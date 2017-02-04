Руководитель "СК-Фармация" подал в отставку после критики президента Казахстана

Астана. 4 февраля. Kazakhstan Today - Руководитель "СК-Фармация" Нуржан Алибаев подал в отставку после критики президента Казахстана, сообщил сегодня министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент агентства.

Напомним, накануне в ходе расширенного заседания правительства глава государства Нурсултан Назарбаев подверг критике работу "СК Фармация" и поручил министру здравоохранения уволить сотрудников этой компании

Кадровый вопрос в "СК-Фармация" сегодня в ходе заседания правительства вновь поднял премьер-министр Бакытжан Сагинтаев. В ответ Биртанов проинформировал, что глава компании уже подал заявление об отставке.

"Заявление принято по первому руководителю "СК-Фармация". Он отстранен от должности", - сообщил глава Минздрава.

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