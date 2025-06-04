03.06.2025, 15:20 8756
В Казахстане создадут список недобросовестных поставщиков медикаментов
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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане создадут черный список поставщиков лекарств и медизделий, которые систематически нарушают свои договорные обязательства. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр здравоохранения РК Ержан Нурлыбаев.
Ержан Нурлыбаев в ответ на вопрос журналистов подтвердил факт, что компания, выигравшая тендер на поставку препарата для онкобольных, не осуществила свои обязательства по договору. Управление здравоохранения расторгло в одностороннем порядке договор с подрядчиком, был объявлен повторный конкурс.
Он также напомнил, что по итогам проверки Высшей аудиторской палатой Министерства здравоохранения и СК "Фармация" на предмет лекарственного обеспечения было вынесено предложение формирования списка недобросовестных поставщиков медикаментов.
Сейчас мы над этим списком работаем и в ближайшее время мы анонсируем новые поправки в наши отраслевые приказы, которые будут направлены на формирование этого так называемого черного списка", - добавил вице-министр.
Напомним, что в Казахстане медсестры смогут выписывать рецепты на медикаменты.
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12.05.2025, 12:11 79451
В Казахстане медсестры смогут выписывать рецепты на медикаменты
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане для оптимизации процедуры получения рецептов на лекарства изучается возможность их выдачи медицинскими сестрами, сообщил в ответ на депутатский запрос заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев.
В настоящее время министерством прорабатывается вопрос выписывания рецептов на лекарственные средства средним медицинским персоналом при наличии назначения врача, то есть пациентам с хроническими заболеваниями для получения рецептов будет достаточно обратиться к ним без необходимости визита к врачу", - сообщил Кошербаев.
Он также напомнил, что с июля 2023 года в Казахстане пересмотрен порядок выписывания рецептов пациентам, состоящим на диспансерном учете, в объеме до трех месяцев (ранее рецепт выписывался в объеме месячной потребности). В поликлиниках выдача лекарственных средств и медицинских изделий осуществляется через QR-код, SMS-код или на бумажных носителях.
На сегодняшний день успешно реализуется проект "Социальный кошелек", который обеспечивает прозрачность на всех этапах получения медицинских услуг, включая выдачу ЛС и МИ, специализированных лечебных продуктов и медицинских изделий отдельным категориям граждан. На апрель 2025 года проект "Социальный кошелек" охватывает уже 744 медицинских организации и обеспечено более 5,7 млн ЛС и МИ", - проинформировал вице-премьер.
30.04.2025, 12:14 113281
В Казахстане появится единый пакет медицинской помощи
Фото: ФОМС
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки по вопросам обязательного социального медицинского страхования, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Законопроектом предлагается создание единого пакета медицинской помощи за счет разграничения видов медицинских услуг, оказываемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе ОСМС. В частности, Министерство здравоохранения получит компетенцию по определению перечня заболеваний, по которым медпомощь будет оказываться в рамках ГОБМП", - проинформировали в пресс-службе.
Также правительство предлагает медуслуги первичной медико-санитарной помощи перенести из пакета ГОБМП в пакет ОСМС. К примеру, приемы узких специалистов, медицинская реабилитация, профилактические осмотры, иммунизация, мероприятия по охране репродуктивного здоровья будут оказываться в рамках ОСМС.
Такой подход не был поддержан депутатским корпусом. В этой связи мажилисмены предложили сохранить в пакете ГОБМП базовый перечень медуслуг ПМСП: услуги по профилактике, диагностике и лечению социально значимых заболеваний. То есть люди, которые имеют такие заболевания, как туберкулез, ВИЧ, злокачественные новообразования, хронические вирусные гепатиты, цирроз печени, психические, поведенческие расстройства, острый инфаркт миокарда, инсульты, аутоиммунные заболевания, эпилепсия и другие, будут гарантированно бесплатно получать весь объем медпомощи. Более того, по инициативе депутатов в целях обеспечения доступа к медпомощи всем гражданам независимо от их статуса застрахованности в пакете ГОБМП также сохраняется базовая медпомощь при первичном обращении. То есть каждому гражданину при обращении в поликлинику будет оказан первичный прием врача", - пояснили в пресс-службе.
