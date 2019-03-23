Главы государств и международных организаций поздравили Токаева с вступлением в должность президента

Астана. 22 марта. Kazakhstan Today - В адрес Касым-Жомарта Токаева поступают телеграммы и поздравления от глав государств и международных организаций в связи с вступлением в должность президента Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

В частности, президент Российской Федерации Владимир Путин в своем поздравлении отмечает большой личный вклад Токаева в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя государствами, а также в продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве, сообщила пресс-служба Акорды.

"Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание конструктивного российско-казахстанского сотрудничества во всех областях, а также партнерского взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня. Это, несомненно, отвечает интересам наших братских народов, идет в русле упрочнения региональной стабильности и безопасности", - говорится в телеграмме.

В свою очередь, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отмечает, что Казахстан и Китай являются дружественными соседями и всесторонними стратегическими партнерами, отношения между которыми, благодаря усилиям двух стран сохраняют высокую динамику.

"Я и первый президент Н. Назарбаев установили глубокие дружеские отношения. Надеюсь с Вами также способствовать углублению китайско-казахстанского всестороннего стратегического партнерства во благо двух государств и их народов. Желаю дружественному Казахстану мощи и процветания, а народу - счастья и благополучия", - говорится в поздравительном письме.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своей телеграмме, подчеркнув выдающуюся историческую роль первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, отметил, что узбекский и казахский народы связывают многовековые узы дружбы и добрососедства, а накопленный опыт тесного взаимодействия и доверия позволил поднять двусторонние отношения на качественно новый уровень стратегического партнерства.

"Твердо убежден, что совместными усилиями мы последовательно продолжим реализацию достигнутых договоренностей, задействовав весь огромный потенциал многопланового сотрудничества в интересах двух стран и народов, во имя обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого развития в регионе", - отмечается в поздравлении.

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в поздравительной телеграмме подчеркивает, что стратегическое партнерство, дружба, союзничество и добрососедские отношения между двумя странами и далее будут укрепляться ради благополучия и процветания наших народов.

В телеграмме президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона выражается уверенность в том, что совместными усилиями весь комплекс таджикско-казахстанских отношений стратегического партнерства будет и впредь только укрепляться во благо наших дружественных народов.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов отметил, что в Туркменистане ценят отношения с Республикой Казахстан, в основу которых положены принципы добрососедства, уважения и взаимной поддержки.

"Убежден, что туркмено-казахстанские отношения будут и впредь динамично развиваться и углубляться в духе взаимовыгодного сотрудничества во благо наших братских стран и народов", - говорится в телеграмме.

Президент Республики Сингапур Халима Якоб подчеркнула, что между двумя странами сложились теплые отношения, основанные на общности целей по повышению благосостояния народов и развитию наших государств.

"Я с радостью отмечаю поступательное развитие наших отношений, которым в прошлом году исполнилось 25 лет. Жду с нетерпением совместной работы с Вами в целях дальнейшего укрепления двусторонних связей", - говорится в телеграмме.

Президент Республики Молдова Игорь Додон в своей поздравительной телеграмме отмечает, что деятельность Касым-Жомарта Токаева на высшем государственном посту будет служить дальнейшему процветанию Казахстана и развитию молдово-казахстанских дружественных связей.

Президент Чешской Республики Милош Земан отметил, что две страны объединяют дружеские отношения и тесное сотрудничество по многим направлениям, особенно в экономической сфере, выразив уверенность в их дальнейшем успешном развитии.

Президент Республики Сербия Александр Вучич отметил, что в предыдущем периоде отношения между Сербией и Казахстаном, проникнутые искренней дружбой и уважением, приобрели совершенно новое измерение.

"Уверен, что сотрудничество и тесные отношения, установленные в том числе благодаря личным контактам с уважаемым господином Нурсултаном Назарбаевым, и в будущем будем совместно не только подтверждать, но и углублять", - сказано в поздравлении.

Кроме того, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев выражает уверенность, что под руководством Касым-Жомарта Токаева Казахстан продолжит курс на построение сильного и процветающего государства, укрепление позиций на международной арене, а взаимовыгодное партнерство со странами Содружества Независимых Государств получит новый мощный импульс.

Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, подчеркивая вклад первого президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева, отмечает, что за годы независимости Казахстану удалось добиться значительных успехов в выполнении сложных задач политического, социально-экономического развития и укрепления международного авторитета.

"Новаторские международные инициативы первого президента Казахстана Н. Назарбаева всегда оставались замеченными мировым сообществом. К авторитетному и справедливому голосу Казахстана внимательно прислушиваются и уважительно относятся в регионе и в мире. Убежден, что предстоящий Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке с Вашим участием позволит еще более активизировать совместные усилия в реализации вопросов региональной и глобальной безопасности, следуя принципам созидательного "Шанхайского духа", - говорится в телеграмме.

Генеральный директор отделения ООН в Женеве Михаэль Меллер в своем письме отмечает опыт президента Казахстана как на государственной службе, так и в рамках ООН. Это является уникальным преимуществом, которое поможет Казахстану и в дальнейшем играть ведущую роль в процессах интеграции и сотрудничества в Центральной Азии.

"Я счастлив видеть на таком выдающемся посту своего единомышленника - приверженца многосторонней дипломатии и готов к совместной работе по преодолению общих вызовов в таком же духе взаимопонимания, которым характеризуется отношения между ООН и Казахстаном на протяжении почти трех десятилетий", - говорится в поздравлении.

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян выражает уверенность, что деятельность Касым-Жомарта Токаева на посту президента Казахстана послужит дальнейшему всестороннему углублению и развитию интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе и процветанию его народов, проинформировали в пресс-службе.

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