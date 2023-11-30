29.11.2023, 18:17 4851
Вспышка кори в Академии Нацгвардии: диагноз подтвердился у 17 курсантов
По словам Ажар Гиният, изначально с подозрением на корь поступили 29 человек
Фото: instagram/national_guard_kaz
Рассказать друзьям
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области у 17 курсантов Академии Национальной гвардии подтвердился диагноз "корь".
По данным региона, которые нам представлены, именно в данной Академии Нацгвардии, как вы сказали, заболели 17 курсантов. Один на сегодня находится в медсанчасти, лечится. Остальные уже выздоровели. В основном те, которые привитые или переболели когда-то, имеют стойкий жизненный иммунитет. А кто не болел, они заболели, и то в легкой форме", - цитирует zakon.kz главу Минздрава.
По ее словам, изначально с подозрением на корь поступили 29 курсантов, однако только у 17 из них подтвердилась корь, сообщает inform.kz.
Сейчас эпидемиологический сезон респираторных вирусных инфекций, имеются различные инфекции, в том числе грипп, парагрипп идет. Другим поставлены другие диагнозы", - пояснила министр здравоохранения.
Ажар Гиният добавила, что карантин в Нацгвардии не введен. Если курсант не болен, здоров, может патрулировать.
Напомним, курсанты военного вуза массово заразились корью в Петропавловске. Ранее сообщалось о 15 заболевших. Позже в СМИ появилась информация о том, что количество заболевших увеличилось до 29.
Напомним, ситуация по кори обострилась во всем мире. В Казахстане заболеваемость этой инфекцией выросла на 30%. В Петропавловске курсанты военного вуза массово заразились корью. В Алматы из-за вспышки кори стационары заполнены на 90%. Число заболевших резко выросло в Актюбинской области. Там корью заразились 828 человек. В инфекционной больнице лечатся семьями - мамы заражаются от детей. В связи с эпидемией кори в Казахстан завезли полмиллиона доз вакцины. Между тем в Казахстане не планируют вводить ограничительные меры из-за вспышки кори.
новости по теме
29.11.2023, 17:40 5566
Глава Минздрава озвучила прогноз по заболеваемости корью в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният в ходе брифинга службы центральных коммуникаций озвучила прогноз по заболеваемости корью в стране.
При правильном и эффективном проведении дней массовых иммунизаций ожидаем стабилизацию ситуации в декабре и уменьшение заболеваемости в январе нового года", - цитирует zakon.kz главу Минздрава.
Ажар Гиният также подчеркнула, что корь - вакциноуправляемая инфекция, и если сейчас привить тех, кто не имеет иммунитета, новых вспышек и дальнейшего роста заболеваемости не должно быть.
Сейчас все силы и ресурсы системы здравоохранения брошены на то, чтобы провести дополнительные дни массовой иммунизации индийской вакциной", - заявила она.
Также министр здравоохранения подчеркнула, что любой желающий может получить вакцину от кори в Казахстане бесплатно, сообщает sputnik.kz.
Вакцинация всем желающим бесплатно проводится. Бывает, что с детьми подходят мамы, которые не помнят свой прививочный статус. У меня таких данных нет, чтобы платно прививали от кори у нас. Платно вакцину мы не выдаем, только в рамках правительственного заказа предоставляется вакцина в нашу страну", - сообщила Ажар Гиният.
По ее словам, с начала года выявили более 17 тысяч случаев заболевания, в основном заражаются непривитые дети.
Самое серьезное осложнение кори - энцефалит. И у детей, которые сейчас в реанимации, есть симптомы воспаления головного мозга, сказала министр Ажар Гиният. Смертельных случаев пока не было, отметила Гиният.
Напомним, ситуация по кори обострилась во всем мире. В Казахстане заболеваемость этой инфекцией выросла на 30%. В Петропавловске курсанты военного вуза массово заразились корью. В Алматы из-за вспышки кори стационары заполнены на 90%. Число заболевших резко выросло в Актюбинской области. Там корью заразились 828 человек. В инфекционной больнице лечатся семьями - мамы заражаются от детей. В связи с эпидемией кори в Казахстан завезли полмиллиона доз вакцины. Между тем в Казахстане не планируют вводить ограничительные меры из-за вспышки кори.