Кроме того, заявили в мажилисе, взносы в систему ОСМС за безработных будут отчислять из местного бюджета.
Законопроект направлен также на обеспечение охвата системой ОСМС незастрахованного населения. Для этого предлагается уплату взносов за безработных и неработающих лиц, относящихся к категориям "Д" и "Е", производить за счет местного бюджета", - сообщили в пресс-службе.
Помимо этого, разработчиками предусмотрено увеличение верхнего ограничения на доход работников, с которого уплачиваются взносы и отчисления в систему ОСМС, с 10 до 50 МЗП.
Однако в целях снижения нагрузки на фонд оплаты труда депутаты предложили установить верхний порог в размере 20 МЗП для работников и 40 МЗП - для работодателей. Также планируется поэтапное увеличение взносов государства из республиканского бюджета на ОСМС", - добавили в мажилисе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены увеличить в пять раз верхний порог взносов на ОСМС.
29.04.2025, 12:10 118686
В Казахстане сельские медики получат 8,5 млн тенге подъемных
Фото: unsplash.com
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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане медицинские работники остродефицитных специальностей, прибывающие на работу в сельскую местность, получат 8,5 млн тенге подъемных, сообщила глава Министерства здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании правительства.
В 2024 года реализуется норма, предусматривающая единовременную денежную выплату медицинским работникам остродефицитных специальностей, прибывающим на работу в сельскую местность, в размере 100 МЗП - 8,5 млн тенге. Однако решения по выплатам на сегодня приняты не во всех регионах", - сообщила она.
Также, по ее словам, в целях повышения статуса медицинских работников расширен пакет социальных гарантий и стимулирующих выплат.
Напомним, более 30 млрд тенге из возвращенных активов направлено на модернизацию сельского здравоохранения.
28.04.2025, 15:38 123646
Об опасностях постковидного синдрома рассказали ученые
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Большинство больных COVID-19 полностью выздоравливают после перенесенной инфекции, но у некоторых из них развивается постковидный синдром, имеющий средне- и долгосрочные последствия для одной или нескольких систем организма, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Постковидный синдром развивается примерно у шести из 100 переболевших COVID-19 человек. В ВОЗ подчеркнули, что широкомасштабная циркуляция вируса продолжается и каждый новый случай заражения создает риск осложнений.
Распространенными симптомами постковидного синдрома являются слабость, одышка, боль в мышцах или суставах и нарушение сна", - отметили в организации.
Постковидный синдром (ПКС) также часто называют "длительный COVID". Он характеризуется разнообразными симптомами, которые обычно появляются в течение трех месяцев после дебюта COVID-19 и продолжаются не менее двух месяцев.
ПКС может развиться у любого человека, однако в зоне риска - женщины, лица пожилого возраста, курильщики, лица с избыточной массой тела или ожирением, а также хроническими заболеваниями.
Повышающими риск-факторами также являются неоднократно перенесенная инфекция и тяжелое течение COVID-19, требующее госпитализации или перевода больного в отделение интенсивной терапии. Повышенная заболеваемость постковидным синдромом наблюдается среди лиц с инвалидностью, а также в районах, в которых имеются диспропорции в доступе населения к медицинской помощи и препятствия для ее получения", - отметили в ВОЗ.
Причины постковидного синдрома в настоящее время изучаются исследователями. Синдром может поражать почти любой орган, в том числе сердце и кровеносную систему, легкие, нервную систему, желудочно-кишечный тракт и эндокринную (гормональную) систему. При обследовании больных постковидным синдромом у них выявляются, помимо прочего, признаки сохранения вируса SARS-CoV2, нарушений иммунного ответа и аутоиммунных расстройств, а также формирования микроскопических тромбов (микротромбоз).
В целом перечень жалоб больных ПКС насчитывает более 200 различных симптомов, среди которых:
- слабость;
- боли в мышцах и суставах;
- ощущение одышки;
- головная боль;
- когнитивные нарушения и трудности с концентрацией внимания;
- изменения вкусовых ощущений.
