Специалисты рассказали о работе перинатальных центров Алматы

Фото: РСК Алматы

АЛМАТЫ. 7 ИЮНЯ - Главный внештатный педиатр управления общественного здоровья Алматы, профессор кафедры клинических специальностей Высшей школы медицины факультета медицины и здравоохранения Казахского национального университета имени аль-Фараби Карлыгаш Жубанышева рассказала о деятельности перинатальных центров города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Алматы внедряются различные технологии по улучшению здоровья и снижению смертности среди детей. В учреждениях родовспоможения города проводятся различные мероприятия, внедряются такие программы, как "Охрана материнства и детства", "Безопасное материнство", а также эффективные перинатальные технологии, которые направлены на улучшение здоровья матери и рождение ею здорового ребенка", - сообщила Карлыгаш Жубанышева.

Как отметила спикер, 2022 год объявлен президентом РК Годом детей. Вся работа педиатрической службы Алматы направлена на повышение и улучшение качества жизни и здоровья подрастающего поколения.

По словам Жубанышевой, показатели детской смертности и заболеваемости в Алматы относительно ниже других регионов страны и продолжают снижаться. Самые распространенные патологии, с которыми имеют дело врачи: недоношенные дети; дети, требующие особого внимания; дети, которые должны наблюдаться в кабинетах катамнеза; дети с патологией центральной нервной системы; дети с заболеваниями, связанными с инфекционными патологиями. На сегодняшний день вся служба родовспоможения Алматы направлена на повышение качества жизни детей.

Спикер подчеркнула, что важное направление профилактики детских заболеваний - исключительно грудное вскармливание. Грудное молоко, по ее словам, уникальнейшее средство, которое содержит все необходимое для защиты здоровья ребенка на многие годы вперед.

Для обеспечения беременных с преждевременными родами и их недоношенных новорожденных высокоспециализированной помощью в стране проведена регионализация перинатальной помощи, цель которой - концентрация всех преждевременных родов в родовспомогательных организациях 2-го и 3-го уровней. Это необходимо для обеспечения квалифицированного ухода всем матерям и их новорожденным при каждых родах, в рамках соблюдения непрерывности ухода, которые базируются на безопасности и потребности пациента", - рассказала профессор Жубанышева.

Всего в Алматы функционируют семь родовспомогательных учреждений, которые работают по самым современным технологиям: выхаживание детей начиная с 500 г, снижение заболеваемости среди маловесных и больных детей.

Сегодня перед специалистами стоят новые задачи, от решения которых зависит не только, какой в дальнейшем будет динамика младенческой смертности, а это напрямую связано с выхаживанием детей с экстремально низкой массой тела, но и каким будет качество их жизни в последующие возрастные периоды", - подчеркнула спикер.

В Казахстане по внедренным в статистическую отчетность с 2008 года критериям жизнеспособным считается младенец: родившийся при сроке беременности 22 недели и более; с массой тела при рождении (МТР) 500 г и более, длиной 25 см и более.

Перинатальные центры представляют собой многопрофильные лечебные учреждения, предоставляющие весь комплекс высококвалифицированной медицинской помощи беременной, роженице, родильнице и новорожденному. Принципиально важным является наличие в их структуре этапов выхаживания, реабилитации и динамического наблюдения за детьми с перинатальной патологией. Медицинские инновационные технологии разработаны, внедрены основные стандарты и протоколы ведения новорожденных, что должно оптимизировать и повысить качество оказания медицинской помощи.