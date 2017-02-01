Депутаты мажилиса одобрили ряд законопроектов

Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании в мажилисе депутаты рассмотрели законопроекты, разработанные в целях реализации Плана нации в части судебной ветви власти, сообщает пресс-служба палаты.
В частности, после обсуждения палата одобрила проект Конституционного закона РК "О внесении изменений в некоторые законы Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.
Разработка законопроекта предопределена необходимостью совершенствования мер, принимаемых по итогам периодической оценки профессиональной деятельности судей. Предусматривается, в частности, освобождение от должности судьи в случае получения отрицательных результатов без проведения повторной оценки. Предлагается также регламентировать порядок перевода судей и в другой суд без проведения конкурса - в случае решения Судебного жюри.
Продолжив обсуждение судейской темы в свете предыдущего законопроекта, мажилис на сегодняшнем пленарном заседании одобрил законопроект "О внесении изменений в закон Республики Казахстан "О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан".
Проектом закона, в частности, регламентируются полномочия Высшего Совета по рассмотрению вопроса об освобождении судьи от занимаемой должности в случае его отказа от перевода в другой суд, на другую специализацию. Кроме того, вносятся поправки, регламентирующие порядок получения участниками конкурса на вакантные судейские должности заключений пленарных заседаний Верховного и областных судов.
Также сегодня мажилисмены поддержали поправки сената в законопроект с сопутствующими поправками "О пастбищах".
Наряду с этим мажилис поручил профильному комитету палаты подготовку заключения по новому законопроекту "О ратификации Устава гаагской конференции по международному частному праву".
Просмотров: 773
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter