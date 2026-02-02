30.01.2026, 12:14 7336

哈萨克斯坦外交部长与埃克森美孚副总裁讨论加强能源领域战略伙伴关系

哈萨克斯坦外交部长与埃克森美孚副总裁讨论加强能源领域战略伙伴关系
Фото: gov.kz
据哈萨克斯坦共和国外交部新闻处消息，哈萨克斯坦共和国外交部长耶尔梅克·科舍尔巴耶夫与埃克森美孚公司高级副总裁彼得·拉尔登举行了会谈。

双方讨论了该公司在哈萨克斯坦的当前活动，包括参与关键能源项目的情况，并就进一步扩大投资合作、加强互利经济联系的方向交换了意见。

耶尔梅克·科舍尔巴耶夫指出，埃克森美孚作为哈萨克斯坦在石油天然气领域的关键合作伙伴之一，发挥着重要作用，并强调了该公司在实施战略项目、维护能源市场稳定以及参与哈萨克斯坦共和国总统下属外国投资者理事会工作方面所做的贡献。

彼得·拉尔登则高度评价了哈萨克斯坦为改善投资环境和为外国投资者创造有利条件所做的努力，并表示愿意继续开展长期合作，以促进哈萨克斯坦能源领域的可持续发展。
 
31.01.2026, 16:09 7916

哈萨克斯坦公布新宪法草案

哈萨克斯坦公布新宪法草案
新宪法序言中首次将公民权利与自由宣称为国家的首要优先事项

阿斯塔纳，今日哈萨克斯坦1月31日电 据哈萨克斯坦宪法法院消息，宪法改革委员会已公布哈萨克斯坦新宪法草案。

宪法法院新闻处指出："对哈萨克斯坦共和国基本法进行的构想性修订，旨在提升国家以人为本的导向，反映哈萨克斯坦人民的现代价值观与原则，并提高共和国政治制度结构的运行效率。"

声明强调，在新宪法序言中，公民权利与自由首次被确立为国家的首要优先事项。

统一与团结、民族间与宗教间的和谐被确立为哈萨克斯坦国家制度的基础。主权与独立、单一制、领土完整被归入不可动摇的价值观范畴。公正、法律与秩序、保护自然等原则首次在宪法层面得到确认。"宪法法院强调。


此外，宪法草案明确规定，国家权力的唯一源泉和主权的载体是哈萨克斯坦人民。

声明称："新宪法文本的核心思想被确定为教育、科学、文化与创新。这是一个根本性的重要转变，强调国家的未来并非由矿产资源和自然财富决定，而是取决于人力资本和公民的成就。另一条重要的核心脉络是数字化。为此，新宪法文本中首次确立了关于保护公民数字环境权利的规范。"

声明强调，新宪法文本的关键特点是以人为本的导向。具体而言，公民权利与自由不仅在新序言中得到确立，更被确认为整部宪法的特殊优先事项和核心精神。

此外，宪法草案还明确了宗教与国家分离的原则。教育体系的世俗性质得到确认。

同时，草案引入条款，规定"婚姻是男性和女性自愿平等的结合"。此项决定旨在最高法律层面保护传统价值观，并加强对妇女权利的保护。

宪法草案的关键新内容还包括：

组建新的单院制议会--库鲁尔泰，由145名议员组成，并拥有新的、扩大的权限。议会选举将采用比例选举制，议员任期5年。

此外，比例制将有助于政党人才政策的发展，提升其制度性作用，并加强政治力量对社会的责任感。

  • 创建国家对话新平台--哈萨克斯坦人民会议。这将是代表哈萨克斯坦人民利益的最高咨询机构，并拥有立法倡议权。
  • 设立副总统职务。副总统将代表哈萨克斯坦总统，负责与国内外社会政治组织、科学及文化教育机构进行互动。
  • 首次专设条款，规范律师行业与律师活动。
  • 保护知识产权。
  • 加强公民权利保障，包括禁止颁布对公民施加新义务或恶化其地位并具有追溯力的法律；确立无罪推定原则；禁止因同一违法行为重复追究责任。
  • 确立"米兰达规则"。

此外，新宪法草案还系统地解决了过时术语体系的问题。

新闻处补充说明："新宪法草案第一版总计包含序言、11章和95条。目前正通过 e-Otinish 和 eGov 门户网站继续征集建议。关于新宪法的最终决定将由该国公民在全国公投中作出。宪法改革委员会的工作仍在继续。"

