Заведующую детсадом сняли с должности после жалоб родителей

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АЛМАТЫ. 24 ФЕВРАЛЯ - У жителей микрорайона "Алатау" Медеуского района Алматы (ИЯФ) пытаются отобрать помещение спортивного клуба, в котором занимаются люди разного возраста - от подростков до пенсионеров, и находятся уникальные тренажеры, передает KAZAKHSTAN TODAY. АЛМАТЫ. 24 ФЕВРАЛЯ - У жителей микрорайона "Алатау" Медеуского района Алматы (ИЯФ) пытаются отобрать помещение спортивного клуба, в котором занимаются люди разного возраста - от подростков до пенсионеров, и находятся уникальные тренажеры, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Среди воспитанников клуба "Алатау" с 30-летней историей - чемпионы мира, Азии и Казахстана.

В 1998 году советом народных депутатов нашего поселка было принято решение о передаче подвального помещения в постоянное пользование спортивному клубу. Но каким-то образом оно было продано. И сейчас встал вопрос об освобождении помещения в короткий срок. Таким образом, наши дети будут выброшены на улицу. И заниматься не смогут не только они, но и все, кто ходит в этот зал", - рассказала в видеообращении к президенту одна из активисток поселка Алатау и постоянных посетительниц спортклуба Наталья Лукьяненко.





По ее словам, клуб посещает очень много людей: от 14-летних подростков до пенсионеров.

У меня огромная просьба - к президенту нашей страны, к акиму Алматы, акиму Медеуского района помочь нам в решении этого вопроса", - заявила активистка.

В видеообращении жители поселка говорят об уникальности клуба, о том, что это единственное место для тренировок. По их словам, спорт воспитывает не только тело, но и прививает правильные моральные ценности.

Нельзя забирать зал у микрорайона. Нельзя лишать детей и молодежь возможности заниматься спортом и патриотически воспитываться в духовно-нравственном плане. Потому что к тренеру всегда прислушиваются, всегда идут за ним. Даже в сложное для Алматы время беспорядков в нашем микрорайоне не было зафиксировано случаев вандализма или митингов. Я считаю, что в этом есть огромная заслуга нашего тренера", - говорит один из воспитанников клуба Леонид Цыцарев.

История клуба началась в 1989 году. Его основателями стали два жителя поселка Алатау - Александр Прохоров и Евгений Соловьев. Поначалу клуб назывался "Эллин", а в 1991 году его переименовали в "Алатау".

В настоящее время Александр Прохоров является тренером-преподавателем высшей категории, мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу и армрестлингу. За 33 года существования клуба им было подготовлено большое количество призеров и чемпионов Казахстана, Азии и мира по армрестлингу и гиревому спорту. Юношеская команда под его руководством получила серебряную награду на мировом первенстве среди детей и юношества, что было отмечено президентом страны.

В помещении клуба находятся десятки уникальных тренажеров. Большинство из них Прохоров собирал сам, вместе с воспитанниками.

В феврале этого года собственник помещения в одностороннем порядке уведомил нас о том, чтобы мы освободили помещение клуба до 1 марта 2022 года. В течение месяца он выслал два уведомительных письма, в которых грозит судом и штрафными санкциями в случае, если помещение клуба не будет освобождено", - рассказывает тренер.

По его словам, несмотря на письма от детей и жителей поселка, в которых они просят не забирать единственное помещение клуба, собственник отказывается идти на диалог и не предоставляет правоустанавливающие документы, а на днях подрядчики, которых он нанял для ремонта, пригрозили заварить дверь.

Между тем в марте состоится молодежный чемпионат Казахстана и участникам нужно к нему активно готовиться, а не заниматься переездом, тем более, что подходящего помещения у клуба нет и не предвидится.

Прохоров рассказал, что в начале 2000-х годов он два раза пытался приватизировать помещение клуба, однако ему было отказано по причине того, что подвальные помещения не подлежат приватизации. Как нынешнему собственнику удалось приватизировать здание, в котором помимо спортклуба находится опорный пункт полиции - большой вопрос.