29.11.2023, 12:15 8466
В Алматы зафиксировали свыше 2,5 тысячи случаев заболевания корью Дополнено
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с марта зарегистрировано свыше 2,5 тысячи лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью.
Как сообщает "Хабар 24", большинство заболевших - дети до 14 лет, преимущественно невакцинированные.
Медики подчеркивают, что корь - крайне опасное вирусное заболевание и самое эффективное средство его профилактики - это прививка.
В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РК с 6 ноября текущего года по всей республике начата дополнительная массовая иммунизация детей в возрасте до 1 года - это первый этап. В последующем вакцинации будут подлежать дети в возрасте от 2 лет до 4 лет 29 дней. То есть получается, что до 5-летнего возраста первая работа по дополнительной иммунизации будет проведена уже до окончания этого года", - добавила заместитель руководителя департамента санэпидконтроля города Алматы Асель Калыкова.
Дополнено 29.11.2023, 12.42
Очередной всплеск заболеваемости корью произошел в Костанайской области, сообщает издание "Костанайские новости". Всего с начала года здесь зарегистрировано 118 случаев кори, при этом 65% заболевших не привиты.
На фоне роста заболеваемости с ноября была введена дополнительная иммунизация малышей от шести месяцев до 10 месяцев и 29 дней. С 5 декабря будут вакцинировать детей от двух до четырех лет, даже если они были привиты", - сообщает сайт.
Заместитель руководителя областного департамента санэпидконтроля Гулим Досумова подчеркнула, что корь - это острое инфекционное вирусное заболевание, протекающее с высокой температурой, интоксикацией, кашлем и характерным симптомом - сыпью на теле.
Характеризуется высокой контагиозностью (заразностью), опасно осложнениями - отит, пневмония, энцефалит. Возможен даже летальный исход. Призываю родителей привить детей против кори и других инфекционных заболеваний", - заявила Досумова
Напомним, ситуация по кори обострилась во всем мире. В Казахстане заболеваемость этой инфекцией выросла на 30%. В Петропавловске курсанты военного вуза массово заразились корью. В Алматы из-за вспышки кори стационары заполнены на 90%. Число заболевших резко выросло в Актюбинской области. Там корью заразились 828 человек. В инфекционной больнице лечатся семьями - мамы заражаются от детей. В связи с эпидемией кори в Казахстан завезли полмиллиона доз вакцины. Между тем в Казахстане не планируют вводить ограничительные меры из-за вспышки кори.
28.11.2023, 09:22 15341
В Казахстане зарегистрировано более 17 тысяч случаев кори Дополнено
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане зафиксировано более 17 тысяч случаев кори. Об этом сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният в ходе заседания правительства.
По ее словам, более 82% из них приходится на детей, при этом в большинстве своем на непривитых.
Случаи кори зарегистрированы во всех регионах, повышенный уровень наблюдается в Шымкенте и Алматы, Жамбылской, Алматинской, Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской и Атырауской областях", - сказала министр.
Она отметила, что осложнение ситуации по кори отмечается в 167 странах мира с регистрацией более 415 тысяч случаев.
На сегодня в стране развернуто более 3,5 тысячи коек для больных корью, на стационарном лечении находится 2375 детей. Занятость коек на сегодня - 59,5%, в резерве свыше 1 тысячи. Среди госпитализированных 30 детей находятся в отделениях реанимации в тяжелом состоянии, из них до 1 года - 15 детей", - уточнила Гиният.
С целью стабилизации ситуации по кори плановой иммунизацией охвачено более 600 тысяч детей в возрасте от 1 года до 6 лет, что составляет 84% от подлежащих вакцинации.
До конца года планируется охватить еще более 100 тысяч детей данной возрастной группы.
