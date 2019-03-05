Атамкулов не исключает начала гонки вооружений из-за выхода России и США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности

Астана. 4 марта. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе правительственного часа в мажилисе депутат палаты Ахмет Мурадов задал министру иностранных дел Казахстана Бейбуту Атамкулову вопрос о рисках для РК, которые влечет за собой выход России и США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, передает Kazakhstan Today.

Наши друзья, в той или иной степени заявляют вещи, которые для нас становятся рисками в будущем. Мы говорим об отказе от ядерного оружия, о безъядерном мире, а Америка и Россия сегодня друг другу угрожают откровенно войной и нанесением ударов и по территориям, откуда исходит опасность, и даже по центру принятия решений. Принимает ли Казахстан какие-то меры, чтобы снизить риски и для себя, и для других стран?" - спросил Мурадов.

Глава МИД РК назвал его вопрос очень актуальным и подчеркнул, что Казахстан, несмотря на сложившееся положение, будет продолжать выступать за разоружение.

Действительно, буквально недавно из договора по ракетам средней и малой дальности вышли две страны - очень важные игроки на мировой арене. И это, в свою очередь, конечно, уже определяет, что будет определенная гонка вооружений, создание и размещение новых ракет на союзнических территориях, где-то по периметру, который будет касаться, может быть, и наших союзников", - цитирует Атамкулова портал Kazpravda.kz .

Наш глава государства, начиная с самого создания страны, с момента отказа от ядерного оружия, на твердой и постоянной основе ведет эту политику. Мы на различных площадках, где Казахстан присутствует, проводим эту работу", - сказал министр.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства