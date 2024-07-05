04.07.2024, 19:47 2096
Подписано соглашение о создании казахстанско-китайского научно-образовательного центра
Фото: НАН РК
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Алматы. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахском национальном медицинском университете имени С.Д. Асфендиярова состоялась торжественная церемония подписания соглашения между Национальной академией наук РК при президенте Казахстана и Шэньчжэньским университетом по созданию казахстанско-китайского научно-образовательного центра, сообщает пресс-служба НАН РК.
В рамках соглашения также подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве между Национальной академией наук РК, Шэньчжэньским университетом и Казахским национальным медицинским университетом имени С.Д. Асфендиярова.
Как отметил исполнительный декан медицинского факультета Шэньчжэньского университета профессор Синчжи (Ксавьер) Сюй, создание совместной лаборатории станет важным шагом в развитии научно-исследовательских проектов и откроет новые возможности для обмена знаниями и технологиями.
Мы уверены, что это сотрудничество будет способствовать реализации множества перспективных инициатив и проектов, которые принесут пользу как Казахстану, так и Китаю", - подчеркнул профессор Синчжи (Ксавьер) Сюй.
В рамках соглашения будет создана шэньчжэньско-алматинская передовая лаборатория медицинских наук. Направления сотрудничества будут охватывать разработку лекарственных препаратов, изучение нестабильности генома и опухолевого генеза, инфекционного иммунитета и воспаления, также разработку медицинского оборудования. Первый предложенный совместный исследовательский проект - "Мультицелевой дизайн новых лекарственных кандидатов на основе фитосырья". Создание совместной лаборатории планируется начать в этом году.
Одна часть лаборатории будет находится в КазНМУ имени С. Д. Асфендиярова, а вторая в Шэньчжэньском университете. Этот центр станет уникальным. Программа предполагает стажировки от 3 месяцев до 1 года в стенах Шэньчжэньского университете. Будет реализована программа академической мобильности, мы будем обмениваться преподавателями и, конечно же, проводить научные исследования по различным направлениям", - рассказала и.о. президента НАН РК при президенте РК Ляззат Ералиева.
Создание совместной лаборатории станет новым этапом развития научного направления в медицине и здравоохранении и откроет новые возможности для обмена знаниями и технологиями.
Шэньчжэньский университет (SZU) Китая основан в 1983 году и в 2024 году занимает 187-е место в мировом рейтинге USNews. В университете работает лауреат Нобелевской премии, члены академии наук Китая, США, Канады и Великобритании.
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30.06.2024, 20:09 16656
В Уральске зарегистрировали случаи коклюша и менингококковой инфекции
Фото: unsplash.com
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Уральск. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Уральске зарегистрировали случаи коклюша и менингококковой инфекции, сообщила руководитель Уральского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Гаухар Дуйсенгалиева.
По ее словам, в 2024 году зарегистрировано два случая менингококковой инфекции и десять случаев коклюша, сообщает портал "Мой город".
Основной контингент заболевших коклюшем - это дети в возрасте до одного года - семь случаев, дети от одного года до пяти лет - три случая. Все заболевшие дети не получали прививки по причине отказа родителей. Причиной роста заболеваемости является снижение организованного иммунитета против этого заболевания, формируемого прививками. В прививочных центрах всех поликлиник города имеется достаточное количество вакцины против коклюша", - заявила Гаухар Дуйсенгалиева.
Она подчеркнула, что в целях стабилизации эпидемиологической ситуации проводятся эпидемиологические мероприятия, ведется ежедневный мониторинг инфекционных заболеваний.
Ранее в Минздраве заявили о неблагоприятной эпидситуации по коклюшу в Казахстане.
28.06.2024, 08:30 26931
В Казахстане снижается удовлетворенность системой здравоохранения
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Астана. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам международного исследования фармацевтической компании STADA 67 процентов казахстанцев неудовлетворены системой отечественного здравоохранения, передает корреспондент агентства.