Есть протокол собрания, составленный КСК "Арман", с подписями жильцов. В документе говорится, что жильцы не дают согласие Пушилину Н. Н. на приобретение подвального помещения", - рассказывает Прохоров.

15 февраля 2022 года в Алатау состоялась встреча жителей поселка с заместителем акима Медеуского района Айдосом Нурлыбаевым. На встрече замакима призвал жителей не беспокоиться и пообещал, что акимат решит вопрос с помещением.

В любом случае до 1 марта вас никто отсюда не выселит, будем решать вопрос с собственником помещения в судебном порядке", - заявил Нурлыбаев.

Тем временем жители поселка собрали 240 подписей под открытым письмом к президенту Касым-Жомарту Токаеву, в котором просят не лишать их единственного в поселке спортивного клуба с 30-летней историей.

Активисты также отправили письма в акиматы Алматы и Медеуского района и записали видеообращение к президенту.

Стоит отметить, что микрорайон (ранее поселок) Алатау, или ИЯФ (Институт ядерной физики), строительство которого началось в 1957 году по инициативе академиков Каныша Сатпаева, Игоря Курчатова и Жабаги Такибаева - место уникальное. Изначально он был построен для ученых, работавших в институте, и их семей.

На территории ИЯФ находится модернизированный реактор, работающий на низкообогащенном уране, множество лабораторий, циклотрон (устройство для ускорения энергии движения ядерных частиц), ускорители и корпус радиационной стерилизации. В советское время ученые института занимались исследованиями нейтронной физики. Сегодня ИЯФ перешел на производство радиоизотопов и радиофармпрепаратов.

Ученые института регулярно выступают на международных конференциях и сотрудничают с крупнейшими научными центрами Европы, США, Японии, России, Китая и других стран.

Несмотря на отдаленность от города (поселок находится в 25 км от Алматы), он всегда был обеспечен развитой социальной инфраструктурой: в нем был свой Дом культуры, два кинотеатра, магазины, школа, два детских сада и ясли, множество спортивных, научных и творческих кружков и секций для детей. Была даже своя футбольная команда "Атом".

В 1998 году в поселке закрыли Дом культуры, в котором проходили все культурно-массовые мероприятия - от выпускных балов до концертов известных исполнителей. Старожилам повезло услышать в этих стенах песни Владимира Высоцкого и Евгения Клячкина, здесь проводились творческие встречи со знаменитыми советскими актерами Евгением Моргуновым и Георгием Вициным. До 90-х годов в ДК также функционировал кинотеатр.

Незавидная судьба постигла и здание "Станции юных техников", в котором в советское время находились различные кружки и секции для детей: начальное моделирование, авиа-, авто- и судомоделирование, картинг, химический, фото- и радиокружки, а даже кружок ориентирования на местности по радиопеленгу под названием "Охота на лис".

В настоящее время здание еще функционирует, но количество кружков для детей существенно сократилось, оставшиеся действуют исключительно благодаря энтузиастам.

По словам людей, выросших в ИЯФ, зимой в поселке заливали несколько катков, на которых с удовольствием катались дети и взрослые. Сейчас ни одного катка в поселке не осталось. В 2019 году по инициативе активистов поселка был залит каток в центре ИЯФ, на территории спортплощадки, построенной на деньги мецената Вячеслава Банщикова, но инициатива продержалась всего год.

В настоящее время при помощи неравнодушных и активных жителей поселка в нем постепенно возобновляют работу спортивные и творческие студии, но их количество ограничено и непропорционально количеству детей. А досуга для подростков и взрослых и вовсе мало.

На фоне этого закрытие единственного спортивного клуба в поселке выглядит кощунством, а поведение хозяина помещения похоже на поведение барина, разбалованного деньгами и "высоким" покровительством.

Именно поэтому жители микрорайона "Алатау" просят власти помочь сохранить им уникальный клуб с многолетней историей и особой "победной" атмосферой.