Также встречаются нарушения сна, депрессия и тревожность. Такие симптомы могут сохраняться со времени исходного заболевания или развиваться уже после выздоровления. Симптоматика может варьироваться от слабовыраженной до резко ухудшающей качество жизни и может ограничивать способность человека к работе, повседневной деятельности или физической активности", - отмечают исследователи.
Среди возможных симптомов также нарушение равновесия, сильное сердцебиение, головокружение, нарушения функции почек, сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет и психические расстройства.
Ранее мы писали, как начавшаяся 5 лет назад пандемия коронавируса изменила мир.
26.04.2025, 11:33 133556
В Мангистауской области у 16 детей выявили гепатит А
Фото: unsplash.com
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Актау. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области в первом квартале 2024 года было зафиксировано 29 больных гепатитом А, из которых 16 - дети, сообщает Lada.kz.
Чаще заболевание выявлялось у детей до 14 лет. Пациенты зарегистрированы во всех городах и районах, кроме Бейнеу. Десять детей заболели в Каракиянском районе, трое заболевших - жители Жанаозена, по одному случаю заболевания отмечено в Мангистауском, Мунайлинском и Тупкараганском районах", - заявила руководитель отдела регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля Гульшат Шорбасова.
Как отметила врач-эпидемиолог, 50% заболевших не были вакцинированы.
Самая надежная защита от гепатита - это профилактическая вакцинация. Ей подлежат дети, достигшие двух лет, а также дети до 14 лет, ранее не получавшие прививку", - добавила она.
Напомним, в марте прошлого года Министерство здравоохранения Республики Казахстан заявило, что в стране зарегистрирован рост заболеваемости гепатитом А.
23.04.2025, 11:16 144676
Приписки на десятки миллионов тенге выявили в медучреждениях Актюбинской области
Суммы незаконно выплаченных бюджетных средств составили более 80 млн тенге
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Актобе. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Многочисленные нарушения финансовой и медицинской отчетности выявили в медучреждениях Актюбинской области, сообщает прокуратура региона.
Установлено, что в Кобдинском районе путем дублирования и приписок необоснованно завышен объем оказанных лечебных и диагностических услуг на сумму более 20 млн тенге. Кроме того, без наличия соответствующих приложений к лицензии незаконно оказана амбулаторно-поликлиническая помощь на сумму свыше 45 млн тенге", - рассказали в прокуратуре.
Также выяснилось, что услуги на сумму более 11 млн тенге оказывали работники, не соответствующие квалификационным требованиям.
К примеру, делопроизводитель Кобдинской районной больницы, не имея профильного образования, провела более тысячи психологических консультаций на сумму свыше 3 млн тенге", - уточнили в ведомстве.
Итого, суммы незаконно выплаченных бюджетных средств составили более 80 млн тенге.
По акту прокурорского надзора нарушения устранены, бюджетные средства возвращены, права жителей восстановлены, должностные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности", - проинформировали в областной прокуратуре.
В прошлом году за 6 месяцев Фонд социального медицинского страхования выявил более 440 случаев фактически не оказанных услуг на сумму порядка 195 млн тенге.
22.04.2025, 16:01 149011
Как будут работать бригады скорой помощи с 1 мая, рассказали в Минздраве
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Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 мая меняется порядок работы мобильных бригад скорой медицинской помощи, напомнили в Министерстве здравоохранения Казахстана.
В связи с жалобами на длительное ожидание приезда скорой помощи и с целью повышения эффективности работы экстренной службы Министерством здравоохранения вносятся изменения в правила работы мобильных бригад при поликлиниках, обслуживающих вызовы 4 категории срочности. Данные изменения вступают в силу с 1 мая текущего года и не ограничивают права граждан на вызов экстренной помощи по номеру 103", - проинформировали в пресс-службе Минздрава.
По данным ведомства, вызовы 4-ой категории срочности касаются состояний, не угрожающих жизни пациента, при которых отсутствует непосредственная и потенциальная угроза жизни и здоровью пациента, но требующие медицинского вмешательства.