Исследование проводилось в 23 странах посредством онлайн-анкетирования. 46 тысяч респондентов в возрасте от 18 до 99 лет ответили на вопросы, касающиеся удовлетворенности работой системы здравоохранения своих стран и мер для ее улучшения. Авторы исследования затронули темы психического здоровья и заботы о себе, обеспокоенности проблемами старения и одиночества, личного счастья и собственного внешнего вида.
Я очень рад, что нам удалось включить в отчет две страны (Казахстан и Узбекистан. - Прим. ред.) из региона Евразия. Мы всегда передаем результаты исследования широкой общественности, чтобы у специалистов системы здравоохранения были данные общественного мнения по важнейшим аспектам работы системы здравоохранения и информация о том, как жители страны относятся к вопросам, связанным с собственным здоровьем", - отметил вице-президент STADА в регионе Евразия Арминас Мацевичус.
Согласно результатам исследования, уровень удовлетворенности состоянием системы здравоохранения в Казахстане, как и в других странах, где было проведено исследование, снижается. 67% казахстанских респондентов недовольны работой системы здравоохранения (это +10% к прошлогоднему результату) и только 27% оценивают ее как удовлетворительную.
При этом следует отметить, что РК не является лидером в снижении этого показателя. К примеру, жители Великобритании еще более скептичны в отношении своей системы здравоохранения (минус 11%), а жители "благополучной" Германии, какой она представляется общественному мнению многих стран, снизили оценку на 8%.
Традиционную медицину безоговорочно поддерживают 17% казахстанцев, 40% доверяют в целом, но некоторые темы самостоятельно изучают в интернете, и всего 23% настороженно относятся к рекомендациям традиционной медицины. Доверие обусловлено наличием опытных практиков системы здравоохранения, таких как врачи и фармацевты, и тем, что традиционная медицина доказала свою эффективность", - гласят данные исследования.
Кроме того, участников опроса спросили об их психическом здоровье. Среди казахстанцев таковыми себя считают 63% опрошенных, это немногим меньше, чем в европейских странах, - в среднем 67%.
Что касается физического здоровья, то 40% казахстанцев оценивают его как хорошее. 34% участников исследования считают важной составляющей хорошего самочувствия здоровое питание. 9 из 10 отмечают, что чувствовать себя еще лучше помогают занятия спортом, но лишь около 3% тратят "средние" и "значительные" суммы на абонементы в фитнес-клубы.
Треть жителей Казахстана (319) не удовлетворена своим внешним видом, в целом по Европе свой внешний вид не нравится примерно каждому пятому (21%), при этом 49% европейцев в качестве основной причины недовольства указали лишний вес. В Казахстане свой вес считают избыточным 34% респондентов, а 16% страдают ожирением", - говорится в результатах исследования.
В целом, согласно приведенным данным, в вопросах здравоохранения Казахстан пока находится ближе к странам Восточной Европы, чем к развитым западноевропейским государствам, граждане которых чувствуют себя более счастливыми и больше привержены здоровому питанию и здоровому образу жизни, удовлетворительно оценивают состояние системы здравоохранения своих стран.
Работа системы здравоохранения зависит от степени финансирования, общей организованности, системности в работе государственных институтов, и Казахстану здесь еще многое предстоит сделать - к такому выводу приходят авторы исследования.
19.06.2024, 11:02 57856
В Северо-Казахстанской области выявили бруцеллез
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Петропавловск. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области выявили бруцеллез крупного рогатого скота в селе Гусаковка.
Установить ограничительные мероприятия по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории товарищества с ограниченной ответственностью "Гусаковка" в селе Гусаковка Гусаковского сельского округа Айыртауского района Северо-Казахстанской области", - говорится в решении акима Гусаковского сельского округа "Об установлении ограничительных мероприятий".
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, в ноябре прошлого года сразу в трех регионах Казахстана массово заболели домашние животные. Падеж лошадей произошел в селах Максимовка и Розовка Павлодарской области. Тогда ветеринары исключили тяжелые инфекции и назвали причиной гибели животных пищевое отравление. В Актюбинской области у крупного рогатого скота выявили серьезное инфекционное заболевание - эмфизематозный карбункул (эмкар). На территории крестьянского хозяйства ввели карантин. Также массовый падеж скота из-за эмкара произошел в Западном Казахстане.
