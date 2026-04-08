Глава МИД Казахстана и президент Грузии обсудили вопросы сотрудничества двух стран

Тбилиси. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках официального визита в Тбилиси министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев встретился президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.





В ходе беседы президент Грузии отметил положительную динамику развития сотрудничества между двумя государствами.





В свою очередь Ермек Кошербаев передал теплые слова приветствия от имени президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, подчеркнув особое внимание, которое в Астане уделяют взаимовыгодному сотрудничеству с Грузией, с которой нашу страну связывают многовековые традиции дружбы и взаимопомощи.





В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, а также сверили подходы по ключевым направлениям дальнейшего партнерства и взаимодействия в рамках многосторонних форматов.





В завершение встречи стороны отметили большой потенциал развития казахстанско-грузинского сотрудничества и необходимость максимально эффективно решить имеющиеся вопросы и повысить уровень взаимодействия.



