Казахстан и США обсудили вопросы противодействия терроризму и экстремизму

Нур-Султан. 28 августа. Kazakhstan Today - Специальный представитель президента РК по Афганистану - посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Талгат Калиев в формате видеоконференции обсудил с официальными представителями Государственного департамента США состояние и перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества в сфере противодействию терроризму и экстремизму, передает Kazakhstan Today.

Особое внимание было уделено вопросам социальной реабилитации и реинтеграции казахстанских граждан, возвращающихся из зон боевых действий. Собеседники выразили удовлетворение текущим взаимодействием, договорившись о дальнейшем поддержании рабочих контактов", - сообщили в пресс-службе МИД РК.

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