Еще в 2022 году казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных. В эксклюзивном интервью Kazakhstan Today руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
В этом же году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности.
17.06.2024, 11:26 66806
Более 440 случаев фиктивных медуслуг почти на 200 млн тенге выявил ФСМС
Фото: Pexels.com
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - С начала 2024 года Фонд социального медицинского страхования выявил более 440 случаев фактически не оказанных услуг на сумму порядка 195 млн тенге.
Данные случаи выявлены и сняты с оплаты с применением штрафных санкций с медицинских организаций", - сообщили в фонде.
Там рассказали, куда обращаться гражданам, которые обнаружили фиктивные записи на прием.
Если граждане самостоятельно выявили факты приписки медицинских услуг, которые не получали, им необходимо сообщить об этом в Фонд социального медицинского страхования. Это может быть прием узкого специалиста, получение диагностических услуг или направление в больницу. Подать обращение можно через официальный сайт fms.kz, мобильное приложение Qoldau 24/7 или обратиться по телефону 1414. Все обращения рассматриваются в обязательном порядке", - рассказали в ФСМС.
Как осуществляется проверка медорганизаций на факты фиктивных записей?
Оплата за медицинские услуги, оказанные населению поставщиками Фонда по пакетам, производится только после проведения мониторинга качества и объема данных услуг. То есть оплачиваются только оказанные по факту медицинские услуги, подчеркнули в фонде. "Приписки" можно выявить по обращениям граждан и тогда открывается внеплановый мониторинг качества и объема медицинской помощи по фактам, указанным в обращении.
Какое наказание предусмотрено для медорганизаций, занимающихся приписками?
За приписки предусмотрены штрафные санкции. Фонд снимает с медорганизации 300% от стоимости неподтвержденной услуги. Снятые с оплаты средства направляются на последующее финансирование медицинской помощи по приоритетным направлениям.
В фонде добавили, что с начала года медорганизациям за оказанные услуги выплачено свыше 1 трлн тенге.
Ранее эксперты выразили мнение, что казахстанская система ОСМС дискредитирована в глазах населения. Основные недостатки системы - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.
Напомним, законопроект Министерства здравоохранения по увеличению в 5 раз верхнего предела взносов на обязательное социальное медицинское страхование вызвал возмущение казахстанцев. В ФСМС дали подробные разъяснения по возможным изменениям.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования.
11.06.2024, 19:09 91866
В Казахстане растет заболеваемость раком
Фото: Pixabay
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Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Главный внештатный онколог Казахстана Диляра Кайдарова рассказала о ситуации с заболеваемостью раком в стране. На сегодня в Казахстане на учете состоят 218 тыс. онкобольных.
Наблюдается рост онкологических заболеваний в Казахстане. В 2023 году мы выявили более 41 тыс. новых случаев. Не только в Казахстане, но и во всем мире, после пандемии коронавируса начался резкий рост онкозаболеваний", - сообщила Диляра Кайдарова.
Она добавила, что в Казахстане за пять лет выявляемость рака на нулевой и первой стадии выросла почти на 5,5% и составила 35%, а пятилетняя выживаемость увеличилась до 55 %.
При этом депутат Асхат Аймагамбетов привел утверждает, что ежегодно от рака в Казахстане умирают 13 тыс. человек. Он добавил, что рак молодеет - растет заболеваемость среди молодежи.
Рост по сравнению с прошлым годом на 7,1%. Женщины заболевают раковыми заболеваниями чаще мужчин - 55% случаев против 44%, однако мужчины умирают чаще женщин. В структуре онкологических заболеваний на первом месте - рак молочной железы, далее рак легкого, колоректальный рак, рак желудка и рак шейки матки. По смертности первое место занимает рак легкого. На втором месте - рак желудка и колоректальный рак и рак молочной железы", - добавил вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.