可通过链接查看《哈萨克斯坦共和国新宪法》文本。

此前有报道称，宪法改革委员会已完成了哈萨克斯坦新宪法草案的第一版编制工作。
 
31.01.2026, 09:21 5991

哈萨克斯坦宪法修订草案：涉及84%条款内容

哈萨克斯坦宪法修订草案：涉及84%条款内容
宪法委员会会议期间，哈萨克斯坦宪法法院副院长巴肯·努尔穆汉诺夫对宪法修订汇总草案进行说明时表示，本次宪法修正案共涉及77项条款，占哈萨克斯坦宪法文本总量的84%。

巴肯·努尔穆汉诺夫指出，新修订的宪法草案包含序言、11个章节及104项条款，新增"人民委员会"与"宪法修订程序"两大章节，另有4个章节调整了名称。

总体而言，此次修订涵盖了宪法所有章节，77项条款的调整占宪法全文的84%。巴肯·努尔穆汉诺夫强调，草案中的创新内容触及国家宪法体系根基，不仅将重塑基本法面貌，更为未来制度性与结构性改革注入强大动能。

在保持总统制政体的前提下，公民宪法权利与自由的保障机制将得到强化，国家权力体系的组织架构将实现重大调整。"这位宪法法院副院长如是说明。


他同时列举了关键修订方向：建立新型一院制议会模式，拓展公民参与国家治理的途径，提升人权保障机制效能，强化宪法法院在维护宪法权威方面的作用。

努尔穆汉诺夫特别指出，宪法序言部分将进行全面更新。新草案明确国家性质为"民主、世俗、法治及社会福利国家"，并将"人、人的生命、权利与自由"确立为最高价值。

他总结道，"宪法基础"章节系统规定了国家组织原则，重申哈萨克斯坦主权与领土完整等根本准则。权力分立原则的表述得到重新界定，国内现行法律相关条款亦获完善。

为应对当代挑战，草案细化了社会团体活动规范及其与国家互动机制，同时优化了政教关系、国家象征体系等方面的法律条文。"努尔穆汉诺夫补充说明。

 
30.01.2026, 20:18 6406

哈萨克斯坦固定资产投资达22.7万亿坚戈

哈萨克斯坦固定资产投资达22.7万亿坚戈
Фото: Depositphotos
据政府新闻处消息，副总理兼国民经济部部长塞里克·朱曼加林在会议上报告称，去年固定资产投资规模达到22.7万亿坚戈。

消息称："今年的固定资产投资目标设定为31.5万亿坚戈，外国直接投资流入目标为255亿美元。计划实施475个总投资额为16万亿坚戈的投资项目，并将创造超过1,100个长期工作岗位。"

根据政府数据，目前在国家数字投资平台上，正在实施的国家项目库项目有1047个，总投资额达74.5万亿坚戈。

会议还审议了保护投资者权益和加强项目法律保障机制的措施。

政府方面说明："哈萨克斯坦共和国非法资产追回委员会已改组为投资者权益保护委员会，投资监察员的职能则由总检察长承担。"

总理强调，这是一个严肃的举措，应能增强资本在哈萨克斯坦的法律保障。政府需要确保与新的主管部门充分协作。

检察院将负责全程跟进投资项目。我们将下达具有强制执行力的指令和指示--这一点非常重要。协调并开展国际合作，以保护投资者权益。我们将与国家机关一道，对所有投资项目进行全面审查。在明确目标全景后，我们将为所有项目提供快速跟进服务，" 总检察长别里克·阿瑟洛夫指出。


国民经济部已接到指示，需联合外交部和总检察院在最短时间内完成对所有现有投资项目的审查。

奥尔扎斯·别克捷诺夫指出，保护投资者权益和营造有利的投资环境是所有国家机关的共同任务，尤其是那些处于与商业互动一线的部门。

每一位外国或哈萨克斯坦投资者都应确信，其利益受到保护，争议能得到客观解决，国家机构在透明且可预测的规则框架内行事。许多问题的根源在于地方层面的官僚主义和流程拖延。当一位愿意为我国经济投资的投资者，数月都无法获得基本的技术规范或产权文件时，这是不可接受的。这对国家经济是直接损失，" 奥尔扎斯·别克捷诺夫强调。


