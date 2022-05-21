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В Алматы родилась девочка весом более 6 кг

18.05.2022, 09:06 3056
В Алматы родилась девочка весом более 6 кг
Фото: сайт УОЗ Алматы
АЛМАТЫ. 17 МАЯ - В Городском родильном доме N2 на свет появилась девочка с рекордным весом 6020 грамм. Малышка стала вторым ребенком в семье, сообщили в управлении общественного здоровья Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщила заведующая отделением неонатологии роддома Диляра Сыртанова, в данной беременности они не ожидали рождения чрезмерно крупного ребенка.
 
Персонал роддома готовился к рождению крупного малыша. Однако вес новорожденной более 6 кг удивил врачей.
 

Мы сами не ожидали, что вес ребенка составит более 6 кг. УЗИ показывало: плод больше четырех килограммов, но точную массу по ультразвуковому исследованию определить нельзя. В истории мы написали предполагаемую массу - 4290. Решили обойтись без кесарева сечения. Есть признаки, когда не рекомендуется проводить роды естественным путем. В нашем случае таких признаков не было. Конечно, также учитывали, что женщина уже рожала и вес ее первого ребёнка тоже был не маленький - 4050 граммов", - сообщила специалист.

 
После рождения, девочка находилась в отделении интенсивной терапии в течение 10 дней под круглосуточным наблюдением врачей и медсестер. После, еще 9 дней она была под наблюдением в отделении новорождённых вместе с мамой.
 

Такие случаи - большая редкость не то что в нашем роддоме, но и в городе. В настоящее время мама и новорожденная чувствуют себя хорошо, их уже выписали домой", - отметила в завершении Диляра Сыртанова.

 
23-летняя мама ребенка поблагодарила персонал больницы.
 

Я бы хотела поблагодарить весь коллектив роддома, от врачей до санитарок, за их профессионализм, внимательность и человечность", - сказала она.

 

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Алматинские врачи провели сложнейшую операцию на сердце двум сестрам

20.05.2022, 09:16 2996
Алматинские врачи провели сложнейшую операцию на сердце двум сестрам
Фото: Almaty.tv
АЛМАТЫ. 20 МАЯ - Алматинские врачи провели сложнейшую операцию на сердце двум сестрам из Кызылорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Алматинские врачи провели сложнейшую операцию на сердце сразу двум девочкам из одной семьи. У сестер одинаковый диагноз - открытый артериальный проток. Медики городского Центра перинатологии и детской хирургии выполнили инновационную мини-инвазивную операцию и вылечили малышек от врожденного порока, сообщает телеканал "Алматы".
 
Девочкам 3 и 2 года. Их мама даже не подозревала, что у девочек врожденный порок сердца. Ранее болезнь не давала о себе знать, но после малышки начали вдруг часто болеть пневмонией.
 

Мы в шоке были, конечно. И не захотели делать операцию, искали другой метод. Но все говорили один и тот же диагноз. В итоге мы приехали в Алматы, чтобы подтвердить все. Доктора тоже подтвердили диагноз", - рассказала жительница Кызылорды Айнур Нурымова. 

 
Как проинформировали врачи, артериальный проток - это сосуд в сердце, который должен зарасти вскоре после рождения ребенка. В случае если это не происходит, у новорожденного диагностируется порок сердца. Подобную операцию проводят только в Центре перинатологии и детской хирургии в Алматы и в столице. Здесь врачи выполняют мини-инвазивную процедуру без единого разреза на теле.
 

Открытый артериальный проток - это Боталлов проток. Внутриутробно он должен существовать, когда плод развивается, он должен закрываться. В данном случае проток не закрылся и остался. Это у нас, получается, как порок", - сообщил врач-кардиохирург Центра перинатологии и детской кардиохирургии Ерлан Бейсенбаев. 

 
В центре ежегодно проводится более 150 сложнейших операций на сердце. Сюда приезжают маленькие пациенты со всех уголков страны. Нередки случаи, когда оперируют новорожденных, которым всего несколько дней от роду.
 
