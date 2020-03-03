Случаев коронавирусной инфекции в Казахстане не зарегистрировано - Минздрав

Нур-Султан. 2 марта. Kazakhstan Today - Случаев коронавирусной инфекции в Казахстане на сегодняшний день не зарегистрировано. Об этом сегодня на пресс-конференции на площадке правительства РК сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день коронавирусной инфекции в Казахстане нет. Меры, принимаемые министерством, в первую очередь направлены на предотвращение ввоза инфекции на территорию страны. В этих целях приняты очень серьезные меры безопасности по ограничению въезда как наших граждан, так и граждан других государств из тех стран, которые на данный момент являются неблагополучными по коронавирусной инфекции. Эти страны мы разделили на несколько категорий по мере распространенности инфекции", - сказал Биртанов.

В течение инкубационного периода мы должны убедиться, что эти лица не больны, именно поэтому ограничиваются их контакты с третьими лицами на тот случай, если среди них окажутся инфицированные. Это стандартные меры, которые применяются во всех странах", - отметил глава Минздрава.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РК, при въезде в РК больных людей (с повышенной температурой или признаками респираторной инфекции) в обязательном порядке госпитализируют, обследуют и лечат. На сегодняшний день госпитализированы 185 человек, из которых 165 уже выписаны.

Каждый день поступают пациенты, но среди них больных коронавирусом не обнаружено. Ситуация под контролем, нет никакой необходимости паниковать. Основная проблема, которая нас волнует, - это недостоверная информация, фейки. Официальную информацию можно получить на сайтах Министерства здравоохранения, Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг или же позвонив в колл-центр 1406", - сказал Биртанов.

Глава Минздрава также напомнил меры по профилактике инфекции.

Следить за своим здоровьем, тщательно соблюдать личную гигиену, поскольку инфекция передается воздушно-капельным путем. Регулярная гигиена, обработка лица и рук - самый лучший способ. Избегать контактов с больными, температурящими людьми, также избегать ненужных путешествий в те страны, где зарегистрирована коронавирусная инфекция. Тогда есть хороший шанс, что вы не заболеете", - резюмировал министр здравоохранения.

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