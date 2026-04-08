Товарооборот, инвестиции и энергетика: о чем говорили главы МИД Казахстана и Грузии   

Кошербаев и Бочоришвили подписали программу сотрудничества между МИД Республики Казахстан и МИД Грузии на 2026-2027 годы

Фото: МИД РК

Тбилиси. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев и министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили обсудили состояние и перспективы развития казахско-грузинских отношений, которые основаны на заинтересованности в развитии устойчивого и взаимовыгодного сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД РК.





Казахстан рассматривает Грузию как надежного политического и экономического партнера на Южном Кавказе, с которым Казахстан связывают многовековые традиции дружбы и взаимопомощи", - отметил в ходе переговоров Ермек Кошербаев.





Глава МИД Казахстана подчеркнул значимость контактов на высшем и высоком уровнях, заложивших прочную основу для обсуждения актуальных вопросов двусторонней повестки. Также было отмечено, что дополнительный импульс двустороннему взаимодействию, позволившему вывести казахско-грузинские отношения на качественно новый уровень, придали итоги официального визита в Казахстан премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, состоявшегося в феврале 2025 года.





Кроме того, в ходе обсуждения экономического блока вопросов стороны выразили удовлетворенность позитивной динамикой роста товарооборота, объемом казахстанских инвестиций в экономику Грузии, а также активным участием казахстанских компаний в реализации проектов в сферах логистики, энергетики и финансов.





Одним из ключевых приоритетов взаимодействия остается развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.





Наша общая задача - последовательное наращивание его пропускной способности, повышение предсказуемости транспортных сервисов и обеспечение прозрачности тарифной политики", - сообщил глава МИД Казахстана.





Кошербаев также обратил внимание на инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по созданию международной организации по воде в структуре ООН, направленную на укрепление глобального сотрудничества в области рационального управления водными ресурсами и обеспечения водной безопасности.





Главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Грузии констатировали значительный потенциал для расширения взаимодействия в агропромышленном комплексе, цифровой экономике и финансовых услугах.





Стороны выразили уверенность, что состоявшиеся в ходе данного визита переговоры позволят закрепить достигнутую положительную динамику и определить конкретные шаги по дальнейшему развитию взаимодействия в таких ключевых направлениях, как транспорт и логистика, энергетика, торговля и инвестиции.





По итогам переговоров Кошербаев и Бочоришвили подписали программу сотрудничества между МИД Республикой Казахстан и МИД Грузии на 2026-2027 годы.