Наряду с этим дополнительно закуплено 1,5 млн доз вакцины против кори. На сегодня уже поступило 500 тысяч доз, в декабре ожидается поставка 1 млн доз. В целом эффективность дополнительной иммунизации доказана во время предыдущих вспышек кори в 2005, 2015 и 2019 годах.
Мы должны остановить рост заболеваемости. Как известно, корь может иметь осложнения, которые негативно сказываются на детском здоровье. Поэтому меры должны приниматься не только со стороны системы здравоохранения, но и самими гражданами. Это наши дети, мы их должны беречь, сохранить их здоровье. Кроме вакцинации, по-другому невозможно бороться с подобными опасными заболеваниями. Поэтому работу по вакцинации надо усилить. Министерству здравоохранения и акиматам следует усилить информационно-разъяснительную работу о необходимости вакцинации. Всем акимам держать вопрос вакцинации на личном контроле и координировать работу с Министерством здравоохранения", - поручил премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Дополнено, 28.11.2023, 13.39
В Казахстане не планируют вводить ограничительные меры из-за вспышки кори, сообщила сегодня на брифинге зампредседателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Казахстана Зауре Ахметова.
По ее словам, корь - вакциноуправляемая инфекция. Тем не менее, если в каком-либо коллективе будет рост заболеваемости и число непривитых превысит норму 10%, в организации будут приниматься меры.
Она также пояснила, как проверить статус ребенка по прививкам в поликлинике.
Каждый родитель сам может проверить статус вакцинации своего ребенка через поликлинику, к которой он прикреплен. Так как в каждой поликлинике ведется документация на каждого ребенка по паспорту вакцинации", - пояснила Ахметова.
В Казахстане вакцинация от кори проводится дважды: в возрасте 12-15 месяцев и в возрасте 6 лет.
Ахметова отметила, что в стране достаточное количество доз вакцин против кори индийского производства. Все препараты прошли переквалификацию ВОЗ. Врачи используют ее с 2012 года, за это время вакцина показала свою эффективность и безопасность.
Она напомнила, что с ноября принято решение провести дополнительную массовую иммунизацию детей.
Напомним, ситуация по кори обострилась во всем мире. В Казахстане заболеваемость этой инфекцией выросла на 30%. В Петропавловске курсанты военного вуза массово заразились корью. В Алматы из-за вспышки кори стационары заполнены на 90%. Число заболевших резко выросло в Актюбинской области. Там корью заразились 828 человек. В инфекционной больнице лечатся семьями - мамы заражаются от детей. В связи с эпидемией кори в Казахстан завезли полмиллиона доз вакцины.
24.11.2023, 13:41 36611
Вспышка кори в Астане: двое детей в критическом состоянии
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Столичные медики заявляют о росте заболеваемости корью.
Большая часть заболевших - непривитые дети. Однако среди больных также есть и взрослые. На сегодня детский инфекционный стационар перегружен на 111%. Коечная мощность многопрофильной городской детской больницы № 3 составляет 300 койко-мест. Однако с увеличением поступающих с сезонными инфекционными заболеваниями, в частности с корью, мощность увеличили до 557 и еще 20 коек реанимационных", - сообщили в акимате Астаны.
Многие родители до сих пор не понимают, насколько опасна корь. По каким-то своим личным убеждениям отказываются от вакцинации детей. Опираются на недостоверные факты. А ведь болезнь опасна еще ввиду возможности развития других осложнений. Корь у переболевшего ребенка в будущем может вызвать серьезные последствия, как отек головного мозга, абсцесс легких, привести к глухоте", - говорит заведующая инфекционным отделением № 6 Гульмира Нуртазина.
По данным больницы, все дети в реанимации с корью находятся под аппаратом ИВЛ.
Сейчас у нас в больнице среди госпитализированных деток 96% непривитые дети, и все они сложные. С корью 6 пациентов лежат в реанимации. Четверо из них в тяжелом состоянии, двое - в крайне тяжелом, критическом состоянии. Сейчас родители этих детей забили тревогу, паникуют и переживают за своих детей. Очень жаль, что поняли они это только сейчас, когда их дети находятся в тяжелом состоянии и они не в силах им помочь", - отмечает заведующая отделением реанимации МГДБ № 3 Екатерина Булатова.
