В Казахстане зарегистрировано более 17 тысяч случаев кори

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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане зафиксировано более 17 тысяч случаев кори. Об этом сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният в ходе заседания правительства.





По ее словам, более 82% из них приходится на детей, при этом в большинстве своем на непривитых.





Случаи кори зарегистрированы во всех регионах, повышенный уровень наблюдается в Шымкенте и Алматы, Жамбылской, Алматинской, Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской и Атырауской областях", - сказала министр.





Она отметила, что осложнение ситуации по кори отмечается в 167 странах мира с регистрацией более 415 тысяч случаев.





На сегодня в стране развернуто более 3,5 тысячи коек для больных корью, на стационарном лечении находится 2375 детей. Занятость коек на сегодня - 59,5%, в резерве свыше 1 тысячи. Среди госпитализированных 30 детей находятся в отделениях реанимации в тяжелом состоянии, из них до 1 года - 15 детей", - уточнила Гиният.





С целью стабилизации ситуации по кори плановой иммунизацией охвачено более 600 тысяч детей в возрасте от 1 года до 6 лет, что составляет 84% от подлежащих вакцинации.





До конца года планируется охватить еще более 100 тысяч детей данной возрастной группы.





Наряду с этим дополнительно закуплено 1,5 млн доз вакцины против кори. На сегодня уже поступило 500 тысяч доз, в декабре ожидается поставка 1 млн доз. В целом эффективность дополнительной иммунизации доказана во время предыдущих вспышек кори в 2005, 2015 и 2019 годах.





Мы должны остановить рост заболеваемости. Как известно, корь может иметь осложнения, которые негативно сказываются на детском здоровье. Поэтому меры должны приниматься не только со стороны системы здравоохранения, но и самими гражданами. Это наши дети, мы их должны беречь, сохранить их здоровье. Кроме вакцинации, по-другому невозможно бороться с подобными опасными заболеваниями. Поэтому работу по вакцинации надо усилить. Министерству здравоохранения и акиматам следует усилить информационно-разъяснительную работу о необходимости вакцинации. Всем акимам держать вопрос вакцинации на личном контроле и координировать работу с Министерством здравоохранения", - поручил премьер-министр РК Алихан Смаилов.





Дополнено, 28.11.2023, 13.39





В Казахстане не планируют вводить ограничительные меры из-за вспышки кори, сообщила сегодня на брифинге зампредседателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Казахстана Зауре Ахметова.





По ее словам, корь - вакциноуправляемая инфекция. Тем не менее, если в каком-либо коллективе будет рост заболеваемости и число непривитых превысит норму 10%, в организации будут приниматься меры.





Она также пояснила, как проверить статус ребенка по прививкам в поликлинике.





Каждый родитель сам может проверить статус вакцинации своего ребенка через поликлинику, к которой он прикреплен. Так как в каждой поликлинике ведется документация на каждого ребенка по паспорту вакцинации", - пояснила Ахметова.





В Казахстане вакцинация от кори проводится дважды: в возрасте 12-15 месяцев и в возрасте 6 лет.





Ахметова отметила, что в стране достаточное количество доз вакцин против кори индийского производства. Все препараты прошли переквалификацию ВОЗ. Врачи используют ее с 2012 года, за это время вакцина показала свою эффективность и безопасность.





Она напомнила, что с ноября принято решение провести дополнительную массовую иммунизацию детей.



