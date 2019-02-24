Астана. 25 января. Kazakhstan Today - В Казахстане в связи с ростом заболеваемости корью Минздрав проведут дополнительную вакцинацию населения. Об этом корреспонденту агентства сообщила руководитель управления эпидемиологического надзора Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК Роза Кожапова.

В связи с ситуацией по кори, мы будем предлагать людям дополнительно получить вакцинацию. Взрослые люди тоже могут сделать такую прививку", - сказала Кожапова.

Она отметила, что распространение заболевания в Казахстане связано с неблагополучием по кори во всем мире, которое наблюдается с начала 2018 года.

По данным ВОЗ, в Индии зарегистрировано в прошлом году более 70 тыс. случаев, в Украине - более 38 тыс., в Китае - более 29 тыс., в Таиланде - более 5 тыс., в России - более 4 тыс. и так далее. Казахстан не является закрытой страной, у нас взаимная миграция, а корь - это инфекция, которая передаётся воздушно-капельным путём. Она высококонтагеозна, и если человек не имеет иммунной защиты, то после контакта с больным вероятность заболеть очень высока", - пояснила руководитель управления.

По ее словам, рост заболеваемости в Казахстане наблюдается с ноября 2018 года и продолжается по сей день. За этот период зарегистрировано 1406 случаев кори. Регистрация идёт практически во всех регионах Казахстана, но наибольшее количество в Астане, Акмолинской, Атырауской областях, в Алматы, Алматинской, Туркестанской областях, Шымкенте.

Специфического лечения кори нет, только симптоматическое лечение. Единственный метод защиты - это вакцинация. Поэтому у нас проводится плановая вакцинация за счёт государственного бюджета. На бесплатной основе прививаться дети, и первую вакцину получают в возрасте 1 года, а вторую вакцину получают в 6 лет. Рост заболеваемости обусловлен тем, что накопилось количество людей, которые не имеют иммунную защиту, не имеют прививки. Большая часть заболевших, (почти 60%) - это дети первого года жизни, которые не получили прививку, потому что ещё не достигли возраста вакцинации", - проинформировала Роза Кожапова.

При этом она отметила, что детей до года может защитить иммунитет, полученный от матери, если их мамы получили в своё время прививку.

Переданные от матери антитела, которые защищают от кори, должны действовать в течение первого года жизни ребенка. Но, судя по тому, что у нас дети первого года жизни болеют, их мамы не были защищены от кори", - резюмировала спикер.

Она рекомендовала казахстанцам, особенно с маленькими детьми, в период подъема заболеваемости по возможности избегать мест скопления людей.

Если в семье кто-то болеет, он должен соблюдать режим и никуда не ходить. Также следует максимально ограничить контакты, чтобы не инфицировать других людей", - заключила Роза Кожапова.

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