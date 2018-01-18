Американское издание рассказало, почему визит Назарбаева важен для США

Астана. 18 января. Kazakhstan Today - Казахстанские и иностранные эксперты прокомментировали итоги визита президента Казахстана в США с политической и экономической точки зрения, передает Kazakhstan Today.

В Институте мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента РК - Елбасы начавшийся 16 января текущего года официальный визит президента РК Нурсултана Назарбаева в США назвали "очень успешным". Состоявшаяся личная встреча президентов Казахстана и США открывает новую страницу в истории взаимоотношений двух стран и уже принесла ряд важных конкретных результатов, считают эксперты.

Во-первых, было принято совместное политическое заявление о новом этапе расширенного стратегического партнерства. Это означает, что плодотворное сотрудничество между нашими странами, которому в текущем году исполняется 26 лет, будет углубляться. Для Астаны Вашингтон является одним из ключевых партнеров во внешней политике и важнейшим инвестором в экономике. В свою очередь, как отметил Дональд Трамп, Америка рассматривает сильный, суверенный и независимый Казахстан в качестве ценного друга и стратегического партнера США в Центральной Азии.

Во-вторых, Трамп и Назарбаев подтвердили намерение США и Казахстана и далее совместно работать в вопросе укрепления международной и региональной безопасности. Речь идет о более тесной координации усилий Казахстана и США по Афганистану. Кроме того, Казахстан выразил свою поддержку усилиям США в сфере антитеррористической борьбы. Лидеры государств заявили также о важности совместной работы по урегулированию северокорейской ядерной проблемы, указали эксперты ИМЭП.

В-третьих, Казахстан и США договорились укреплять сотрудничество в рамках региональной диалоговой площадки "С5+1". В этой связи можно ожидать появления новых инициатив в работе данной площадки.

"Известно, что после прихода новой администрации и объявленного Трампом слогана "Америка прежде всего" в Центральной Азии активно обсуждался вопрос о предстоящем снижении интереса Вашингтона к делам региона. Однако сам визит Назарбаева и его встреча с Трампом свидетельствуют о том, что роль и место региона остаются для Вашингтона на высоком уровне", - добавили эксперты.

О своевременности визита президента Казахстана в США пишет американская газета The Daily Signal

"Визит Назарбаева был своевременным и предоставил возможность Трампу продемонстрировать интересы Америки в Центральной Азии с точки зрения геополитики, безопасности и экономики. США поддерживают хорошие взаимоотношения с Казахстаном с 1990-х годов. Связи по-прежнему крепки, но можно достичь большего", - отмечает издание.

По мнению автора статьи, "США следует выразить более продолжительную и стратегическую заинтересованность в регионе, и визит Назарбаева в Белый дом - хорошая возможность для этого".

"В интересах Америки поддерживать хорошие взаимоотношения со странами региона, особенно с Казахстаном, который является естественным региональным союзником Америки. Если США хотят быть серьезной действующей силой в Евразии, где сосредоточены многие интересы этой страны, они не могут игнорировать Казахстан. Чтобы преодолеть эти вызовы, США следует установить крепкие двусторонние взаимоотношения с Казахстаном. Поэтому визит Назарбаева так важен. Ни один действующий президент США не посетил ни одну центральноазиатскую республику с тех пор, как они обрели независимость. После визита Назарбаева президент должен нанести ответный визит в ближайшем будущем", - резюмирует издание.

Как сообщалось ранее, в рамках официального визита президента РК в США состоялся круглый стол с представителями деловых кругов США, организованный Торговой палатой США при поддержке посольства РК в США и национальной компании "Kazakh Invest". В ходе мероприятия подписано более 20 двусторонних экономических документов на общую сумму свыше $7 млрд.

По данным пресс-службы компании "Kazakh Invest", в мероприятии приняли участие более 50 представителей крупнейших компаний США - членов Торговой палаты США. Кроме этого, 250 бизнесменов посетили торжественный прием в честь президента РК, организованный Торговой палатой США.

"Казахстан находится в чрезвычайно важном регионе мира, который имеет большой потенциал для американского бизнеса", - подчеркнул председатель Торговой палаты США Томас Донохью.

Одним из знаковых событий для дальнейшего развития казахстанско-американских торгово-экономических и инвестиционных отношений, а также сближения деловых кругов двух стран стало подписание документов председателем правления "Kazakh Invest" Сапарбеком Туякбаевым о финансировании совместных инвестиционных проектов и торговых операций на общую сумму $3 млрд с такими крупнейшими финансовыми институтами США, как Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC) и Оппенхаймер.

"Казахстанский рынок является привлекательным для американских инвесторов, которые выражают заинтересованность в сотрудничестве в области IT и инжиниринга, транспорта и логистики, сельского хозяйства, инфраструктурного развития. В свою очередь, "Kazakh Invest" как единый переговорщик с иностранными инвесторами от лица правительства РК будет сопровождать инвесторов по принципу "одного окна" на протяжении всего инвестиционного цикла - от идеи до полной ее реализации, а также обеспечивать пост-инвестиционную поддержку", - подчеркнул Туякбаев по итогам мероприятия.

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