Сейчас сестры чувствуют себя хорошо, и скоро их выпишут из больницы. По словам врачей, причиной врожденного порока сердца может послужить как наследственность, так и неправильное течение беременности. Будущей маме следует избегать проведения флюорографии и приема тяжелых лекарств.
 

Долю отечественных медпрепаратов на рынке планируется довести до 50% к 2026 году

18.05.2022, 13:48 5926
Долю отечественных медпрепаратов на рынке планируется довести до 50% к 2026 году
НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - Долю отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий на казахстанском рынке планируется довести до 50% к 2026 году, сообщила на брифинге в службе центральных коммуникаций глава Министерства здравоохранения Ажар Гиният, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Для обеспечения увеличения доли отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий к 2026 году планируется открытие не менее 30 новых производств, к которым будет привлечена Big Pharma. В 2021 году доля отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий составила 37%. Глава государства поставил задачу довести этот показатель до 50%", - сказала министр.

 
Также, по ее словам, планируется строительство 5 университетских больниц, 3 многопрофильных больниц - в Туркестане, Петропавловске и Кокшетау. Объекты планируется возводить с учетом международных стандартов.
 

В настоящее время определяется предельная стоимость 1 квадратного метра строительства больницы, норматив предельной площади на 1 койко-место, перечень медицинского оборудования и оптимальная финансовая модель", - сказала глава ведомства. 

 
Для обеспечения лекарственной безопасности страны определен перечень базовых препаратов, выпускаемых в Казахстане: заключены долгосрочные договоры с отечественными фармацевтическими производителями на поставку лекарств по 182 позициям из базового перечня; прорабатывается возможность производства в стране еще по 500+ позициям, рассказала Гиният.
 

У жительницы Туркестанской области подозревают конго-крымскую геморрагическую лихорадку

17.05.2022, 19:26 7816
ТУРКЕСТАН, 17 МАЯ - 16 мая в Шымкенте зарегистрирован один "вероятный случай заболевания конго-крымской геморрагической лихорадкой", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
46-летняя жительница Байдибекского района Туркестанской области обратилась в областную клиническую больницу с диагнозом "желудочно-кишечное кровотечение острой тяжелой степени". В этот же день пациентка переведена в Шымкентскую городскую инфекционную больницу с диагнозом "вероятный случай ККГЛ", сообщает Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.
 
На сегодняшний день общее состояние пациентки тяжелое, обусловлено интоксикацией и геморрагическим синдромом. Женщина изолирована и находится в реанимационном отделении Шымкентской городской инфекционной больницы.
 
Выявлено 15 контактных человек, из них 9 - медицинские работники. Все они взяты под медицинское наблюдение. В целях профилактики эпидемии комплекс эпидемиологических, зоопаразитологических и ветеринарных профилактических мероприятий продолжается соответствующими специалистами.
 
Шымкент является одним из неблагополучных регионов по заболеваемости конго-крымской геморрагической лихорадкой. За прошлый год зарегистрировано два случая заражения ККГЛ.
 
Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) - это особо опасное заболевание, передающееся через укусы клещей, вызываемое вирусом геморрагической лихорадки крым-конго, при несвоевременном обращении за медицинской помощью больной может умереть.
 

В Казахстане построят еще один фармацевтический завод

11.05.2022, 14:11 15676
В Казахстане построят еще один фармацевтический завод
Фото: telegram/DenMinPR
АНКАРА. 11 МАЯ - Министр здравоохранения РК Ажар Гиният в рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику обсудила с главой фармацевтической компании Nobel Ilac Хасаном Улусой вопросы совместной реализации проектов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Стороны подписали соглашение о строительстве в Казахстане фармацевтического завода, сообщает Минздрав
 
Это уже второе совместное фармпредприятие, которое планируют построить в Казахстане. Первое - АО "Нобел АФФ" было создано 20 лет назад.
 

Компания Nobel Ilac дополнительно вложила 55 млн долларов в модернизацию и расширение действующего производства, а также строительство второго фармацевтического завода в Алматы, на котором будет налажено производство препаратов в форме саше и высокотехнологичных биосимиляров", - отметили в ведомстве. 

