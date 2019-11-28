Фото: zdrav.akmo.gov.kz

Кокшетау. 27 ноября. Kazakhstan Today - В Кокшетау провели скрининг по раннему выявлению пациентов с хронической болезнью почек (ХБП), передает Kazakhstan Today.

На первом этапе на базе Городской поликлиники №1 состоялось выступление главных нефрологов Думана Туребекова (Нур-Султан) и Сауле Ильясовой (Кокшетау). Специалисты рассказали коллегам, ведущим приёмы на участках, на что необходимо обратить внимание, как выделить группу риска и вести за ними дальнейшее наблюдение, сообщили в управлении здравоохранения Акмолинской области.

15 ноября по итогам совместной работы в ГП №1 проведён скрининг по раннему выявлению пациентов с хронической болезнью почек среди диспансерных пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом.

Данная категория наиболее подвержена опасности приобрести диагноз ХБП в связи с тем, что у них идёт большая нагрузка на почки. С первой по третью стадию заболевания почек могут идти бессимптомно, а на четвёртой-пятой стадии почки уже отказывают. Сегодняшним скринингом мы хотим привести пациентов к осознанному отношению к своему здоровью, не пренебрегать мерами профилактики и диагностики, лечась по основному диагнозу, не оставлять без внимания другие органы и системы", - отметил Туребеков.

Он пояснял буквально каждому участнику скрининга, почему именно их пригласили и какие будут необходимы действия с их стороны после получения результатов.

За несколько часов команда нефрологов приняла более 150 человек. Один из обязательных критериев - взятие анализа крови на уровень креатинина для определения стадии хронической болезни почек. В течение десяти дней результаты скрининговых исследований с рекомендациями по каждому пациенту передадут их участковым врачам.

Акмолинские нефрологи считают, что сегодня болезням почек уделяется незаслуженно мало внимания. Тем временем Всемирная организация здравоохранения уже внесла хроническую болезни почек в список болезней, представляющих угрозу для человечества.

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