总理批评了"哈萨克投资"国有公司及各州（市）长办公厅的工作不足及对已获批项目实施的阻碍。目前，已下发地方落实的25个项目中，仅在3个项目上开展了积极工作。已对"哈萨克投资"国有公司董事会主席苏尔坦加利·金扎库洛夫提出警告。

政府领导人指示各国家机关在三天内就其余投资项目做出所有必要决定。

新闻处补充道："如无具体结果，将追究相关责任官员的纪律责任。所有关于阻碍投资者活动事实的材料均已移交总检察院。"
 
30.01.2026, 16:17 6866

马日利斯批准哈中可再生能源项目实施协议

马日利斯（哈萨克斯坦议会下院）批准了哈萨克斯坦政府与中华人民共和国政府于2024年11月12日在巴库市签署的关于可再生能源项目实施协议。

根据该文件，两国将共同努力，通过在哈萨克斯坦共和国境内推广、开发和实施可再生能源及可持续发展项目，共同应对全球变暖。

协议规定，将建设总装机容量为1.5吉瓦的三座风力发电站和一座装机容量为0.3吉瓦的太阳能电站。项目实施将涵盖卡拉干达州、突厥斯坦州和巴甫洛达尔州。

届时，将创造超过100个长期工作岗位和约1500个临时工作岗位，吸引超过20亿美元的投资，并确保每年额外生产超过57亿千瓦时的"绿色"电力。哈萨克斯坦方面的联合投资方为"萨姆鲁克-能源"股份公司。

这些项目的实施将确保完成可再生能源份额的相关指标（包括到2030年达到15%的目标），并为实现哈萨克斯坦国家战略文件所确定的碳中和目标做出重大贡献。
 
27.01.2026, 20:37 14691

互免签证与外交人才培养：哈萨克斯坦与以色列致力推动双边合作迈上新台阶

互免签证与外交人才培养：哈萨克斯坦与以色列致力推动双边合作迈上新台阶
Фото: gov.kz
哈萨克斯坦外交部发布消息称，哈外交部长叶尔梅克·科舍尔巴耶夫与到访阿斯塔纳进行正式访问的以色列外交部长吉迪恩·萨阿举行会谈。

外交部消息称："会谈期间，双方讨论了政治对话、贸易经济和投资联系的现状与发展前景、旅游领域的合作，以及在科学、教育和医疗保健领域的经验交流。特别关注了技术转让以及扩大两国主管部门和商界间务实合作的问题。"

此外，访问期间还举行了两国外交部门的第十二轮政治磋商，讨论了国际和地区议程问题，包括旨在促进中东和平解决和建立信任的倡议。在此背景下，双方就哈萨克斯坦参与加沙和平委员会活动以及在《亚伯拉罕协议》框架下的合作交换了意见。

科舍尔巴耶夫在与以色列同事会晤时强调："自1992年4月建交以来，我们在相互尊重和信任的基础上建立了全方位的互动，在政治、经济和文化合作方面取得了显著进展。您此次对阿斯塔纳的访问，证实了我们共同致力于将伙伴关系提升到新水平的意愿。"

哈外交部长还指出，两国元首在激活双边对话方面发挥着重要作用，这是当前双边合作阶段的典型特征。

此外，他指出，扩大贸易、投资和技术合作潜力巨大，双方对实施高附加值的联合项目感兴趣，涉及领域包括：农业技术和食品工业；医疗保健、制药和医疗技术；基础设施和物流；能源效率和可再生能源。

哈外交部长表示，根据联合国在线服务指数和世界银行GovTech成熟度指数，哈萨克斯坦是全球数字技术领域的领先者之一，并邀请以色列公司积极开展联合互动。

以色列外长则确认了准备在双方共同感兴趣的所有领域扩大合作，并强调了加强双边经济和文化人文联系的重要性。

外交部补充道："第十二轮政治磋商结束后，双方签署了外交人才培养和公共外交领域的合作备忘录，以及关于有意签署哈以两国政府间互免持普通护照人员签证协议以发展旅游交流的谅解备忘录。"