 
В настоящее время осуществляется разработка ПСД и ТЭО проекта, которые планируется завершить до конца первого полугодия 2022 года и приступить к поэтапной реализации проекта с полным завершением в декабре 2025 года.
 

Данное предприятие будет способствовать развитию отечественного производства оригинальных лекарственных средств и медицинских изделий, повышению экспортного потенциала отечественной фармацевтической продукции, а также повышению научного и кадрового потенциала", - подчеркнула Гиният.

 

Казахстанские ученые разработали биоматериал для восстановления костей

11.05.2022, 09:03 16791
Казахстанские ученые разработали биоматериал для восстановления костей
Фото: МОН РК
НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - Казахстанские ученые разработали доступный биоматериал-гидроксиапатит для восстановления костей, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сообщается, что костнозаменяющий материал, который разработали ученые Института проблем горения МОН в 3 раза дешевле зарубежных аналогов. Отечественные компании уже приобрели первую партию товара. 
 

Гидроксиапатит из биологического сырья получают с помощью термической обработки, обжига, проведения специальных химических реакций и посттермического обжига. Наша модификация заключается в улучшении всей методики получения где-то за счет увеличения времени, где-то за счет подбора более высокого температурного режима и т.д. В результате мы получили высококачественный материал с улучшенной кристаллической структурой и с высоким содержанием чистоты самого продукта (95%). ГАП такого высокого качества зарубежные компании продают примерно по 32 тысячи тенге за 1 грамм. Наш же материал стоит 10 тысяч тенге за 1 грамм", - рассказывает ученый Института проблем горения МОН РК Зулхаир Мансуров.

 
Сейчас доктор химических наук, профессор Мансуров вместе с доктором медицинских наук, профессором кафедры стоматологии КазМУНО МЗСР РК М.А. Темирбаевым продолжают работу над практическим применением полученного минерала. Отечественный гидроксиапатит будут использовать при восстановлении костных дефектов, при ранениях с повреждением костей, при переломах, в пластической хирургии - при пластике лицевых костей и имплантации зубов.
 

Стоит отметить, что имплантаты, покрытые гидроксиапатитом, не вызывают реакции отторжения и обладают способностью активно связываться со здоровой костной тканью, ускоряя процесс регенерации и реабилитации. Наш отечественный высококачественный гидроксиапатит может спокойно заменить импортные материалы", - отмечает Зулхаир Мансуров.

 
По результатам проведенных исследований опубликованы научные труды в индексируемых базах КОКСОН МОН РК и Scopus, что свидетельствует о достоверности и актуальности исследовательской работы.
 
В ведомстве отметили, что научная работа проведена в рамках грантового финансирования МОН РК.
 

В ВОЗ заявили о возможной вспышке детского гепатита в 20 странах

09.05.2022, 10:50 19791
НУР-СУЛТАН. 9 МАЯ - Врачи из Европейского союза и Соединенных Штатов выявили случаи тяжелого поражения печени у детей. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили о 228 случаях заражения в 20 странах и гибели одного ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщается, что примерно 50 случаев инфицирования на данный момент находятся в стадии расследования, пишет газета "Известия".
 

Заболевание непродолжительное и протекает не тяжело, если только у детей не ослаблен иммунитет. Поэтому, если причина этих случаев действительно аденовирус, скорее всего, появился его новый вариант, который вызывает гепатит", - сказал вирусолог из Школы медицины имени Джеффри Чеа при университете Монаш в Малайзии доктор Винод Баласубраманиама.

 
Первые случаи инфицирования детей были зафиксированы в Великобритании. К концу апреля в стране было 145 заболевших. Чаще всего вирусом заражаются дети до 16 лет.
 
Среди симптомов нового заболевания боли в животе, диарея и тошнота, иногда повышение температуры тела. Болезнь напоминает гастроэнтерит. При медицинских исследованиях ученые выявили аденовирус F41, который вызывает гепатит.
 
