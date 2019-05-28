В Нур-Султане и Мангистауской области отмечается неблагополучная эпидситуация по кори

Нур-Султан. 27 мая. Kazakhstan Today - В Нур-Султане и Мангистауской области в настоящее время наблюдается неблагополучная эпидситуация по кори. Об этом сегодня на брифинге СЦК сообщил главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин, передает Kazakhstan Today.

Регистрация кори отмечается во всех регионах республики, эпиднеблагополучие отмечено в Нур-Султане и Мангистауской области, где зарегистрировано за последнюю неделю 48 и 38 случаев кори, соответственно", - проинформировал Бекшин.

По его информации, с 1 января 2019 года по настоящее время зарегистрировано 7560 подтвержденных случаев кори, в том числе среди детей до 14 лет - 5339 случаев.

"Заболеваемость преимущественно регистрируется среди непривитых детей, которые составляют 61,6%. По эпидемиологическим показаниям в очагах проводится иммунизация контактных, на сегодня вакцинировано 14 794 человека", - сообщил главный санитарный врач.

Вместе с тем он отметил, что, благодаря дополнительной вакцинации, в апреле заболеваемость корью, по сравнению с мартом, снизилась на 17,3%: с 1984 до 1639 случаев.

"С 1 апреля текущего года начата дополнительная вакцинация против кори детей 9-10 месяцев и медицинских работников: привито 66 618 (86,2% от числа подлежащих) и медицинских работников - 65 263 (97% от числа подлежащих)", - сообщил он.

Бекшин также напомнил, что регистрация заболеваемости корью продолжается в странах Европейского региона, где в 2018 году зарегистрировано более 82 тыс. случаев кори с 72 летальными случаями. В текущем году только в Украине зарегистрировано более 49 тыс. случаев, из них 17 с летальным исходом. Рост заболеваемости корью в Европе ВОЗ связывает с низким охватом вакцинации против кори.

Корь - острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями как кашель, насморк, боли в горле и высыпаниями. Основные признаки: сыпь по всему телу, распространяющаяся с головы, после опускающаяся до нижней части тела и ног; белые (как скопление манной крупы) и красные пятна в ротоглотке.

Корь опасна такими осложнениями как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти.

Эффективного и специфического метода лечения кори нет. Единственной эффективной защитой от кори является вакцинация.

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