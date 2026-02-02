哈萨克斯坦外交部长与埃克森美孚副总裁讨论加强能源领域战略伙伴关系

Фото: gov.kz

据哈萨克斯坦共和国外交部新闻处消息，哈萨克斯坦共和国外交部长耶尔梅克·科舍尔巴耶夫与埃克森美孚公司高级副总裁彼得·拉尔登举行了会谈。





双方讨论了该公司在哈萨克斯坦的当前活动，包括参与关键能源项目的情况，并就进一步扩大投资合作、加强互利经济联系的方向交换了意见。





耶尔梅克·科舍尔巴耶夫指出，埃克森美孚作为哈萨克斯坦在石油天然气领域的关键合作伙伴之一，发挥着重要作用，并强调了该公司在实施战略项目、维护能源市场稳定以及参与哈萨克斯坦共和国总统下属外国投资者理事会工作方面所做的贡献。





彼得·拉尔登则高度评价了哈萨克斯坦为改善投资环境和为外国投资者创造有利条件所做的努力，并表示愿意继续开展长期合作，以促进哈萨克斯坦能源领域的可持续发展。