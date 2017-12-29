Караганда. 28 декабря. Kazakhstan Today - В Караганде установили причину смерти женщины, упавшей во время гололеда, передает Kazakhstan Today.

25 декабря, около 10.00, на тротуаре по бульвару Мира упала женщина. Больше она не поднялась. Прохожие, увидев, что женщина не двигается, кинулись поднимать ее. Когда поняли, что она не подает признаков жизни, вызвали врачей и полицию, пишет ekaraganda.kz

Как сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области, 52-летняя жительница Караганды длительное время находилась на диспансерном наблюдении по поводу болезни системы кровообращения, в частности имела заболевания сердечно-сосудистой системы.

Согласно заключению медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая недостаточность кровообращения на фоне дилатационной кардиомиопатии.

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