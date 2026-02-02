哈萨克斯坦宪法修订草案：涉及84%条款内容

Рассказать друзьям

宪法委员会会议期间，哈萨克斯坦宪法法院副院长巴肯·努尔穆汉诺夫对宪法修订汇总草案进行说明时表示，本次宪法修正案共涉及77项条款，占哈萨克斯坦宪法文本总量的84%。





巴肯·努尔穆汉诺夫指出，新修订的宪法草案包含序言、11个章节及104项条款，新增"人民委员会"与"宪法修订程序"两大章节，另有4个章节调整了名称。





总体而言，此次修订涵盖了宪法所有章节，77项条款的调整占宪法全文的84%。巴肯·努尔穆汉诺夫强调，草案中的创新内容触及国家宪法体系根基，不仅将重塑基本法面貌，更为未来制度性与结构性改革注入强大动能。





在保持总统制政体的前提下，公民宪法权利与自由的保障机制将得到强化，国家权力体系的组织架构将实现重大调整。"这位宪法法院副院长如是说明。





他同时列举了关键修订方向：建立新型一院制议会模式，拓展公民参与国家治理的途径，提升人权保障机制效能，强化宪法法院在维护宪法权威方面的作用。





努尔穆汉诺夫特别指出，宪法序言部分将进行全面更新。新草案明确国家性质为"民主、世俗、法治及社会福利国家"，并将"人、人的生命、权利与自由"确立为最高价值。





他总结道，"宪法基础"章节系统规定了国家组织原则，重申哈萨克斯坦主权与领土完整等根本准则。权力分立原则的表述得到重新界定，国内现行法律相关条款亦获完善。





为应对当代挑战，草案细化了社会团体活动规范及其与国家互动机制，同时优化了政教关系、国家象征体系等方面的法律条文。"努尔穆汉诺夫补充说明。