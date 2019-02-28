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Депутаты мажилиса одобрили ратификацию договора с Вьетнамом о взаимной правовой помощи по уголовным делам

27.02.2019, 10:28 13096
Депутаты мажилиса одобрили ратификацию договора с Вьетнамом о взаимной правовой помощи по уголовным делам
Астана. 27 февраля. Kazakhstan Today - На пленарном заседании под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина депутаты мажилиса одобрили ратификационный законопроект - Договор Казахстана с Вьетнамом о взаимной правовой помощи по уголовным делам. 
 
"Ратификация Договора направлена на повышение эффективности сотрудничества обеих стран в борьбе с преступностью", - сообщили в пресс-службе мажилиса.         
 
Кроме того, сегодня на пленарном заседании мажилиса депутаты взяли в работу новые законопроекты. Среди поступивших в мажилис проект закона с сопутствующими поправками об обязательном социальном страховании. 
 
Законопроектом, направленным на усиление правовых, экономических и организационных основ обязательного социального страхования в Казахстане, предусматривается, в частности, решение такой задачи, как усиление взаимодействия между стажем участия в системе обязательного социального страхования и размерами социальных выплат из Государственного фонда социального страхования. 
 
Также на пленарном заседании досрочно прекращены полномочия депутата мажилиса Сапархана Омарова в связи с указом президента Казахстана о назначении его министром сельского хозяйства Республики Казахстан. И сегодня палата избрала депутата Берика Оспанова председателем Комитета мажилиса по аграрным вопросам. 
 

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