Ранее сообщалось, что деньги, выделяемые из бюджета на лечение онкологических заболеваний, сокращены приказом министра здравоохранения в среднем на 20% с 1 мая текущего года. В Минздраве данную меру объяснили необоснованным перефинансированием отрасли. Также в ведомстве сообщили, что снижение тарифов на оплату медицинских услуг, оказываемых стационарами онкологического профиля, не отразится на доступности и качестве медицинской помощи для онкобольных.
11.06.2024, 18:30 92476
В Казахстане выросла заболеваемость кишечными инфекциями
Фото: unsplash
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Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан выросла заболеваемость кишечными инфекциями, сообщает пресс-служба Национального центра общественного здравоохранения.
В целом за пять месяцев текущего года зарегистрировано 4986 случаев острой кишечной инфекции, а также 316 случаев сальмонеллеза, 79 случаев дизентерии, 765 случаев ротавирусного энтерита. Проводимый в стране санитарно-эпидемиологический мониторинг по острым кишечным инфекциям показывает рост заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - проинформировали в центре.
Отмечается, что показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 24,87.
При этом заболеваемость увеличивается ежемесячно, особенно среди детей до 14 лет", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Минздраве заявили о неблагоприятной эпидситуации по коклюшу в Казахстане.
11.06.2024, 12:20 95541
В Карагандинской области ребенок умер от коклюша
Фото: unsplash.com
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Караганда. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области ребенок умер от коклюша, сообщила на брифинге правительства министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова.
Даже незначительная как-будто бы прослойка невакцинированных детей, которая накопилась за последние несколько лет, дала такую вспышку. У нас, к сожалению, один летальный случай от коклюша в Карагандинской области", - сообщила она.
Министр здравоохранения подчеркнула, что популяционное здоровье всего населения - очень хрупкое.
Ранее в Минздраве заявили о неблагоприятной эпидситуации по коклюшу в Казахстане. Только в Карагандинской области с начала года зарегистрировали десятки случаев заболевания коклюшем.
Кроме того, в Казахстане с начала года зарегистрировано 1674 случая кори. ООН назвала РК страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире.
10.06.2024, 20:53 100841
Депутат раскритиковала финансирование онкослужбы в Казахстане
Гульдара Нурумова предложила инициировать проверку Высшей аудиторской палатой ФОМС
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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Гульдара Нурумова во время выездного заседания рассказала, с какими трудностями сталкиваются казахстанцы, страдающие онкологическим заболеваниями.
Молодая женщина, мать-одиночка, воспитывает дочь четырех лет, отец инвалид на руках, и все она проходит платно. Тогда куда ушли эти миллиарды? Скажите? Которые в прошлом году вам выделялись. В апреле прошлого года ей поставили диагноз - рак молочной железы. Она обследование прошла - ПЭТ КТ, МРТ - платно, квоту на операцию не получила - прошла платно, все анализы гистологические тоже прошла платно, тамоксифен получает до сих пор платно и большие проблемы с записями к врачам-онкологам. Тоже она проходит платно", - привела пример Гульдара Нурумова.
Депутат также высказалась по поводу работы ФОМС.
Почему-то они держат целый год у себя на счетах и отправляют деньги в конце года. Сейчас вот сказали, что до сих пор нет финансирования. Вот сколько раз говорили, что больные не выявляются вовремя с онкозаболеваниями - это тоже из-за того, что ФОМС не дает вовремя финансирование", - сказала Гульдара Нурумова.
Депутат предложила инициировать проверку Высшей аудиторской палатой ФОМС за последние три года.
Ранее сообщалось, что деньги, выделяемые из бюджета на лечение онкологических заболеваний, сокращены приказом министра здравоохранения в среднем на 20% с 1 мая текущего года. В Минздраве данную меру объяснили необоснованным перефинансированием отрасли. Также в ведомстве сообщили, что снижение тарифов на оплату медицинских услуг, оказываемых стационарами онкологического профиля, не отразится на доступности и качестве медицинской помощи для онкобольных.
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