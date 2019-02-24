Астана. 25 января. Kazakhstan Today - Казахстан ратифицировал изменения в Договор о присоединении Кыргызстана к Договору о ЕАЭС, передает Kazakhstan Today.

Глава государства подписал закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 23 декабря 2014 года". Текст закона публикуется в печати, сообщила пресс-служба Акорды.

Как ранее сообщили в пресс-службе сената парламента РК, Договором о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе срок действующих нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин определен до 12 августа 2018 года. Новым Протоколом предусматривается продление действующих нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин до 31 декабря 2019 года: Республика Армения - 1,220%, Республика Беларусь - 4,560%, Республика Казахстан - 7,055%, Кыргызская Республика - 1,900%, Российская Федерация - 85,265%.

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