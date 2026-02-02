哈萨克斯坦公布新宪法草案

Рассказать друзьям

新宪法序言中首次将公民权利与自由宣称为国家的首要优先事项





阿斯塔纳，今日哈萨克斯坦1月31日电 据哈萨克斯坦宪法法院消息，宪法改革委员会已公布哈萨克斯坦新宪法草案。





宪法法院新闻处指出："对哈萨克斯坦共和国基本法进行的构想性修订，旨在提升国家以人为本的导向，反映哈萨克斯坦人民的现代价值观与原则，并提高共和国政治制度结构的运行效率。"





声明强调，在新宪法序言中，公民权利与自由首次被确立为国家的首要优先事项。





统一与团结、民族间与宗教间的和谐被确立为哈萨克斯坦国家制度的基础。主权与独立、单一制、领土完整被归入不可动摇的价值观范畴。公正、法律与秩序、保护自然等原则首次在宪法层面得到确认。"宪法法院强调。





此外，宪法草案明确规定，国家权力的唯一源泉和主权的载体是哈萨克斯坦人民。





声明称："新宪法文本的核心思想被确定为教育、科学、文化与创新。这是一个根本性的重要转变，强调国家的未来并非由矿产资源和自然财富决定，而是取决于人力资本和公民的成就。另一条重要的核心脉络是数字化。为此，新宪法文本中首次确立了关于保护公民数字环境权利的规范。"





声明强调，新宪法文本的关键特点是以人为本的导向。具体而言，公民权利与自由不仅在新序言中得到确立，更被确认为整部宪法的特殊优先事项和核心精神。





此外，宪法草案还明确了宗教与国家分离的原则。教育体系的世俗性质得到确认。





同时，草案引入条款，规定"婚姻是男性和女性自愿平等的结合"。此项决定旨在最高法律层面保护传统价值观，并加强对妇女权利的保护。





宪法草案的关键新内容还包括：





组建新的单院制议会--库鲁尔泰，由145名议员组成，并拥有新的、扩大的权限。议会选举将采用比例选举制，议员任期5年。





此外，比例制将有助于政党人才政策的发展，提升其制度性作用，并加强政治力量对社会的责任感。





创建国家对话新平台--哈萨克斯坦人民会议。这将是代表哈萨克斯坦人民利益的最高咨询机构，并拥有立法倡议权。

设立副总统职务。副总统将代表哈萨克斯坦总统，负责与国内外社会政治组织、科学及文化教育机构进行互动。

首次专设条款，规范律师行业与律师活动。

保护知识产权。

加强公民权利保障，包括禁止颁布对公民施加新义务或恶化其地位并具有追溯力的法律；确立无罪推定原则；禁止因同一违法行为重复追究责任。

确立"米兰达规则"。





此外，新宪法草案还系统地解决了过时术语体系的问题。





新闻处补充说明："新宪法草案第一版总计包含序言、11章和95条。目前正通过 e-Otinish 和 eGov 门户网站继续征集建议。关于新宪法的最终决定将由该国公民在全国公投中作出。宪法改革委员会的工作仍在继续。"





可通过链接查看《哈萨克斯坦共和国新宪法》文本。





此前有报道称，宪法改革委员会已完成了哈萨克斯坦新宪法草案的第一版编制工作。