии, сообщили в пресс-службе Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным АЗРК, 3 января 2022 года был принят закон, исключающий требование о разрешении на диагностику ВИЧ-инфекции.
 

Исследования на наличие ВИЧ-инфекции относятся к иммунологическим исследованиям и лицензируются, соответственно, необходимости в дополнительном разрешении на определенную инфекцию нет", - пояснили в агентстве. 

 
Сообщается, что работа Агентства по защите и развитию конкуренции по устранению барьеров для обеспечения доступа частным субъектам рынка к проведению исследований на ВИЧ-инфекцию продолжается.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Казахстане и особенно в Алматы наблюдается острый дефицит детских садов. Считаете ли Вы необходимым вернуть государству приватизированные ранее детские сады?

      Архив опросов