По информации медиков, в основном болеют дети до 14 лет. Также среди взрослых корь встречается у тех, кто ни разу не получал прививку от вируса либо не ревакцинировался согласно календарю прививок. Врачи отмечают, что если раньше корью чаще всего болели дети от года, то сейчас среди заболевших есть дети в возрасте 5-6 месяцев.
Врачи многопрофильной детской горбольницы № 3 заявляют, что количество обращений по скорой помощи увеличилось в 2,5 раза. В приемном покое образуются длинные очереди.
Время ожидания приема врача превышает иногда более от 1,5-3 часов, ввиду того что увеличилось число обращений пациентов до 2,5 раза. Связано это с ростом заболеваемости вирусными инфекциями - ОРВИ, корью, ОКИ (острая кишечная инфекция). В связи с чем организовано до 8 постов приема врачей в общем приемном покое, в том числе 2 поста в приемном покое по кори. Дети из группы риска (по Triage-системе красный цвет), обслуживаются вне очереди. Также в каждом инфекционном отделении развернуто дополнительно еще по одному посту среднего медперсонала", - пояснили в больнице.
По данным горздрава, загруженность общего числа коек по кори в городе составляет 42%. Среди взрослого населения на стационарном лечении с корью находятся 63 пациента. Их состояние средней тяжести.
Мы видим, что тенденция заражения корью среди взрослых низкая, подвергаются заболеванию с последующими осложнениями именно дети дошкольного возраста. 70% детей от года до 7 лет лежат в больнице с корью. И это именно непривитые дети, а те, кто получил прививку, переносят заболевание легче, на амбулаторном уровне. У них не отмечается такая высокая температура и сыпь по всему телу. Болезнь протекает 3-5 дней. Их спасла вакцина", - напомнили в горздраве.
Врачи отмечают: единственная профилактика и защита от кори на сегодня - это вакцинация. Сейчас в столице продолжается дополнительная массовая иммунизация детей от 6 месяцев против кори. Прививку бесплатно дети могут получить во всех поликлиниках города.
Напомним, ситуация по кори обострилась во всем мире. В Казахстане заболеваемость этой инфекцией выросла на 30%. В Петропавловске курсанты военного вуза массово заразились корью. В Алматы из-за вспышки кори стационары заполнены на 90%. Число заболевших резко выросло в Актюбинской области. Там корью заразились 828 человек. В инфекционной больнице лечатся семьями - мамы заражаются от детей. В связи с эпидемией кори в Казахстан завезли полмиллиона доз вакцины.
24.11.2023, 11:46 37816
Курсанты военного вуза массово заразились корью в Петропавловске
Фото: МО РК
Рассказать друзьям
Петропавловск. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске 15 курсантов военного института заразились корью, сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Северо-Казахстанской области Асет Жуматаев.
На сегодняшний день проводится в течение 72 часов среди контактно заболевших случаев вакцинация тех лиц, у кого отсутствует документальное подтверждение о получении прививки. Соответственно, данная работа также в военном институте проводится. Все контактные находятся под медицинским наблюдением, - цитирует almaty.tv Асета Жуматаева.
Также сообщается, что в Северо-Казахстанской области корь диагностирована у 49 человек. При этом трое инфицированных приехали из-за рубежа. Это граждане России, Кыргызстана и Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас стационарное лечение получают восемь человек. В том числе один младенец.
Между тем в Астане инфекционные стационары столицы работают в усиленном режиме из-за кори, сообщает пресс-служба столичного акимата.
Отмечается, что загруженность общего числа коек по кори в городе составляет 42%. Среди взрослого населения на стационарном лечении с корью находятся 63 пациента.
Мы видим, что тенденция заражения корью среди взрослых низкая, подвергаются заболеванию с последующими осложнениями именно дети дошкольного возраста. 70% детей от года до 7 лет лежат в больнице с корью. И это именно непривитые дети, а те, кто получил прививку, переносят заболевание легче, на амбулаторном уровне. У них не отмечается такая высокая температура и сыпь по всему телу. Болезнь протекает 3-5 дней. Их спасла вакцина", - напомнили в горздраве.
