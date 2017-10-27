В Комитете фармации заверили в безопасности препарата "Гепасан"

Астана. 27 октября. Kazakhstan Today - Препарат "Гепасан", применяемый в кардиологии и кардиохирургии, является безопасным и эффективным, заверили в Комитете формации Министерстве здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.

Как рассказала председатель Комитета фармации Людмила Бюрабекова, в августе текущего года ведомство приостановило действие регистрационного удостоверения этого препарата на основании заключения Национального центра экспертизы лекарственных средств. Это связано с тем, что в течение двух лет (в 2016 и за первое полугодие 2017 года), после 1,5 млн случаев применения препарата, поступило четыре карты-сообщения о побочном действии данного препарата, в частности, о его неэффективности.

"При рассмотрении этих четырех карт одна карта была недостоверная и на основании трех карт мы приостановили действие регистрационного удостоверения для того, чтобы выяснить, действительно ли препарат неэффективен. Затем в течение двух месяцев мы работали с медицинскими организациями, к нам поступили письма от всех медицинских организаций регионов - и областей, и городов Астана и Алматы, которые подтвердили, что препарат эффективен", - пояснила глава Комитета фармации на брифинге в СЦК.

По словам Бюрабековой, компания-производитель в течение двух месяцев также проводила экспертизу препарата в лабораториях Польши и ФРГ, в результате лекарство признали качественным и безопасным. Тем не менее, были внесены изменения в инструкцию по применению препарата, где говорится, что есть категория пациентов, которым препарат не показан, они являются резистентными к нему, в связи с чем было рекомендовано либо изменение дозировок, либо переход на другой препарат.

"Тщательно изучив всю эту информацию, Национальный центр экспертизы принял решение о том, что мы отзываем приказ о приостановлении действия регистрационного удостоверения и препарат разрешаем к применению, и компании "Химфарм" рекомендуем клинические исследования на базе одной из медорганизаций страны, где занимаются научными исследованиями в сравнении с оригинальным препаратом гепарин натрия", - цитирует председателя Комитета портал ortcom.kz

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