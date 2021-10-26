Токаев посадил дерево на Аллее почетных гостей в Ашхабаде

АШХАБАД. 25 ОКТЯБРЯ - В рамках визита президент Казахстана посетил исторический комплекс, посвященный сражению 1881 года, почитанию погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и поминовению жертв Ашхабадского землетрясения 1948 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Комплекс включает в себя памятники и монументы, увековечивающие память о героях и жертвах этих событий, сообщает пресс-служба Акорды.

В музее "Святость Родины" Касым-Жомарту Токаеву были представлены макеты с описанием военных действий и экспонаты, относящиеся к Великой Отечественной войне и землетрясению.





Касым-Жомарт Токаев в завершение своего государственного визита в Ашхабад возложил венок к монументу, посвященному Независимости Туркменистана.





Основанием белоснежного монумента служит полусфера, воплощающая собой образ традиционной туркменской юрты. Вокруг монумента возвышаются величественные статуи правителей и военачальников, мыслителей и деятелей искусств Туркменистана.





По сложившейся традиции президент Казахстана посадил дерево на Аллее почетных гостей, символизирующей проводимую Туркменистаном политику миролюбия, дружбы и добрососедства.

Ранее президенты Казахстана и Туркменистана провели переговоры в узком формате.