Стоит отметить, что ситуация по кори обострилась во всем мире. Заболеваемость корью выросла на 30% в Казахстане. Число заболевших резко выросло в Актюбинской области. Там корью заразились 828 человек. В инфекционной больнице лечатся семьями - мамы заражаются от детей. По словам инфекционистов, такого числа больных корью в области не было давно.
Вспышка кори также произошла в Алматы. Из-за роста заболеваемости учеников одной из школ перевели на дистанционку. Кроме того, в Казахстане почти 30 детей оказались в реанимации из-за кори.
23.11.2023, 09:30 46791
В Казахстан завезли полмиллиона доз вакцины против кори
Рассказать друзьям
Алматы. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Алматы прибыла партия вакцины против кори, краснухи и паротита (ККП) в количестве 500 тысяч доз для проведения дополнительной массовой иммунизации, сообщили в Министерстве здравоохранения РК.
Напомним, в Казахстане в целях предупреждения дальнейшего распространения заболеваемости коревой инфекцией среди населения главный государственный санитарный врач подписала постановление по проведению дополнительной массовой иммунизации против кори, краснухи и паротита детям независимо от прививочного статуса.
Министерством здравоохранения РК был проработан закуп дополнительного объема вакцины для иммунизации населения. В целом для проведения дополнительной массовой иммунизации закуплено более 1,5 млн доз вакцины против ККП.
Прибывшая вакцина в оперативном порядке согласно разнарядке КСЭК МЗРК будет направлена в регионы страны. Единым дистрибьютором логистика иммунобиологических препаратов осуществляется с соблюдением всех стандартов GMP и GDP, а также "холодовой цепи".
Для вакцинации используется комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита (ККП) производства Serum Institute of India. Производство данной вакцины имеет преквалификацию ВОЗ, которая гарантирует качество и безопасность производимых вакцин. Вакцина против кори используется на протяжении 60 лет и рекомендована для прекращения распространения вспышек заболевания", - уточнили в Минздраве.
По данным ведомства, в текущем году в Казахстане, как и во многих странах мира, отмечается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью.
Корь является одной из контагиозных вирусных инфекций, когда передача инфекции происходит воздушно-капельным путем. Лица, не болевшие корью и не привитые против нее, остаются высоко восприимчивыми к кори в течение всей жизни и могут заболеть в любом возрасте.
Министерством здравоохранения в целях предупреждения дальнейшего распространения заболеваемости корью среди населения страны с 6 ноября текущего года начата дополнительная массовая иммунизация против кори.
В первую очередь иммунизации подлежат дети в возрасте от 6 месяцев до 11 месяцев. С декабря планируется дополнительная иммунизация против кори детей в возрасте от 2 лет до 5 лет независимо от прививочного статуса, медицинских работников (до 55 лет), а также лиц до 18 лет, пропустивших профилактические прививки.
Напомним, что в соответствии с календарем профилактических прививок против кори в плановом порядке у нас в стране прививаются дважды: первую прививку ребенок получает в возрасте 12 - 15 месяцев, вторую - в 6 лет.
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, с начала года в РК зарегистрировано около 16 тысяч случаев кори.
22.11.2023, 13:13 53181
В Алматы стационары заполнены на 90% из-за вспышки кори
Фото: unsplash.com
Рассказать друзьям
Алматы. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы коечный фонд инфекционных стационаров города по заболеваемости корью занят на 90,3%, сообщает пресс-служба управления общественного здравоохранения мегаполиса.
В детской городской клинической инфекционной больнице развернуто 7 отделений для лечения больных корью детей на 280 коек, в том числе 1 отделение в филиале Саялы, по 3 отделения в стационаре на улице Байзакова и в филиале Апорт. В резерве имеются 40 коек", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что в случае нехватки коек в детской городской клинической инфекционной больнице есть возможность развертывания еще дополнительно 2 отделений.
