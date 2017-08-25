В Карагандинской области две поликлиники выставили на торги

Караганда. 25 августа. Kazakhstan Today - В Карагандинской области две медицинских организации включили в список объектов, подлежащих передаче в конкурентную среду, передает Kazakhstan Today.

Поликлиника №2 Караганды и поликлиника №2 Темиртау будут переданы в доверительное управление с правом последующего выкупа сроком на 5 лет. Первые торги назначены на 29 августа, сообщили в пресс-службе акима области.

Стартовая стоимость поликлиники, расположенной в Пришахтинске Караганды, составляет 911,8 млн тенге, поликлиники в Темиртау - 1,3 млрд тенге. Оценку активов производили независимые специалисты.

Перед потенциальными покупателями поставлены условия, главное из них - сохранение профиля медорганизации и рабочих мест, оказание гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи населению. Кроме того, инвестор должен вкладывать средства в капитальный ремонт и материально-техническое оснащение.

Предстоящие торги прокомментировал руководитель областного управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев.

"Президент поставил задачу - создавать условия для присутствия частного бизнеса, в том числе и в сфере здравоохранения. Исходя из этого, мы приняли решение о необходимости проведения подготовительных мероприятий для передачи наших медицинских организаций в конкурентную среду. Это проводится достаточно взвешенно. Почему выбрали именно эти поликлиники? Они нуждаются в привлечении инвестиций на обновление оборудования, ремонтные работы. Нужно вкладывать средства в укрепление материально-технического оснащения, в повышение квалификации сотрудников", - сообщил он.

По его словам, управляющая компания также должна обеспечить качественные показатели здоровья своих клиентов. Каждая из этих поликлиник обслуживает больше 60 тыс. человек.

"В любой момент представители нашего управления либо управления госактивов и закупок имеют право зайти в учреждение, посмотреть, насколько эффективно используется государственное имущество. Управление здравоохранения на постоянной основе будет вести мониторинг по качеству показателей здоровья прикреплённого населения. Для того чтобы отдать эти организации в хорошие руки, вместо прямой одномоментной приватизации мы выбрали путь с промежуточным этапом в виде доверительного управления. Сначала компания, которая претендует на выкуп, должна показать свою дееспособность", - подчеркнул Нурлыбаев.

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