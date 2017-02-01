Депутаты мажилиса одобрили ряд законопроектов

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Депутаты мажилиса одобрили ряд законопроектов01.02.2017
Политика  15:30

Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании в мажилисе депутаты рассмотрели законопроекты, разработанные в целях реализации Плана нации в части судебной ветви власти, сообщает пресс-служба палаты.

В частности, после обсуждения палата одобрила проект Конституционного закона РК "О внесении изменений в некоторые законы Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Разработка законопроекта предопределена необходимостью совершенствования мер, принимаемых по итогам периодической оценки профессиональной деятельности судей. Предусматривается, в частности, освобождение от должности судьи в случае получения отрицательных результатов без проведения повторной оценки. Предлагается также регламентировать порядок перевода судей и в другой суд без проведения конкурса - в случае решения Судебного жюри.


Продолжив обсуждение судейской темы в свете предыдущего законопроекта, мажилис на сегодняшнем пленарном заседании одобрил законопроект "О внесении изменений в закон Республики Казахстан "О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан".

Проектом закона, в частности, регламентируются полномочия Высшего Совета по рассмотрению вопроса об освобождении судьи от занимаемой должности в случае его отказа от перевода в другой суд, на другую специализацию. Кроме того, вносятся поправки, регламентирующие порядок получения участниками конкурса на вакантные судейские должности заключений пленарных заседаний Верховного и областных судов.

Также сегодня мажилисмены поддержали поправки сената в законопроект с сопутствующими поправками "О пастбищах".

Наряду с этим мажилис поручил профильному комитету палаты подготовку заключения по новому законопроекту "О ратификации Устава гаагской конференции по международному частному праву".
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