访问期间还举办了两国商界代表参加的商业论坛，期间举行了B2B和B2G形式的会议。双方讨论了在高科技农业、水资源管理和数字技术等优先领域实施联合项目的前景。
 
27.01.2026, 17:35 15211

哈萨克斯坦总统托卡耶夫与以色列外长萨阿探讨人工智能、亚伯拉罕协议及投资合作

哈萨克斯坦总统托卡耶夫与以色列外长萨阿探讨人工智能、亚伯拉罕协议及投资合作
Фото: Akorda
哈萨克斯坦总统府新闻局通报，哈总统托卡耶夫日前会见以色列外交部长吉迪恩·萨阿。

托卡耶夫总统指出，以色列外长此次访问充分表明以方对深化哈以全方位合作的坚定承诺。

总统府消息称，双方会谈重点聚焦深化经贸与科技合作，推动人工智能、农业、水资源管理等领域的联合项目落地。

托卡耶夫对萨阿访哈期间举办哈以商业论坛表示欢迎，期待论坛成果为扩大双边投资伙伴关系注入实质动力。

以色列外长萨阿强调，以方愿全力推动两国关系实现质变式发展。

萨阿特别感谢托卡耶夫总统关于哈萨克斯坦加入《亚伯拉罕协议》的远见卓识，认为此举将进一步巩固地区稳定、促进和平与国际对话。

以外长高度评价哈萨克斯坦正在推进的大规模政治与社会经济改革，相信改革将取得显著成效。

据总统府透露，双方还就当前国际热点议题交换了意见。
 
27.01.2026, 11:33 15466

哈萨克斯坦将扩大社会性蔬菜和玉米种植面积

哈萨克斯坦将扩大社会性蔬菜和玉米种植面积
Фото: Depositphotos
哈萨克斯坦农业部副部长阿扎特·苏丹诺夫在春耕工作会议上指出，2026年各州需扩大社会重要性蔬菜种植面积，特别是土豆和胡萝卜。

他表示，去年已系统性扩大土豆种植规模，组织化农业生产单位的种植面积增加1.25万公顷。

产量规模直接影响市场价格稳定。为此，各州在确定最终种植结构时，必须将扩大胡萝卜种植面积的任务纳入考量。"副部长强调。


根据种植结构规划，荞麦种植面积也将逐步增加。2026年计划扩大1万公顷至10.1万公顷（2025年为9.1万公顷）。各州需确保完成既定指标。

会议特别关注玉米种植的扩大。为保障江布尔州Fufeng集团玉米深加工垂直一体化产业园及突厥斯坦州"Kazkrahmal"淀粉糖浆工厂的原料供应，亟需显著增加玉米种植面积。

会议指出，仅靠南部地区无法满足新增产能需求。为此要求北部三个粮食主产州各平均扩大1.5万公顷玉米种植面积。

农业部拟联合国家农业科教中心与国家品种试验委员会，为各州提供方法论与技术扶持，包括推广适应性种植技术及筛选适宜北方地区条件的作物品种。

此外，农业部已与中方企业举行会谈，该公司表示愿提供实质性支持。中方愿意分享中国北方类似土壤气候条件下的玉米种植经验，并提供适配相关条件的技术与品种。建议各州积极借鉴国际经验，加快推进玉米扩种工作。

会议通报各州已开始发运矿物肥料。农业部与"Kazfosfat"公司签署备忘录，确定2026年磷酸铵固定价格为25.4万坚戈/吨（不含增值税），较去年上涨15%。目前正与农业生产者签订合同并协调供货时间表。

2025年春耕及收割作业期间，超7000家农业生产者获贷5015亿坚戈，覆盖超700万公顷耕地。目前通过农业信贷公司已为126家农场批准170亿坚戈播种贷款，另有235家生产者的760亿坚戈贷款申请正在审议中。
 
26.01.2026, 19:11 26496

哈萨克斯坦外交部长与德国大使讨论双边关系

哈萨克斯坦外交部长与德国大使讨论双边关系
Фото: gov.kz
据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，哈萨克斯坦共和国外交部长叶尔梅克·科舍尔巴耶夫与德意志联邦共和国大使莫妮卡·伊韦尔森举行会谈，双方讨论了双边关系现状及发展前景。

部长强调了落实联合投资项目和深化两国商业对话的重要性。

德国大使则确认柏林方面愿在双边及国际组织框架下，进一步深化与阿斯塔纳的合作。

此外，双方还就当前区域及国际议程议题交换了意见。
 
