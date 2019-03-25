Коллектив акмолинского ТОО "Химик" поддержал переименование Астаны в Нур-Султан

Кокшетау. 24 марта. Kazakhstan Today - Коллектив ТОО "Химик", расположенного в Зерендинском районе Акмолинской области, поддержал переименование Астаны в Нур-Султан, передает Kazakhstan Today.

Сегодня одним из основополагающих условий жизнеспособности любого государства является сельское хозяйство, успешная реализация и руководство которого влияет на стабильное функционирование социально-экономического развития общества в целом", - говорится в отклике коллектива КХ "Асат".

Крестьяне отмечают, что, как и многие другие постсоветские государства, в начале 90-х Казахстан переживал сильный экономический кризис. И в первые годы независимости главным вектором экономики стало именно сельское хозяйство, благодаря которому Казахстан уже имел сильный авторитет в Советском союзе.

Во многом благодаря нашему Елбасы - Первому Президенту Н.А. Назарбаеву, который выбрал правильный курс, смог сплотить и воодушевить народ на большой труд, Казахстан сегодня стал крупнейшей зерновой державой мира. Это мировое признание было достигнуто исключительно благодаря своевременному решению в государстве вопросов агропромышленного сектора, в частности уже с первых лет существования государства активно принимались комплексные меры по увеличению объема финансирования сферы сельского хозяйства, разрабатывались и внедрялись новые программы, новые механизмы государственной поддержки. Из года в год статистика показывала положительную динамику в данной области, включающую в себя: увеличение валового выпуска продукции, рост иностранных инвестиций в отечественное производство, формирование новых сельскохозяйственных объектов", - подчеркивает коллектив КХ.

При этом отмечается, что сегодня в Казахстане созданы все условия для развития аграрного сектора и в этом есть большая заслуга Нурсултана Назарбаева, который сделал четкий упор в развитии экономики страны на великие резервы казахстанской степи.

Фигура Первого Президента в нашей стране всегда будет иметь высокий статус, имя Н.А. Назарбаева будет иметь историческую ценность, а наименование столицы в его честь является данью всенародного уважения и признательности нашему Елбасы", - заявляется в отклике.

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