В ГКП на ПХВ "Городская клиническая инфекционная больница имени Жекеновой" развернуты койки на 120 мест, из них занято 108 коек. При ухудшении эпидситуации по кори дополнительно будут развернуты койки в филиалах ГКИБ", - добавили в управлении.
Подчеркивается, что данный вопрос находится на постоянном контроле управления общественного здравоохранения города Алматы.
Напомним, вспышка кори произошла в Алматы. Из-за роста заболеваемости учеников одной из школ перевели на дистанционку.
Кроме того, в Казахстане почти 30 детей оказались в реанимации из-за кори.
Число заболевших резко выросло в Актюбинской области. Там корью заразились 828 человек. В инфекционной больнице лечатся семьями - мамы заражаются от детей. По словам инфекционистов, такого числа больных корью в области не было давно.
17.11.2023, 20:28 76186
Во всех медучреждениях Абайской области объявили карантин из-за кори
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Семей. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Абайской области во всех медицинских учреждениях ввели карантин из-за неблагоприятной ситуации по кори, сообщает пресс-служба акимата региона.
В настоящее время в регионе отмечается стабильная эпидемическая ситуация по кори: с мая в области зарегистрировано 75 лабораторно подтвержденных случаев.
В отличие от предыдущих вспышек кори на сегодняшний день регистрация идет преимущественно среди маленьких детей, и надо отметить, что 56,0% (42 случая) всех случаев кори приходится на детей до 5 лет", - сообщили в акимате области.
На сегодня в Абайской области находятся на стационарном лечении с корью 7 детей и 3 взрослых, в тяжелом состоянии детей и взрослых нет. Занятость инфекционных коек по кори составляет 12,5%.
Ранее сообщалось, что в Мангистауской области подтверждены 1096 случаев заболевания корью.
Ситуация по кори обострилась во всем мире. Заболеваемость корью выросла на 30% в Казахстане. Число заболевших резко выросло в Актюбинской области. Там корью заразились 828 человек. В инфекционной больнице лечатся семьями - мамы заражаются от детей. По словам инфекционистов, такого числа больных корью в области не было давно.
Вспышка кори также произошла в Алматы. Из-за роста заболеваемости учеников одной из школ перевели на дистанционку.
Кроме того, в Казахстане почти 30 детей оказались в реанимации из-за кори.
Читаемое
29.11.2023, 08:28Казахстан и Туркменистан будут совместно развивать коридор Китай - Казахстан - Туркменистан - Иран 29.11.2023, 08:5539361На западе Казахстана произвели модернизацию энергосетей 29.11.2023, 11:0333216В Казахстане водителей будут штрафовать за неустановку специального знака на авто на газе 29.11.2023, 09:2730836Выделенные на модернизацию теплосетей 223 млн тенге похитили в Жезказгане 29.11.2023, 08:3529406В ЗКО задержаны подозреваемые в вымогательстве денег у школьников и студентов 24.11.2023, 11:20251326Китайские авиакомпании увеличивают рейсы между Казахстаном и Китаем 24.11.2023, 11:50248306Психически нездоровый мужчина выбросил из окна малолетнего ребенка в Шымкенте 24.11.2023, 18:07205556Казахстан готов увеличить экспорт продукции в страны СПЕКА на $2,3 млрд 24.11.2023, 15:30184116Кто будет нести ответственность за возвратность 1,5 трлн тенге пенсионных накоплений 23.11.2023, 14:18182331Сделка о передаче АМТ казахстанскому инвестору должна завершиться на следующей неделе 02.11.2023, 21:17337316В Актау перенесли сроки возобновления водоснабжения 03.11.2023, 08:52327991На заправках Шымкента возник дефицит сжиженного газа 02.11.2023, 12:30319941ЧП на шахте Костенко: депутат потребовал привлечь к уголовной ответственности виновных в трагедии 03.11.2023, 18:20312586Товарооборот между Казахстаном и Турцией составил 3,9 млрд долларов 03.11.2023, 15:45309271Астане присвоен статус финансового центра тюркского мира
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Сколько процентов вашего бюджета вы тратите на продукты питания и оплату комунальных услуг?