Актау. 13 августа. Kazakhstan Today - В Мангистауской области у годовалой девочки удалили гигантскую опухоль, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил пресс-секретарь Управления здравоохранения Мангистауской области Азамат Сарсенбаев в Facebook , 18 июля 2019 года в приемный покой областной детской больницы по линии санавиации в экстренном порядке из ЦРБ поселка Бейнеу в тяжелом состоянии была доставлена девочка 2018 года рождения с жалобами на вздутие живота, рвоту, плохую прибавку в весе.

"Врачами детской больницы были проведены обследования брюшной полости ребенка с помощью рентгенографии, врачам удалось обнаружить объемное образование ободочной кишки, из-за которой кишечник ребенка не мог нормально функционировать. 19 июля 2019 года врачами детской больницы - заведующим отделением хирургии Тумашевым С.М., ассистентом Темировым Ж.М и анестезиологом Бекбаевым М.Н. была проведена операция длительностью в 2,5 часов", - рассказал он.

По его информации, врачам удалось выявить и удалить объемное образование в толстом кишечнике, которое вызывало кишечную непроходимость. Более недели ребенок находился в отделении реанимации, подключенный к аппарату искусственного дыхания.

К счастью врачам детской больницы Мангистауской области удалось спасти жизнь малышке, на данный момент состояние ребенка хорошее, готовится к выписке", - отметил Азамат Сарсенбаев.

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