Эксперты считают, что среди причин поражения печени могут быть последствия перенесенной коронавирусной инфекции. Ковид мог негативно повлиять на иммунную систему детей и "наложился" на другой вирус. Либо болезнь мог спровоцировать мутировавший аденовирус.
 
В конце апреля сообщалось, что гепатит неизвестной этиологии был обнаружен у детей в США. По крайней мере, четырем заболевшим детям в Штатах потребовалась пересадка печени. Также гепатит неизвестной природы обнаружили в 12 странах Евросоюза. 
 
Причины и условия возникновения болезни на данный момент активно расследуются.
 

В Алматы успешно проведены 4 операции от ожирения в рамках ОСМС

03.05.2022, 18:54 26206
В Алматы успешно проведены 4 операции от ожирения в рамках ОСМС
Фото: ГКБ №7
АЛМАТЫ. 3 МАЯ - В городской клинической больнице № 7 города Алматы 26-27 апреля этого года выполнены 4 оперативных вмешательства по лапароскопической бариатрии в рамках обязательного социального медицинского страхования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С внедрением обязательного социального медицинского страхования казахстанцам стала доступна дорогостоящая операция, направленная на лечение ожирения", - отметили в пресс-службе больницы.

 
Одной из прооперированных пациенток 40 лет, с весом 103 кг она страдала ожирением. Ей успешно провели лапароскопическое мини-гастрошунтирование. После пробуждения в тот же день пациентка была переведена в отделение хирургии № 2. Состояние удовлетворительное, передвигается самостоятельно.
 

Оперативные вмешательства по лапароскопической бариатрии - современный хирургический способ коррекции избыточного веса и сопутствующих заболеваний, таких как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца. С 2019 года операции, которые помогают снизить вес, успешно проводятся в нашей клинике. Это совместные операции заведующего отделением хирургии городской клинической больницы № 7 Мусы Сахипова и известного казахстанского хирурга Орала Оспанова с применением данных технологий", - сообщила пресс-служба ГКБ № 7.

 
По словам Мусы Сахипова, операция подбирается индивидуально в зависимости от возраста, обмена веществ и ряда сопутствующих заболеваний. В зависимости от сроков в послеоперационный период пациенты теряют от 15 до 80 килограммов избыточного веса.
 
Согласно последним наблюдениям специалистов после этой операции уменьшается количество возможных осложнений (несостоятельность анастомоза, язва анастомоза, кишечная непроходимость), продолжительность операции, срок госпитализации. Все операции выполняются на современном оборудовании, что позволяет пациентам быстро восстановиться.
 
Стоимость таких операций составляет 600 тысяч тенге, они проводятся в плановом порядке и по показаниям в рамках ОСМС. Одноразовые расходные материалы для операции приобретаются пациентом по его выбору.
 
Как отмечают врачи, избыточный вес провоцирует развитие таких заболеваний, как атеросклероз, гипертония, инфаркт, инсульт, сахарный диабет, желудочно-кишечные патологии, артриты, нарушения репродуктивной функции и многие другие болезни. В тяжелых случаях, когда безоперационное лечение не помогает, медики прибегают к хирургическим вмешательствам.
 
На сегодня излишняя масса тела признана эпидемией мирового масштаба. По данным НЦОЗ РК, свыше 20% населения Казахстана страдают ожирением.
 

В Казахстане расширили перечень лекарств, подлежащих маркировке

29.04.2022, 13:25 31926
В Казахстане расширили перечень лекарств, подлежащих маркировке

НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Правительство РК внесло изменения в перечень товаров, подлежащих маркировке, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Маркировке с 1 июля 2022 года подлежат лекарственные средства, произведенные с 1 июля 2022 года.

В список вошли:

сыворотки иммунные и прочие фракции крови;
иммунологические продукты, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи;
кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях;
лекарственные средства.

Напомним, с 1 апреля маркировке также подлежат сигареты и все табачные изделия, а с 1 ноября 2022 года - обувь.

Постановление о маркировке лекарств вводится в действие с 8 мая 2022 года.

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