Депутаты мажилиса одобрили ратификацию договора с Вьетнамом о взаимной правовой помощи по уголовным делам

Астана. 27 февраля. Kazakhstan Today - На пленарном заседании под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина депутаты мажилиса одобрили ратификационный законопроект - Договор Казахстана с Вьетнамом о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

"Ратификация Договора направлена на повышение эффективности сотрудничества обеих стран в борьбе с преступностью", - сообщили в пресс-службе мажилиса.

Кроме того, сегодня на пленарном заседании мажилиса депутаты взяли в работу новые законопроекты. Среди поступивших в мажилис проект закона с сопутствующими поправками об обязательном социальном страховании.

Законопроектом, направленным на усиление правовых, экономических и организационных основ обязательного социального страхования в Казахстане, предусматривается, в частности, решение такой задачи, как усиление взаимодействия между стажем участия в системе обязательного социального страхования и размерами социальных выплат из Государственного фонда социального страхования.

Также на пленарном заседании досрочно прекращены полномочия депутата мажилиса Сапархана Омарова в связи с указом президента Казахстана о назначении его министром сельского хозяйства Республики Казахстан. И сегодня палата избрала депутата Берика Оспанова председателем Комитета мажилиса по аграрным вопросам.

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