Что изменится с 1 мая:
● мобильные бригады при поликлиниках будут работать в часы их функционирования - с 8.00 до 20.00;
● вызовы 4-й категории срочности (например, повышенное давление, температура, легкие травмы), не представляющие угрозы жизни, будут перенаправляться мобильным бригадам ПМСП в рабочее время поликлиник;
● после 20.00 и в выходные дни все вызовы, включая 4-ю категорию, как и прежде, будут обслуживаться бригадами скорой помощи.
В министерстве обратили внимание, что более 50% вызовов скорой помощи относятся к 4-й категории срочности и связаны с обострениями хронических заболеваний.
Такие вызовы отвлекают ресурсы от пациентов с состояниями, представляющими угрозу жизни, которым необходима немедленная помощь. Изменения позволят оптимизировать нагрузку, сократить время ожидания и повысить эффективность всей системы СМП. Теперь мобильные бригады первичной медико-санитарной помощи будут выезжать на вызовы и осуществлять плановые посещения пациентов на дому. Это позволит обеспечивать своевременное наблюдение за состоянием здоровья граждан и оперативно реагировать на ухудшения состояния, особенно у пациентов с хроническими заболеваниями", -заверили в ведомстве.
В пресс-службе пояснили, что мобильные бригады ПМСП формируются из расчета одна бригада на 25 тысяч населения. Они работают по месту проживания или фактического пребывания пациента, независимо от прикрепления. В случае необходимости мобильные бригады могут сопровождать узконаправленные специалисты, в частности, детям помощь будет оказываться с участием педиатра, взрослым - с привлечением узких специалистов (кардиологов, невропатологов и других врачей) в зависимости от характера и степени тяжести состояния пациента.
При этом в Минздраве отметили, что механизм вызова скорой помощи остается прежним - набрав номер 103, граждане могут вызвать экстренную медицинскую помощь в любое время суток. В случаях, когда состояние пациента представляет непосредственную угрозу жизни, бригада скорой помощи приедет независимо от дня недели и времени суток.
Время прибытия мобильной бригады ПМСП на вызов - до 60 минут. Для более срочных категорий предусмотрены нормативы: 10 минут - для вызовов первой категории, 15 - для второй и 30 - для третьей", - проинформировали в министерстве.
18.04.2025, 09:27 154896
Минздрав РК обратился к гражданам после летальных случаев в процедурных кабинетах
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет медицинского и фармацевтического контроля и его территориальные подразделения провели проверки качества предоставления процедурных медицинских услуг. С 2024 года по I квартал 2025 года в комитет поступило семь обращений граждан, касающихся качества услуг. Об этом сообщили в Минздраве РК.
По каждому из этих обращений были проведены внеплановые проверки. В результате проверок выявлены следующие нарушения: 4 факта осуществления медицинской деятельности без соответствующей лицензии; 3 случая оказания процедурных услуг без сертифицированных специалистов; 2 факта нарушения условий хранения лекарственных средств", - проинформировали в ведомстве.
По итогам проверок территориальные департаменты комитета составили протоколы об административной ответственности, общая сумма наложенных штрафов составила свыше 1 млн тенге.
В случаях с летальными исходами в Жамбылской области проведены дополнительные внеплановые проверки, в ходе которых выявлены грубые нарушения правил хранения медикаментов и медицинских изделий. Материалы по этим случаям переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования. Один из процедурных кабинетов в данном регионе официально прекратил деятельность", - подчеркнули в министерстве.
По данным ведомства, в Жамбылской области на сегодняшний день функционируют 107 процедурных кабинетов, из которых только 42 имеют лицензию на осуществление доврачебной медицинской помощи.
Министерство здравоохранения Республики Казахстан настоятельно рекомендует гражданам:
• обращаться за процедурными медицинскими услугами только в лицензированные медицинские организации;
• уточнять наличие лицензии и квалификации персонала;
• не допускать проведения медицинских процедур в домашних условиях без соответствующего врачебного наблюдения.
Мы призываем граждан быть ответственными в вопросах собственного здоровья и сообщать о нарушениях в уполномоченные органы", - отметили в Минздраве.
Ранее в СМИ сообщалось о том, что в Таразе с разницей в несколько дней два человека скончались после инъекций в процедурных кабинетах.
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